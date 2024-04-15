Противогриппозная вакцина

На основании рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Центров по контролю заболеваний (ЦКЗ), вакцины против гриппа для включения наиболее распространенных штаммов (обычно 2 штамма гриппа А и 1 или 2 штамма гриппа В) модифицируются ежегодно. Иногда в северном и южном полушариях используются немного разные вакцины.
Для получения дополнительной информации см. Influenza Advisory Committee on Immunization Practices Vaccine Recommendations (Рекомендации консультативного комитета по проблемам вакцинации от гриппа) Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ) и ЦКЗ: вакцинация против гриппа. Сводную информацию об изменениях в календаре прививок для взрослых на 2024 год можно найти в Рекомендуемом графике прививок для взрослых, США, 2024 г. Консультативного комитета по иммунизации.
(См. также Обзор иммунизации [Overview of Immunization].)
Препараты вакцины против гриппа
Существует 2 основных типа вакцины против вируса гриппа:
Инактивированная вакцина против гриппа (IIV)
Живая аттенуированная вакцина против гриппа (LAIV)
Трехвалентные вакцины постепенно вытеснены четырехвалентными вакцинами, которые охватывают дополнительный штамм вируса B. Доступны четырехвалентная рекомбинантная вакцина (RIV4) и вакцина, изготовленная на основе культуры клеток (ccIIV4), которые не содержат яичного белка. Высокие дозы четырехвалентных вакцин доступны для пациентов возрасом ≥ 65 лет. (См. также ЦКЗ: Различные типы вакцин против гриппа).
Показания для вакцины против гриппа включают:
Ежегодная вакцинация против гриппа вакциной против гриппа, соответствующей возрасту, рекомендуется всем людям в возрасте ≥ 6 месяцев, у которых нет противопоказаний. (См. CDC: Child and Adolescent Immunization Schedule by Age и CDC: Adult Immunization Schedule by Age.)
Инактивированную противогриппозную вакцину (IIV) можно вводить всем людям ≥ 6 месяцев, включая беременных женщин.
Рекомбинантная вакцина от гриппа RIV4 может быть использована у людей в возрасте 18-49 лет.
Живая аттенуированная гриппозная вакцина (ЖАГВ) (интраназальная вакцина против гриппа) может вводиться здоровым людям в возрасте от 2 до 49 лет, не беременным и не имеющим иммунодефицитных состояний. Безопасность ЖАГВ не была доказана в случае применения у людей с нарушениями, которые предрасполагают к осложнениям гриппа, в том числе с серьезными заболеваниями легких или астмой.
Взрослые ≥ 65 лет должны получать любую из следующих вакцин: высокодозовая четырехвалентная ИГВ, четырехвалентная рекомбинантная вакцина против гриппа или четырехвалентная адъювантная вакцина ИГВ. Если ни одна из них не доступна, то следует использовать любую другую вакцину против гриппа, приемлемую по возрасту. Высокая доза рекомендуется только для лиц ≥ 65 лет.
Медицинские работники, ухаживающие за людьми с ослабленным иммунитетом (т.е., теми, кто нуждается в уходе в защищенной среде) должны получить инактивированную противогриппозную прививку или рекомбинантная антигриппозная вакцина RIV4, а не ЖАГВ (или они должны избегать контакта с людьми с ослабленным иммунитетом в течение 7 дней после получения вакцины).
