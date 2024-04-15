Вакцины против гепатита B (HepB)

Вакцина против гепатита В на 80–100% эффективна при профилактике инфекционных заболеваний или клинических проявлениях гепатита В у пациентов, которые заканчивают получать серию вакцинаций.
Для получения дополнительной информации см. Hepatitis B Advisory Committee on Immunization Practices Vaccine Recommendations и Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Hepatitis B Vaccination. Сводную информацию об изменениях в календаре прививок для взрослых на 2024 год можно найти в Рекомендуемом графике прививок для взрослых, США, 2024 г. Консультативного комитета по практике иммунизации.
(См. также Обзор иммунизации [Overview of Immunization].)
Препараты вакцины против гепатита В
Вакцина против гепатита B производится с помощью технологии на основе рекомбинантной ДНК. Плазмиду, содержащую ген поверхностного антигена вируса гепатита B (HBsAg), помещают в живую клетку обычных пекарских дрожжей, которая затем производит HBsAg. HBsAg собирают и очищают. Произведенная согласно такой технологии вакцина не может вызвать инфекцию вируса гепатита B, потому что не содержит потенциально опасной вирусной ДНК или полных вирусных частиц.
Доступно несколько вакцин. Две одно-антигенные вакцины, Энджерикс-В и Рекомбивакс HB, содержат алюминиевые адъюванты. В геплисав-В (HepB-CpG) используется иммуностимулирующий адъювант, цитидин-фосфат-гуанозин олигодезоксинуклеотид (CpG-ODN). Вакцина против гепатита В от компании PreHevbrio содержит малые (S), средние (pre-S2) и большие (pre-S1) поверхностные антигены гепатита В. Также доступна комбинированная вакцина против гепатита А и гепатита В.
Показания к вакцинации против гепатита В
Вакцина ГепВ входит в календарь прививок для плановой вакцинации детей (см. CDC: Child and Adolescent Immunization Schedule by Age).
Вакцина против гепатита В также показана всем взрослым в возрасте от 19 до 59 лет, ранее не вакцинированным (см. CDC: Adult Immunization Schedule by Age).
Вакцина против гепатита В также показана взрослым в возрасте 60 лет и старше, ранее не вакцинированным и имеющим любое из следующих показаний:
Сексуально активный образ жизни у людей, которые не состоят в долгосрочных, исключительно моногамных отношениях (например > 1 сексуального партнера за последние 6 месяцев)
Нуждаются в оценке на предмет наличия или лечении инфекций, передаваемых половым путем
Употребляют или недавно употребляли запрещенные инъекционные наркотики
Мужчины гомосексуальной ориентации
Работа, предполагающая контакт с кровью или другими биологическими жидкостями, которые могут быть инфицированны (например, сотрудники учреждений здравоохранения, пенитенциарной службы или системы общественной безопасности)
Терминальная стадия заболеваний почек (например, лечение гемодиализом)
ВИЧ-инфекция
Хроническое заболевание печени (например, люди с гепатитом С, циррозом печени, жировой болезнью печени, алкогольной болезнью печени, аутоиммунным гепатитом, или уровнем аланинаминотрансферазы [АЛТ] или аспартатаминотрансферазы [АСТ], превышающей верхний предел нормы в 2 раза)
Бытовые и/или сексуальные контакты с людьми, имеющими положительную реакцию на поверхностный антиген вируса гепатита В (HBsAg)
Путешествие в эндемичные районы
Лица, проводящие время (в качестве пациентов, обитателей или сотрудников) в исправительных учреждениях или в учреждениях, обеспечивающих лечение инфекций, передающихся половым путем, при тестировании и лечении ВИЧ-инфекции, лечении и профилактике злоупотребления наркотиками; а также сотрудники организаций, работающих с потребителями инъекционных наркотиков или с мужчинами гомосексуальной ориентации, а также организаций по уходу за пациентами с пороками развития или с терминальной стадией почечной недостаточности (включая тех, кто находится на длительном гемодиализе)
Взрослые в возрасте 60 лет и старше без известных факторов риска заражения вирусом гепатита В могут получить серию вакцин против гепатита В. Любой взрослый в возрасте 60 лет и старше, который запрашивает вакцинацию против гепатита В, должен получить серию вакцин против гепатита В. Для лиц в возрасте 60 лет и старше, страдающих диабетом, решение о получении вакцины против гепатита В должно основываться на совместном принятии клинических решений.
