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Вакцины против гепатита B (HepB)

Авторы:Margot L. Savoy, MD, MPH, Lewis Katz School of Medicine at Temple University
Проверено/пересмотрено апр. 2024

Вакцина против гепатита В на 80–100% эффективна при профилактике инфекционных заболеваний или клинических проявлениях гепатита В у пациентов, которые заканчивают получать серию вакцинаций.

Для получения дополнительной информации см. Hepatitis B Advisory Committee on Immunization Practices Vaccine Recommendations и Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Hepatitis B Vaccination. Сводную информацию об изменениях в календаре прививок для взрослых на 2024 год можно найти в Рекомендуемом графике прививок для взрослых, США, 2024 г. Консультативного комитета по практике иммунизации.

(См. также Обзор иммунизации [Overview of Immunization].)

Препараты вакцины против гепатита В

Вакцина против гепатита B производится с помощью технологии на основе рекомбинантной ДНК. Плазмиду, содержащую ген поверхностного антигена вируса гепатита B (HBsAg), помещают в живую клетку обычных пекарских дрожжей, которая затем производит HBsAg. HBsAg собирают и очищают. Произведенная согласно такой технологии вакцина не может вызвать инфекцию вируса гепатита B, потому что не содержит потенциально опасной вирусной ДНК или полных вирусных частиц.

Доступно несколько вакцин. Две одно-антигенные вакцины, Энджерикс-В и Рекомбивакс HB, содержат алюминиевые адъюванты. В геплисав-В (HepB-CpG) используется иммуностимулирующий адъювант, цитидин-фосфат-гуанозин олигодезоксинуклеотид (CpG-ODN). Вакцина против гепатита В от компании PreHevbrio содержит малые (S), средние (pre-S2) и большие (pre-S1) поверхностные антигены гепатита В. Также доступна комбинированная вакцина против гепатита А и гепатита В.

Показания к вакцинации против гепатита В

Вакцина ГепВ входит в календарь прививок для плановой вакцинации детей (см. CDC: Child and Adolescent Immunization Schedule by Age).

Вакцина против гепатита В также показана всем взрослым в возрасте от 19 до 59 лет, ранее не вакцинированным (см. CDC: Adult Immunization Schedule by Age).

Вакцина против гепатита В также показана взрослым в возрасте 60 лет и старше, ранее не вакцинированным и имеющим любое из следующих показаний:

  • Сексуально активный образ жизни у людей, которые не состоят в долгосрочных, исключительно моногамных отношениях (например > 1 сексуального партнера за последние 6 месяцев)

  • Нуждаются в оценке на предмет наличия или лечении инфекций, передаваемых половым путем

  • Употребляют или недавно употребляли запрещенные инъекционные наркотики

  • Мужчины гомосексуальной ориентации

  • Работа, предполагающая контакт с кровью или другими биологическими жидкостями, которые могут быть инфицированны (например, сотрудники учреждений здравоохранения, пенитенциарной службы или системы общественной безопасности)

  • Терминальная стадия заболеваний почек (например, лечение гемодиализом)

  • ВИЧ-инфекция

  • Хроническое заболевание печени (например, люди с гепатитом С, циррозом печени, жировой болезнью печени, алкогольной болезнью печени, аутоиммунным гепатитом, или уровнем аланинаминотрансферазы [АЛТ] или аспартатаминотрансферазы [АСТ], превышающей верхний предел нормы в 2 раза)

  • Бытовые и/или сексуальные контакты с людьми, имеющими положительную реакцию на поверхностный антиген вируса гепатита В (HBsAg)

  • Путешествие в эндемичные районы

  • Лица, проводящие время (в качестве пациентов, обитателей или сотрудников) в исправительных учреждениях или в учреждениях, обеспечивающих лечение инфекций, передающихся половым путем, при тестировании и лечении ВИЧ-инфекции, лечении и профилактике злоупотребления наркотиками; а также сотрудники организаций, работающих с потребителями инъекционных наркотиков или с мужчинами гомосексуальной ориентации, а также организаций по уходу за пациентами с пороками развития или с терминальной стадией почечной недостаточности (включая тех, кто находится на длительном гемодиализе)

Взрослые в возрасте 60 лет и старше без известных факторов риска заражения вирусом гепатита В могут получить серию вакцин против гепатита В. Любой взрослый в возрасте 60 лет и старше, который запрашивает вакцинацию против гепатита В, должен получить серию вакцин против гепатита В. Для лиц в возрасте 60 лет и старше, страдающих диабетом, решение о получении вакцины против гепатита В должно основываться на совместном принятии клинических решений.

