(Натуральная оспа)

Лицензированные вакцины против натуральной оспы в Соединенных Штатах содержат ACAM2000, живой репликационно-компетентный вирус коровьей оспы, и JYNNEOS, живой аттенуированный (репликационно-дефектный) модифицированный вирус осповакцины Анкара (MVA) (1). Эта аттенуированная (ослабленная) вакцина не репродуцируется в организме человека, который ее получает. (См. также CDC: Smallpox Vaccine Basics.)

Вирус вакцины родственен натуральной вирусу оспы и обеспечивает перекрестный иммунитет. Прививку ACAM2000 делают бифуркационной иглой, которую опускают в подготовленную вакцину. Иглу быстро вводят 15 раз в участок приблизительно 5 мм в диаметре и с достаточной силой, чтобы вызвать кровотечение. Место прививки закрывается во избежание распространения вируса вакцины на другие части тела или на других людей. Лихорадка, недомогание и миалгии распространены неделю после прививки. Успешность прививки проявляется развитием пустулы приблизительно на 7-й день. Люди без таких признаков успешной прививки должны быть привиты еще одной дозой вакцины.

Вакцинация ACAM2000 опасна и не рекомендуется для некоторых людей, особенно со следующими факторами риска:

Ослабленная иммунная система (например, как у тех, кто страдает СПИДом или принимает препараты, подавляющие иммунную систему)

Кожные заболевания (в особенности, атопический дерматит [экзема])

Воспаление глаза

Сердечно-сосудистые заболевания

Возраст до 1 года

Беременность

Вакцина JYNNEOS против оспы и оспы обезьян вводится в виде 2 подкожных инъекций с интервалом 4 недели. Вакцина лицензирована FDA (Управлением по контролюкачества пищевых продуктов и лекарственных средств) для лиц в возрасте 18 лет и старше. Вакцина JYNNEOS может играть особую роль в вакцинации людей, которым может быть противопоказана вакцина ACAM2000, например, тем, кто страдает иммунодефицитом или атопическим дерматитом (см. список выше). Однако у людей с ослабленной иммунной системой реакция на вакцину JYNNEOS может быть менее выраженной.

Другая экспериментальная вакцина, вакцина против оспы авентис пастер (APSV), доступна в Федеральном стратегическом национальном запасе на случай чрезвычайной ситуации.

После однократной вакцинации иммунитет начинает снижаться через 5 лет и, вероятно, становится незначительным через 20 лет. Если люди были успешно ревакцинированы один или более раз, то в некоторых случаях остаточный иммунитет может сохраняться в течение ≥ 30 лет.

Пока нет вспышки инфекции среди населения, прививка в целях профилактики рекомендуется только людям с высоким риском вирусного заражения (например, персонал лаборатории [2]).

