Ротавирусная вакцина вводится путем перорального приема в случае младенцев. Дозировка двух вакцин немного отличается:

RV5 вводят перорально в виде 3 доз, по одной дозе в возрасте 2 месяцев, 4 месяцев и 6 месяцев.

RV1 вводят перорально в виде 2 доз, по одной дозе в возрасте 2 месяца и 4 месяца.

Если какая-либо доза в серии RV5, либо неизвестна, по умолчанию используется серия из 3 доз.

Если первая доза ротавирусной вакцины непреднамеренно вводится в возрасте ≥ 15 недель, оставшиеся дозы следует вводить через рекомендуемые интервалы.

Ротавирусная вакцина не должна назначаться после возраста 8 месяцев и 0 дней, даже если серия не завершена.