Комбинированная вакцина против гепатита A/гепатита B может использоваться для вакцинации людей ≥18 лет, которым показана любая из вакцин против гепатита (А или В), и которые раньше не были вакцинированы ни одним из компонентов вакцины.

Противопоказания и меры предосторожности при вакцинации против гепатита В

Основное противопоказание для вакцины против гепатита В

  • Тяжелая аллергическая реакция (например, анафилаксия) после предыдущей дозы выкцины, на пекарские дрожжи или на любой компонент вакцины

Состоянием, требующим принять предупредительные меры, при введении вакцины HepB является

  • Среднетяжелое или тяжелое острое заболевание с лихорадкой или без (вакцинация откладывается до выздоровления)

Дозировка и схема введения вакцины против гепатита В

Доза вакцины Энгерикс-Б и Рекомбивакс HB составляет 0,5 мл внутримышечно в возрасте до 20 лет или 1 мл внутримышечно для взрослых (≥ 20 лет). Доза для Heplisav-B (HepB-CpG) составляет 0,5 мл внутримышечно для взрослых ≥ 18 лет. Доза для PreHevbrio составляет 1,0 мл внутримышечно для взрослых ≥ 18 лет.

Вакцинируют, как правило, детей 3-мя дозами вакцины: 1-я в возрасте 0 месяцев, 2-я от 1 до 2 месяцев, и 3-я от 6 до 18 месяцев.

Младенцам, которые не получили дозу при рождении, необходимо применить серию доз как можно скорее.

Все дети, которых ранее не вакцинировали против гепатита В, должны быть привиты в возрасте 11 или 12 лет. Используется график 3-х дозовой вакцинации; 1-я и 2-я дозы разделены интервалом ≥ 4 недель, а 3-ю дозу вводят с интервалом от 4 до 6 месяцев после 2-й дозы. Однако может использоваться график 2-х дозовой вакцинации вакциной RECOMBIVAX HB; 2-я доза вводится с интервалом от 4 до 6 месяцев после первой.

Взрослые в возрасте от 19 до 59 лет, которые ранее не были вакцинированы, должны получить серию прививок из 2-, 3- или 4-х доз. Обычный график вакцинации взрослых состоит из применения Engerix-B, PreHevbrio или Recombivax HB – серии из 3-х доз: с 2-мя дозами с перерывом в ≥ 4 недели и 3-й дозы, которая вводится с интервалом от 4 до 6 месяцев после 2-й дозы. Heplisav-B (HepB-CpG) вводится двумя отдельными дозами с интервалом не менее 4 недель и может применяться в качестве замены другой вакцины – HepB, включающей серию из трех доз.

Heplisav-B (HepB-CpG) и PreHevbrio не следует назначать во время беременности, потому что данные по безопасности при его использовании во время беременности недоступны.

Невакцинированным взрослым, находящимся на гемодиализе, следует назначить Энгерикс-В (используя дозу 2 мл вместо нормальной дозы для взрослых 1 мл) в 4-х дозовом режиме в 0, 1, 2 и 6 месяцев, или диализную форму Рекомбивакс НВ (1 мл = 40 мкг) в серии из 3 доз на 0, 1, 6 месяцев.

Людям, которые не были привиты или не завершили цикл вакцинации, следует ввести недостающие дозы, чтобы завершить 3-х дозовую серию вакцинации Геп B. 2-я доза вводится через 1 месяц после 1-й; 3-я доза вводится с интервалом ≥ 2 месяцев после 2-й дозы (≥ 4 месяца после 1-й дозы). Если используется комбинированная вакцина против гепатита А и В, 3 дозы вводятся на 0-м, 1-м и 6-м месяцах, или 4 дозы вводятся на 0-й, 7-й, 21-й и 30-й день, а затем бустерная доза на 12-й месяц. Если процесс последующего наблюдения за человеком прерван до завершения серии прививок, вакцинацию не нужно начинать заново.

Побочные эффекты вакцины против гепатита В

Серьезные побочные эффекты очень редки и включают анафилаксию.

Побочные явления в легкой форме включают боль в месте инъекции и иногда повышение температуры в пределах до 38° C.

Дополнительная информация

Ниже следуют англоязычные ресурсы, которые могут быть информативными. Обратите внимание, что The manual не несет ответственности за содержание этих ресурсов.

  1. Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP): Hepatitis B ACIP Vaccine Recommendations

  2. ACIP: Recommended Adult Immunization Schedule, United States, 2024 including Changes to the 2024 Adult Immunization Schedule

  3. Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Hepatitis B Vaccination: Information for Healthcare Providers

  4. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC): Hepatitis B: Recommended vaccinations

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