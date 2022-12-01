Амебный кератит– это редкое инфекционное заболевание роговицы, которое вызывают виды Acanthamoeba, и обычно встречается у носителей контактных линз.

Различные виды Acanthamoeba могут вызывать хронические и прогрессивно деструктивные кератиты у здоровых хозяев. Главный фактор риска (85% случаев) – использование контактных линз, особенно если в линзах купаются или если используется нестерильный раствор для линз. Некоторые инфекции являются результатом повреждения роговицы.

Acanthamoeba распространена во всем мире в воде, почве, сточных водах и пыли. Они также могут присутствовать в водопроводной воде, душевых, гидромассажных ваннах и кондиционерах. Жизненный цикл Acanthamoeba включает в себя только 2 стадии: цисты и трофозоиты (инвазивная форма). Трофозоиты образуют устойчивые к эрадикации цисты с двойной стенкой. Обе формы могут попасть в организм различными путями (например, через глаза, слизистую оболочку носа, поврежденную кожу). Когда Acanthamoeba проникают в глаза, они могут вызвать тяжёлый кератит. И цисты и трофозоиты могут быть обнаружены в роговицах инфицированных пациентов.

Симптомы и признаки амебного кератита Поражения у пациентов с амебным кератитом типично очень болезненны и дают ощущение наличия инородного тела, покраснение, светочувствительность, чрезмерное слезотечение и снижение зрения, но, как правило, не системные симптомы. Первоначально у поражений может отмечаться древовидный внешний вид, напоминающий кератит простого герпеса. Позже появляются неоднородные стромальные инфильтраты и иногда характерное поражение в форме кольца. Обычно есть предшествующий увеит.

Диагностика амебного кератита Осмотр и культура соскоба с роговицы Для диагностики и лечения амебного кератита важна консультация офтальмолога. Диагноз амебный кератит подтверждают анализом соскобов с роговицы окрашиванием по Гимза или трихромным окрашиванием и результатами посева в специальных средах. Если предполагается простой герпес, применяется вирусная культура

Лечение амебного кератита Обработка роговицы

Местное применение хлоргексидина и/или полигексаметиленбигуанида, или обоих препаратов Ранний, поверхностный амёбный кератит лучше поддается лечению. Эпителиальные поражения обрабатываются и назначается медикаментозное лечение. Первоначальный выбор 0,02% раствор хлоргексидина местно

0,02% раствор полигексаметиленбигуанида местно

Оба препарата В течение первых 3 дней лечение проводится каждые 1–2 часа. Другие препараты для местного лечения, используемые в качестве вспомогательной терапии, включают диамидинес пропамидин (0,1%) или гексамидин (0,1%). Раннее выявление и лечение избавили от необходимости проводить кератопластику в большинстве случаев, но она остается методом выбора, когда фармакологическая терапия терпит неудачу. Интенсивное лечение проводится в течение первого месяца; далее по мере уменьшения выраженности клинических признаков дозировка уменьшается, но продолжается до 6–12 месяцев. Рецидив возможен, если лечение преждевременно прервано.

Профилактика амебного кератита Для предотвращения амебного кератита контактные линзы должны очищаться и храниться в соответствии с рекомендациями офтальмологов и производителей. Перед тем, как брать их руками, необходимо их тщательно вымыть Раствор следует хранить свежим, не использовать повторно и не разбавлять; водопроводная вода никогда не должна использоваться. Не следует использовать самодельные растворы для хранения контактных линз. Следует исключить ношение контактных линз при купании и мытье.

Основные положения Различные представители рода Acanthamoeba могут вызывать хронический и прогрессирующий деструктивный кератит у лиц, не имеющих других заболеваний, в основном у пользователей контактных линз.

По поводу тактики лечения необходима консультация с офтальмологом.

Диагноз устанавливается путем исследования соскобов роговицы после Гимза- или трихром- окрашивания, либо путем культивирования образца тканей в специальной среде.

Сходные поражения наблюдаются при кератите простого герпеса; при подозрении на данный диагноз высевают вирусную культуру.

Необходимо удаление омертвевших тканей повреждённой роговицы и местное лечение хлоргексидином и/или полигексаметиленбигуанидом, или и тем, и тем препаратом, плюс возможно диамидином на протяжении 6-12 месяцев.