Вакцинация Вакциния прогрессирующая (поражение кожи, также описанное как вакциния некротическая) Прогрессирующая вакциния - это незаживающая везикулярная сыпь, появляющаяся после противооспенной вакцинации и распространяющаяся вширь за пределы участка вакцинации и вглубь с вовлечением в воспалительный процесс костей и внутренних органов. Заболевание встречается почти исключительно у вакцинированных лиц с первопричинным дефектом клеточного иммунитета. ... Прочитайте дополнительные сведения Image courtesy of Dr. Allen W. Mathies of the Immunization Branch of the California Emergency Preparedness Office (Calif/EPO) via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention. Вакциния прогрессирующая (вовлечение глубоколежащих тканей) Прогрессирующая вакциния - это незаживающая везикулярная сыпь, появляющаяся после противооспенной вакцинации и распространяющаяся вширь за пределы участка вакцинации и вглубь с вовлечением в воспалительный процесс костей и внутренних органов. Заболевание встречается почти исключительно у вакцинированных лиц с первопричинным дефектом клеточного иммунитета. ... Прочитайте дополнительные сведения Image courtesy of Dr. Allen W. Mathies of the Immunization Branch of the California Emergency Preparedness Office (Calif/EPO) via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention. Вакцинальная экзема Вакцинальная экзема представляет собой форму вакцинальной болезни, которая развивается у пациентов с экзематозной кожей. Активная экзема может не быть клинически очевидной на пораженных участках. У пациентов может развиться вакцинная экзема после получения вакцины самостоятельно или в результате физического контакта с кем-то, кто получил вакцину. ... Прочитайте дополнительные сведения Image courtesy of Arthur E. Kaye via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention. Вакциния генерализованная Генерализованная вакциния - это диффузно распространяющиеся поражения, вызванные введением вакцины в результате гематогенного распространения вируса осповакцины после вакцинации. Несмотря на то, что они могут иметь устрашающий внешний вид, системные вакцинии обычно доброкачественные. ... Прочитайте дополнительные сведения Image courtesy of Dr. Allen W. Mathies of the Immunization Branch of the California Emergency Preparedness Office (Calif/EPO) via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention. Вакциния прогрессирующая (поражение кожи, также описанное как вакциния некротическая) Прогрессирующая вакциния - это незаживающая везикулярная сыпь, появляющаяся после противооспенной вакцинации и распространяющаяся вширь за пределы участка вакцинации и вглубь с вовлечением в воспалительный процесс костей и внутренних органов. Заболевание встречается почти исключительно у вакцинированных лиц с первопричинным дефектом клеточного иммунитета. ... Прочитайте дополнительные сведения Image courtesy of Dr. Allen W. Mathies of the Immunization Branch of the California Emergency Preparedness Office (Calif/EPO) via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention. Вакциния прогрессирующая (вовлечение глубоколежащих тканей) Прогрессирующая вакциния - это незаживающая везикулярная сыпь, появляющаяся после противооспенной вакцинации и распространяющаяся вширь за пределы участка вакцинации и вглубь с вовлечением в воспалительный процесс костей и внутренних органов. Заболевание встречается почти исключительно у вакцинированных лиц с первопричинным дефектом клеточного иммунитета. ... Прочитайте дополнительные сведения Image courtesy of Dr. Allen W. Mathies of the Immunization Branch of the California Emergency Preparedness Office (Calif/EPO) via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention. Вакцинальная экзема Вакцинальная экзема представляет собой форму вакцинальной болезни, которая развивается у пациентов с экзематозной кожей. Активная экзема может не быть клинически очевидной на пораженных участках. У пациентов может развиться вакцинная экзема после получения вакцины самостоятельно или в результате физического контакта с кем-то, кто получил вакцину. ... Прочитайте дополнительные сведения Image courtesy of Arthur E. Kaye via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention. Вакциния генерализованная Генерализованная вакциния - это диффузно распространяющиеся поражения, вызванные введением вакцины в результате гематогенного распространения вируса осповакцины после вакцинации. Несмотря на то, что они могут иметь устрашающий внешний вид, системные вакцинии обычно доброкачественные. ... Прочитайте дополнительные сведения Image courtesy of Dr. Allen W. Mathies of the Immunization Branch of the California Emergency Preparedness Office (Calif/EPO) via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.

Осложнения после вакцинации против оспы Факторы риска осложнений репликационно-компетентной вирусной вакцины (ACAM2000) включают диссеминированные кожные заболевания (в частности, экзему), иммуносупрессивные заболевания или лечение, воспалительные заболевания глаз, беременность, заболевания сердца и возраст до 1 г. Широкое распространение прививки не рекомендуется из-за риска осложнений. Тяжелые осложнения случаются приблизительно у 1 из 10 000 пациентов после 1 (основной) прививки и включают: Поствакцинальный энцефалит

Прогрессирующая вакцинальная болезнь

Вакцинальная экзема

Генерализованная вакцинальная болезнь

Миокардит и/или перикардит

Кератит, вызванный вирусом коровьей оспы

Неинфекционная сыпь Поствакцинальный энцефалит случается приблизительно у 1 из 300 000 реципиентов базовой прививки, как правило, через 8–15 дней после ревакцинации. Прогрессирующая вакциния (вакциния некротическая) приводит к формированию незаживающих вакцинальных (везикулярных) поражений кожи, которые распространяются на прилежащие участки кожи, а в конечном итоге и на остальные участки кожи, кости и внутренние органы. Прогрессирующая вакцинальная болезнь может наступить после основной прививки или ревакцинации, но почти всегда у пациентов с сопутствующим дефектом клеточно-опосредованного иммунитета; может быть смертельной. Вакцинальная экзема приводит к вакцинальным поражениям кожи, появляющимся на областях активной или даже пролеченной экземы. Генерализованная вакцинальная болезнь – результат гемопатогенного распространения вируса, приводит к вакцинальным поражениям во многих местах; обычно легкая форма. Кератит, вызванный вирусом коровьей оспы, развивается редко, когда вирус осповакцины случайно попадает в глаза. Некоторые тяжелые вакцинальные осложнения лечат иммуноглобулином вакцинии (VIG); было зарегистрировано, что один случай вакцинальной экземы был успешно вылечен VIG, цидофовиром и тековириматом. В прошлом пациентам из группы риска, которым нужно было проводить прививку из-за воздействия вируса, одновременно давали VIG, чтобы попробовать предотвратить осложнения. Эффективность этой практики неизвестна, и Центр контроля заболеваний не рекомендует данные мероприятия. VIG доступен только в Центре.

Постконтактная профилактика Постконтактная вакцинация с репликационно-компетентной вакциной может предотвратить или значительно уменьшить тяжесть болезни и рекомендуется для членов семьи больного оспой и близко с ним контактировавших. Раннее вмешательство является самым эффективным, а лучших результатов можно достичь в период до 7 дней после контакта с больным.