Комбинированная вакцина против гепатита A/гепатита B может использоваться для вакцинации людей ≥18 лет, которым показана любая из вакцин против гепатита (А или В), и которые раньше не были вакцинированы ни одним из компонентов вакцины.
Противопоказания и меры предосторожности при вакцинации против гепатита В
Основное противопоказание для вакцины против гепатита В
Тяжелая аллергическая реакция (например, анафилаксия) после предыдущей дозы выкцины, на пекарские дрожжи или на любой компонент вакцины
Состоянием, требующим принять предупредительные меры, при введении вакцины HepB является
Среднетяжелое или тяжелое острое заболевание с лихорадкой или без (вакцинация откладывается до выздоровления)
Дозировка и схема введения вакцины против гепатита В
Доза вакцины Энгерикс-Б и Рекомбивакс HB составляет 0,5 мл внутримышечно в возрасте до 20 лет или 1 мл внутримышечно для взрослых (≥ 20 лет). Доза для Heplisav-B (HepB-CpG) составляет 0,5 мл внутримышечно для взрослых ≥ 18 лет. Доза для PreHevbrio составляет 1,0 мл внутримышечно для взрослых ≥ 18 лет.
Вакцинируют, как правило, детей 3-мя дозами вакцины: 1-я в возрасте 0 месяцев, 2-я от 1 до 2 месяцев, и 3-я от 6 до 18 месяцев.
Младенцам, которые не получили дозу при рождении, необходимо применить серию доз как можно скорее.
Все дети, которых ранее не вакцинировали против гепатита В, должны быть привиты в возрасте 11 или 12 лет. Используется график 3-х дозовой вакцинации; 1-я и 2-я дозы разделены интервалом ≥ 4 недель, а 3-ю дозу вводят с интервалом от 4 до 6 месяцев после 2-й дозы. Однако может использоваться график 2-х дозовой вакцинации вакциной RECOMBIVAX HB; 2-я доза вводится с интервалом от 4 до 6 месяцев после первой.
Взрослые в возрасте от 19 до 59 лет, которые ранее не были вакцинированы, должны получить серию прививок из 2-, 3- или 4-х доз. Обычный график вакцинации взрослых состоит из применения Engerix-B, PreHevbrio или Recombivax HB – серии из 3-х доз: с 2-мя дозами с перерывом в ≥ 4 недели и 3-й дозы, которая вводится с интервалом от 4 до 6 месяцев после 2-й дозы. Heplisav-B (HepB-CpG) вводится двумя отдельными дозами с интервалом не менее 4 недель и может применяться в качестве замены другой вакцины – HepB, включающей серию из трех доз.
Heplisav-B (HepB-CpG) и PreHevbrio не следует назначать во время беременности, потому что данные по безопасности при его использовании во время беременности недоступны.
Невакцинированным взрослым, находящимся на гемодиализе, следует назначить Энгерикс-В (используя дозу 2 мл вместо нормальной дозы для взрослых 1 мл) в 4-х дозовом режиме в 0, 1, 2 и 6 месяцев, или диализную форму Рекомбивакс НВ (1 мл = 40 мкг) в серии из 3 доз на 0, 1, 6 месяцев.
Людям, которые не были привиты или не завершили цикл вакцинации, следует ввести недостающие дозы, чтобы завершить 3-х дозовую серию вакцинации Геп B. 2-я доза вводится через 1 месяц после 1-й; 3-я доза вводится с интервалом ≥ 2 месяцев после 2-й дозы (≥ 4 месяца после 1-й дозы). Если используется комбинированная вакцина против гепатита А и В, 3 дозы вводятся на 0-м, 1-м и 6-м месяцах, или 4 дозы вводятся на 0-й, 7-й, 21-й и 30-й день, а затем бустерная доза на 12-й месяц. Если процесс последующего наблюдения за человеком прерван до завершения серии прививок, вакцинацию не нужно начинать заново.
Побочные эффекты вакцины против гепатита В
Серьезные побочные эффекты очень редки и включают анафилаксию.
Побочные явления в легкой форме включают боль в месте инъекции и иногда повышение температуры в пределах до 38° C.
Дополнительная информация
Ниже следуют англоязычные ресурсы, которые могут быть информативными. Обратите внимание, что The manual не несет ответственности за содержание этих ресурсов.
Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP): Hepatitis B ACIP Vaccine Recommendations
ACIP: Recommended Adult Immunization Schedule, United States, 2024 including Changes to the 2024 Adult Immunization Schedule
Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Hepatitis B Vaccination: Information for Healthcare Providers
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC): Hepatitis B: Recommended vaccinations