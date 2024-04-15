Пневмококковая вакцина

Детям до 18 лет следует получить пневмококковую вакцину. Для получения подробной информации по применению пневмококковой вакцины у детей см. ЦКЗ: Пневмококковая вакцинация: резюме, кто и когда должен вакцинироваться и ЦКЗ: График вакцинации детей и подростков по возрастным категориям.

Взрослые лица в возрасте 65 лет и старше, которые ранее не получили пневмококковую конъюгированную вакцину или чей прививочный анамнез неизвестен, должны получить либо

1 дозу PCV20 или

1 дозу PCV15 с последующей дозой PPSV23

Взрослые лица в возрасте 19–64 лет, имеющие определенные медицинские показания или другие факторы риска, которые ранее не получили пневмококковую конъюгированную вакцину или чей прививочный анамнез неизвестен, должны получить либо

1 дозу PCV20 OR

1 дозу PCV15 с последующей дозой PPSV23

Подходящие медицинские условия и факторы риска включают следующее:

Расстройство, связанное с употреблением алкоголя

Хроническое заболевание сердца, легких или печени

Хроническую почечную недостаточность или нефротический синдром

Курение

Кохлеарный имплант

Врожденная или приобретенная аспления

Утечка цереброспинальной жидкости

Сахарный диабет

Генерализованный рак

ВИЧ-инфекция

Болезнь Ходжкина

Иммунодефицит или иммуносупрессия

Лейкоз, лимфома или множественная миелома

Трансплантат солидного органа

Серповидноклеточная анемия или другие гемоглобинопатии

Для обеих взрослых возрастных групп доза PPSV23 должна следовать за дозой PCV15 как минимум через 1 год после введения. Минимальный интервал в 8 недель между PCV15 и PPSV23 может быть рассмотрен для взрослых с иммунодефицитным состоянием, кохлеарным имплантом или подтеканием цереброспинальной жидкости (ЦСЖ). Кроме того, для тех, кто ранее получил дозу пневмококковой вакцины, см. подробные рекомендации относительно дальнейшего дозирования пневмококковой вакцины в материалах ЦКЗ: Пневмококковая вакцинация: резюме, кто и когда должен вакцинироваться и ЦКЗ: График вакцинации взрослых по возрастным категориям.