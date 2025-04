Противогриппозная вакцина

Ежегодная вакцинация против гриппа вакциной против гриппа, соответствующей возрасту, рекомендуется всем людям в возрасте ≥ 6 месяцев, у которых нет противопоказаний. (См. CDC: Child and Adolescent Immunization Schedule by Age и CDC: Adult Immunization Schedule by Age.)

Инактивированную противогриппозную вакцину (IIV) можно вводить всем людям ≥ 6 месяцев, включая беременных женщин.

Рекомбинантная вакцина от гриппа RIV4 может быть использована у людей в возрасте 18-49 лет.

Живая аттенуированная гриппозная вакцина (ЖАГВ) (интраназальная вакцина против гриппа) может вводиться здоровым людям в возрасте от 2 до 49 лет, не беременным и не имеющим иммунодефицитных состояний. Безопасность ЖАГВ не была доказана в случае применения у людей с нарушениями, которые предрасполагают к осложнениям гриппа, в том числе с серьезными заболеваниями легких или астмой.

Взрослые ≥ 65 лет должны получать любую из следующих вакцин: высокодозовая четырехвалентная ИГВ, четырехвалентная рекомбинантная вакцина против гриппа или четырехвалентная адъювантная вакцина ИГВ. Если ни одна из них не доступна, то следует использовать любую другую вакцину против гриппа, приемлемую по возрасту. Высокая доза рекомендуется только для лиц ≥ 65 лет.

Медицинские работники, ухаживающие за людьми с ослабленным иммунитетом (т.е., теми, кто нуждается в уходе в защищенной среде) должны получить инактивированную противогриппозную прививку или рекомбинантная антигриппозная вакцина RIV4, а не ЖАГВ (или они должны избегать контакта с людьми с ослабленным иммунитетом в течение 7 дней после получения вакцины).