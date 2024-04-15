Пневмококковая вакцина

Пневмококковая инфекция (например, средний отит, пневмония, сепсис, менингит) вызывается более 90 серотипами Streptococcus pneumoniae. В настоящее время для защиты от многих серотипов, вызывающих заболевание. Некоторые заболевания (например, хронические болезни, иммунодефицитные состояния, свищи с подтеканием спинномозговой жидкости, кохлеарные имплантанты) увеличивают риск пневмококковой инфекции.
Для получения дополнительной информации см. Pneumococcal Advisory Committee on Immunization Practices Vaccine Recommendations и Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Pneumococcal Vaccination. Сводную информацию об изменениях в календаре прививок для взрослых на 2024 год можно найти в Рекомендуемом графике прививок для взрослых, США, 2024 г. Консультативного комитета по иммунизации.
(См. также Обзор иммунизации [Overview of Immunization].)
Препараты пневмококковой вакцины
Существует 2 типа пневмококковых вакцин: конъюгированная и полисахаридная.
15-валентная пневмококковая конъюгированная вакцина (PCV15) содержит 15 очищенных капсулярных полисахаридов S. pneumoniae (1, 3, 4, 5, 6A, 6 B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F, 22F, 23F и 33F).
20-валентная пневмококковая конъюгированная вакцина (PCV20) содержит 20 очищенных капсулярных полисахаридов S. pneumoniae (1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 10А, 11А, 12F, 14, 15B, 18C, 19A, 19F, 22F, 23F и 33F).
23-валентная пневмококковая полисахаридная вакцина (PPSV23) содержит антигены 23 наиболее вирулентных из 83 серотипов S. pneumoniae (1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19F, 19A, 20, 22F, 23F, 33F).
Показания к вакцинации от пневмококка
Детям до 18 лет следует получить пневмококковую вакцину. Для получения подробной информации по применению пневмококковой вакцины у детей см. ЦКЗ: Пневмококковая вакцинация: резюме, кто и когда должен вакцинироваться и ЦКЗ: График вакцинации детей и подростков по возрастным категориям.
Взрослые лица в возрасте 65 лет и старше, которые ранее не получили пневмококковую конъюгированную вакцину или чей прививочный анамнез неизвестен, должны получить либо
1 дозу PCV20 или
1 дозу PCV15 с последующей дозой PPSV23
Взрослые лица в возрасте 19–64 лет, имеющие определенные медицинские показания или другие факторы риска, которые ранее не получили пневмококковую конъюгированную вакцину или чей прививочный анамнез неизвестен, должны получить либо
1 дозу PCV20 OR
1 дозу PCV15 с последующей дозой PPSV23
Подходящие медицинские условия и факторы риска включают следующее:
Расстройство, связанное с употреблением алкоголя
Хроническое заболевание сердца, легких или печени
Хроническую почечную недостаточность или нефротический синдром
Курение
Кохлеарный имплант
Врожденная или приобретенная аспления
Утечка цереброспинальной жидкости
Сахарный диабет
Генерализованный рак
ВИЧ-инфекция
Болезнь Ходжкина
Иммунодефицит или иммуносупрессия
Лейкоз, лимфома или множественная миелома
Трансплантат солидного органа
Серповидноклеточная анемия или другие гемоглобинопатии
Для обеих взрослых возрастных групп доза PPSV23 должна следовать за дозой PCV15 как минимум через 1 год после введения. Минимальный интервал в 8 недель между PCV15 и PPSV23 может быть рассмотрен для взрослых с иммунодефицитным состоянием, кохлеарным имплантом или подтеканием цереброспинальной жидкости (ЦСЖ). Кроме того, для тех, кто ранее получил дозу пневмококковой вакцины, см. подробные рекомендации относительно дальнейшего дозирования пневмококковой вакцины в материалах ЦКЗ: Пневмококковая вакцинация: резюме, кто и когда должен вакцинироваться и ЦКЗ: График вакцинации взрослых по возрастным категориям.
Противопоказания и меры предосторожности при вакцинации против пневмококковой инфекции
Основным противопоказанием для PCV15 является
Тяжелая аллергическая реакция (например, анафилаксия) на любой компонент PCV15 или дифтерийный анатоксин.
Основным противопоказанием для PCV20 является
Тяжелая аллергическая реакция (например, анафилаксия) на любой компонент PCV20 или на дифтерийный анатоксин.
Основным противопоказанием для PPSV23 является
Тяжелая аллергическая реакция после предыдущей дозы или на компоненты вакцины
Меры предосторожности при использовании вакцины любого типа включают в себя:
Среднетяжелое или тяжелое острое заболевание с лихорадкой или без (вакцинация откладывается до выздоровления)
Детямс функциональной или анатомической аспленией менингококковую конъюгированную вакцину (MenACWY) и PCV13 не следует назначать во время одного и того же визита, но следует вводить раздельно с перерывом в ≥ 4 недель.
Схема введения пневмококковой вакцины
Обычная доза каждой вакцины составляет
0,5 мл в/м для PCV20
0,5 мл в/м для PCV15
при использовании PPSV23 – 0,5 мл в/м или подкожно
Люди с бессимптомной ВИЧ-инфекцией или с наличием симптомов, должны быть вакцинированы как можно скорее после постановки диагноза.
Взрослые в возрасте от 19 до 64, с высоким риском пневмококковой инфекции (например, с функциональной или анатомической аспленией, хроническими заболеваниями почек или другим состоянием, характеризирующимся снижением иммунитета, в том числе раком и применением кортикостероидов) должны получить 2-ю дозу PPSV23 через 5 лет после первой дозы PPSV23.
Все люди должны быть вакцинированы PPSV23 в возрасте 65 лет. Если люди получили 1 или 2 дозы PPSV23 до 65 лет по любым показаниям, и ≥ 5 лет прошло с момента их предыдущей дозы PPSV23, они должны получить еще одну дозу вакцины в возрасте 65 или позже. 2-я доза дается через 5 лет после первой (например, в возрасте 69, если предыдущая доза вводилась в возрасте 64). Те, кто получает PPSV23 в возрасте 65 лет и старше, должны получить только 1 дозу.
Если планируется химиотерапия рака или другая иммуносупрессивная терапия, интервал между вакцинацией и началом иммуносупрессивной терапии должен быть ≥ 2 недели. Вакцинация не проводится во время химио- или лучевой терапии.
Графики введения вакцин для детей см. в разделе ЦКЗ: Пневмококковая вакцинация: резюме, кто и когда должен вакцинироваться и ЦКЗ: График вакцинации взрослых по возрастным категориям.
Побочные эффекты пневмококковой вакцины
Проявляются обычно в легкой форме и включают лихорадку, раздражительность, сонливость, анорексию, рвоту, местную болезненность и эритему.
Дополнительная информация
Ниже следуют англоязычные ресурсы, которые могут быть информативными. Обратите внимание, что The manual не несет ответственности за содержание этих ресурсов.
Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP): Pneumococcal ACIP Vaccine Recommendations
ACIP: Recommended Adult Immunization Schedule, United States, 2024 including Changes to the 2023 Adult Immunization Schedule
Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Pneumococcal Vaccination: Information for Healthcare Professionals
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC): Pneumococcal Disease: Recommended vaccinations 2023