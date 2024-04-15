Вакцины против гепатита B (HepB)

Вакцина ГепВ входит в календарь прививок для плановой вакцинации детей (см. CDC: Child and Adolescent Immunization Schedule by Age).

Вакцина против гепатита В также показана всем взрослым в возрасте от 19 до 59 лет, ранее не вакцинированным (см. CDC: Adult Immunization Schedule by Age).

Вакцина против гепатита В также показана взрослым в возрасте 60 лет и старше, ранее не вакцинированным и имеющим любое из следующих показаний:

Сексуально активный образ жизни у людей, которые не состоят в долгосрочных, исключительно моногамных отношениях (например > 1 сексуального партнера за последние 6 месяцев)

Нуждаются в оценке на предмет наличия или лечении инфекций, передаваемых половым путем

Употребляют или недавно употребляли запрещенные инъекционные наркотики

Мужчины гомосексуальной ориентации

Работа, предполагающая контакт с кровью или другими биологическими жидкостями, которые могут быть инфицированны (например, сотрудники учреждений здравоохранения, пенитенциарной службы или системы общественной безопасности)

Терминальная стадия заболеваний почек (например, лечение гемодиализом)

ВИЧ-инфекция

Хроническое заболевание печени (например, люди с гепатитом С, циррозом печени, жировой болезнью печени, алкогольной болезнью печени, аутоиммунным гепатитом, или уровнем аланинаминотрансферазы [АЛТ] или аспартатаминотрансферазы [АСТ], превышающей верхний предел нормы в 2 раза)

Бытовые и/или сексуальные контакты с людьми, имеющими положительную реакцию на поверхностный антиген вируса гепатита В (HBsAg)

Путешествие в эндемичные районы

Лица, проводящие время (в качестве пациентов, обитателей или сотрудников) в исправительных учреждениях или в учреждениях, обеспечивающих лечение инфекций, передающихся половым путем, при тестировании и лечении ВИЧ-инфекции, лечении и профилактике злоупотребления наркотиками; а также сотрудники организаций, работающих с потребителями инъекционных наркотиков или с мужчинами гомосексуальной ориентации, а также организаций по уходу за пациентами с пороками развития или с терминальной стадией почечной недостаточности (включая тех, кто находится на длительном гемодиализе)

Взрослые в возрасте 60 лет и старше без известных факторов риска заражения вирусом гепатита В могут получить серию вакцин против гепатита В. Любой взрослый в возрасте 60 лет и старше, который запрашивает вакцинацию против гепатита В, должен получить серию вакцин против гепатита В. Для лиц в возрасте 60 лет и старше, страдающих диабетом, решение о получении вакцины против гепатита В должно основываться на совместном принятии клинических решений.

Комбинированная вакцина против гепатита A/гепатита B может использоваться для вакцинации людей ≥18 лет, которым показана любая из вакцин против гепатита (А или В), и которые раньше не были вакцинированы ни одним из компонентов вакцины.