Злокачественные опухоли, распространенные у пациентов с ВИЧ-инфекцией

Частота неходжкинской лимфомы в 50–200 раз выше у пациентов с ВИЧ-инфекцией. Большинство случаев связаны с B-клеточным, агрессивным, с гистологически высокой степенью подтипом лимфомы. При диагностике обычно выявляется поражение нетипичных локализаций; они включают костный мозг, желудочно-кишечный тракт и другие места, которые не характерны для не ВИЧ-связанной неходжкинской лимфомы, такие как центральная нервная система и полости тела (например, плевральная, перикардиальная, брюшинная).

Общие проявления включают быстро увеличивающиеся лимфоузлы или внеузловые образования и системные симптомы (например, потеря веса, ночная потливость, лихорадка).

Диагноз неходжкинской лимфомы выставляется на основании биопсии с гистопатологическим и иммунохимическим анализом опухолевых клеток. Дефектные циркулирующие лимфоциты или неожиданная цитопения предполагают поражение костного мозга, что обуславливает проведение биопсии костного мозга. Стадия опухоли может потребовать анализа спинномозговой жидкости и КТ или МРТ грудной клетки, брюшной полости и других областей, где подозреваются опухоли.

Неблагоприятный прогноз предсказывается по следующим показателям:

Количество CD4 < 100/мкл

Возраст > 35 лет

Неблагоприятное функциональное состояние

Поражение костного мозга

Наличие оппортунистических инфекций

Подтип гистологически высокой степени активности

Лечение неходжкинской лимфомы осуществляется различными схемами системной мультилекарственной химиотерапии, которые включают циклофосфамид, доксорубицин, винкристин, преднизолон и этопозид. Эти препараты комбинируют с ритуксимабом внутривенно и моноклональными антителами к CD20, дополнительно проводят антиретровирусную терапию (АРТ), профилактическое введение антибиотиков, противогрибковых препаратов и гематологических факторов роста. Терапия может быть ограничена тяжелой миелосупрессией, особенно когда применяются комбинации миелосупрессивного противоопухолевого препарата или средств против ретровирусов. Радиационная терапия может уменьшить объем больших опухолей и контроль болезненных ощущений или кровотечения.