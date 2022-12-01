Гранулематозный амебный энцефалит

Комбинация противопаразитарных препаратов, включающая милтефозин

Консультации с центрами по борьбе с заболеваниями и их профилактике (Centers for Disease Control and Prevention).

Оптимальное лечение энцефалита, вызванного Acanthamoeba, не разработано. При всех случаях, настоятельно рекомендуется немедленная консультация с Центрами по контролю и профилактике заболеваний (нужно позвонить в Центр по чрезвычайным операциям ЦКЗ (CDC Emergency Operations Center) по номеру 770-488-7100). Обычно используется комбинация из нескольких препаратов (часто больше 5). Хотя число пациентов, получавших схему лечения с милтефозином, небольшое, предполагают, что данный препарат увеличивает вероятность выживания пациента, поэтому рекомендуется его применение.

Другие препараты, которые были использованы в комбинации с милтефозином для лечения Acanthamoeba энцефалита (амебный энцефалит), включают пентамидин, сульфадиазин или триметоприм/сульфаметоксазол, флуцитозин, азол (флуконазол, итраконазол или вориконазол), рифампин и амфотерицин В.

При лечении энцефалита, вызванного B. mandrillaris, используются милтефозин в комбинации с другими препаратами, такими как флуцитозин, пентамидин, флуконазол и/или сульфадиазин в сочетании с азитромицином или кларитромицином, а также хирургическая резекция.

Случай энцефалита, вызванного Sappinia pedata, был успешно вылечен комбинацией азитромицина, пентамидина, итраконазола и флуцитозина с хирургической резекцией поражённых участков центральной нервной системы (ЦНС). Стоит также рассматривать добавление милтефозина в будущем.

Инфекции кожи и диссеминирования, вызванные видами Acanthamoeba или B. mandrillaris, обычно лечат теми же препаратами и хирургической обработкой кожних поражений.