Противопоказания и меры предосторожности при вакцинации от гриппа
Основным противопоказанием для IIV является
Тяжелые аллергические реакции (например, анафилаксия) после предыдущей дозы IIV или на компоненты вакцины, включая яичный белок
Состояния, требующие принять предупредительные меры, включают:
Среднетяжелое или тяжелое острое заболевание с лихорадкой или без (вакцинация откладывается до выздоровления)
Синдром Гийена–Барре (СГБ) в промежутке времени, равном 6 неделям после предыдущей дозы противогриппозной вакцины
Противопоказания к LAIV включают:
Тяжелая аллергическая реакция (например, анафилаксия) на любой компонент вакцины (кроме яиц) или на предыдущую дозу любой вакцины против гриппа
Нарушения иммунитета (например, из-за заболеваний, в том числе ВИЧ-инфекции, или использования иммунодепрессантов)
Для детей и подростков - сочетанное использование с аспирином или другими салицилатами
Тесный контакт и/или уход за пациентами с сильно ослабленным иммунитетом, которым требуется защищенная окружающая среда (если не удается избежать контакта в течение 7 дней после получения ЖАГВ)
Беременность
Анатомическая или функциональная аспления
Получение противовирусных противогриппозных препаратов в течение последних 48 часов
Подтекание спинно-мозговой жидкости или кохлеарный имплант:
Возраст < 2 лет или ≥ 50 лет
В возрасте от 2 до 4 лет в случае, если у детей астма либо были приступы одышки или приступы астмы за последние 12 месяцев
Состояния, требующие принять предупредительные меры, LAIV включают:
Некоторые хронические нарушения, такие как хронические заболевания легких, сердца, почек, печени, гематологические (например, гемоглобинопатии) или метаболические (например, сахарный диабет) расстройства
Астма у пациентов в возрасте ≥ 5 лет
Среднетяжелое или тяжелое острое заболевание с лихорадкой или без (вакцинация откладывается до выздоровления)
Синдром Гийена-Барре в промежутке времени, равном 6 неделям после предыдущей дозы противогриппозной вакцины
Использование определенных противовирусных препаратов: те, амантадин, римантадин, занамивир, осельтамивир (прием этих препаратов прекращают за 48 часов до вакцинации и не возобновляют в течение 14 дней после)
Основным противопоказанием к RIV4 является
Тяжелая аллергическая реакция (например, анафилаксия) после предыдущей дозы RIV4.
Состояния, требующие принять предупредительные меры при использовании рекомбинантной антигриппозной вакцины RIV4, включают:
Среднетяжелое или тяжелое острое заболевание с лихорадкой или без (вакцинация откладывается до выздоровления)
Синдром Гийена-Барре в промежутке времени, равном 6 неделям после предыдущей дозы противогриппозной вакцины
Меры предосторожности для пациентов с подозрением на аллергию на яйца: Пациентам с аллергией на яйца в анамнезе следует получить вакцину против гриппа. Любая противогриппозная вакцина, которая была рекомендована на основе возраста и состояния здоровья реципиента, может быть использована.
Доза и применение вакцины против гриппа
Вакцина против гриппа применяется ежегодно.
Для IIV доза составляет:
0,25 мл или 0,50 мл внутримышечно (в зависимости от вакцины) для детей в возрасте от 6 до 35 месяцев
0,5 мл внутримышечно для детей ≥ 3 лет
0,1 мл для людей в возрасте от 18 до 64 лет, вводится внутрикожно
Детям в возрасте от 6 месяцев до 8 лет, которым ввели меньше чем 2 дозы вакцины против гриппа, или чья история вакцинации против гриппа остается неизвестной, следует ввести 2 дозы с интервалом по крайней мере в 4 недели.
Меньшая, внутрикожная доза может быть использована, чтобы уменьшить расход вакцины в периоды нехватки.
Для LAIV доза составляет 0,1 мл, интраназально в каждую ноздрю (общая доза составляет 0,2 мл).
Для RIV4 доза составляет 0,5 мл для внутримышечного введения.
Побочные эффекты вакцины против гриппа
Побочные эффекты IIV, как правило, сводятся к незначительной боли в месте инъекции. Лихорадка, миалгия и другие системные эффекты относительно редки; однако люди, которые были привиты, могут ошибочно полагать, что вакцина вызывает грипп. Такие реакции не являются противопоказанием для будущей вакцинации, которая желательна.
Многодозовые флаконы содержат тимеросал –консервант на основе ртути. Общественные опасения по поводу возможной связи между аутизмом и тимеросалом оказались необоснованными; однако доступны однодозовые флаконы, не содержащие тимеросал.
Побочные воздействия LAIV незначительны; наиболее распространенным является ринорея, также может возникнуть свистящее дыхание.
Дополнительная информация
Ниже следуют англоязычные ресурсы, которые могут быть информативными. Обратите внимание, что The manual не несет ответственности за содержание этих ресурсов.
Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP): Influenza ACIP Vaccine Recommendations
ACIP: Recommended Adult Immunization Schedule, United States, 2024 including Changes to the 2024 Adult Immunization Schedule
Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Influenza Vaccination: Information for Healthcare Professionals
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC): Influenza: Recommended vaccinations