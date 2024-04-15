Ротавирусная вакцина рекомендуется для защиты детей от гастроэнтерита, вызванного ротавирусной инфекцией.
Для получения дополнительной информации см. Rotavirus Advisory Committee on Immunization Practices Vaccine Recommendations и Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Rotavirus Vaccination.
(См. также Обзор иммунизации [Overview of Immunization].)
Препараты ротавирусной вакцины
Противопоказано применение живой ротавирусной вакцины. RV5 и RV1 в настоящее время лицензированы для использования у младенцев в Соединенных Штатах.
Показания к вакцинации от ротавирусной инфекции
Ротавирусная вакцина входит в календарь прививок для плановой вакцинации детей (см. CDC: Child and Adolescent Immunization Schedule by Age).
Противопоказания и меры предосторожности при вакцинации от ротавирусной инфекции
Противопоказания для ротавирусной вакцины:
Тяжелая аллергическая реакция (например, анафилаксия) после предыдущей дозы вакцины или на ее компоненты (включая латекс, находящийся на аппликаторе РВИ-1)
Использование для младенцев с кишечной инвагинацией
Основными мерами предосторожности при использовании ротавирусных вакцин являются:
Умеренное или тяжелое течение заболевания, включая умеренную или тяжелую диарею, рвоту (вакцинация откладывается до выздоровления, детям с легким течением заболевания можно делать прививку)
Безопасность и эффективность ротавирусных вакцин не были установлены для младенцев со следующими заболеваниями:
ВИЧ/СПИД или любое другое заболевание, которое влияет на иммунную систему.
Лечение проводится с применением кортикостероидов и других иммуносупрессоров.
Рак или его лечение с помощью лекарственных средств или радиационной терапии
Дозировка и схема введения ротавирусной вакцины
Ротавирусная вакцина вводится путем перорального приема в случае младенцев. Дозировка двух вакцин немного отличается:
RV5 вводят перорально в виде 3 доз, по одной дозе в возрасте 2 месяцев, 4 месяцев и 6 месяцев.
RV1 вводят перорально в виде 2 доз, по одной дозе в возрасте 2 месяца и 4 месяца.
Если какая-либо доза в серии RV5, либо неизвестна, по умолчанию используется серия из 3 доз.
Если первая доза ротавирусной вакцины непреднамеренно вводится в возрасте ≥ 15 недель, оставшиеся дозы следует вводить через рекомендуемые интервалы.
Ротавирусная вакцина не должна назначаться после возраста 8 месяцев и 0 дней, даже если серия не завершена.
Побочные эффекты ротавирусной вакцины
Нежелательные явления редки. У младенцев может наблюдаться раздражительность, легкая преходящая диарея или рвота.
Риск развития кишечной непроходимости в результате использования ротавирусной вакцины крайне низкий. Инвагинация обычно происходит в течение недели после введения первой или второй дозы. Возможно хирургическое лечение.
Дополнительная информация
Ниже следуют англоязычные ресурсы, которые могут быть информативными. Обратите внимание, что The manual не несет ответственности за содержание этих ресурсов.
Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP): Rotavirus ACIP Vaccine Recommendations
Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Rotavirus Vaccination: Information for Health Care Professionals
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC): Rotavirus Infection: Recommended vaccinations