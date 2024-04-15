Вакцина против Haemophilus influenzae тип b (Hib)

Конъюгированные вакцины против гемофильной палочки (Haemophilus influenzae) типа В помогают предотвратить гемофильную инфекцию типа b, но не заболевания, вызванные другими штаммами H. influenzaeH. influenzae вызывает много детских инфекций, в том числе бактериемию, менингит, пневмонию, синусит, средний отит, а также эпиглоттит.
Для получения дополнительной информации см. Hib Advisory Committee on Immunization Practices Vaccine Recommendations и Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Hib Vaccination. Сводную информацию об изменениях в календаре прививок для взрослых на 2024 год можно найти вРекомендуемом графике прививок для взрослых, США, 2024 г. Консультативного комитета по практике иммунизации.
(См. также Обзор иммунизации [Overview of Immunization].)
Типы Hib-вакцин
Конъюгированные вакцины от Haemophilus influenzae типа b (Hib) получают из очищенной капсулы Haemophilus influenzae типа b. Все вакцины Hib используют полирибосилрибитол-фосфат (PRP) в качестве полисахарида, но различные конъюгированные Hib-вакцины содержат разные белковые носители (4 вида):
Дифтерийный анатоксин (PRP-D)
Белок наружной мембраны Neisseria meningitidis (PRP-OMP)
Столбнячный анатоксин (PRP-T)
Дифтерийный белок-носитель, содержащий мутацию CRM197 (HbOC)
Вакцины PRP-D и HbOC больше не применяются в Соединенных Штатах.
Следующие комбинированные вакцины содержат Hib-конъюгированные вакцины:
Дифтерийный анатоксин/вакцина гемофильная конъюгированная типа B/вакцина против гепатита В/инактивированная вакцина против полиомиелита
Дифтерийный анатоксин/вакцина гемофильная конъюгированная типа b/инактивированная вакцина против полиомиелита
Вакцина против дифтерии/столбняка/коклюша/конъюгированная вакцина против Haemophilus influenzae типа b
Конъюгированная вакцина против менингококковой гемофильной палочки типа b
Показания к применению Hib-вакцины
Вакцина Hib входит в календарь прививок для плановой вакцинации детей (см. CDC: Child and Adolescent Immunization Schedule by Age).
Эта вакцина также рекомендуется для некоторых взрослых (см. ЦКЗ: График вакцинации взрослых по возрастным категориям), в том числе
Взрослые с анатомической или функциональной аспленией и те, кому планируется плановая спленэктомия
Лицам, которым проводилась трансплантация гемопоэтических стволовых клеток, независимо от их прививочного анамнеза
Противопоказания и меры предосторожности при вакцинации против Hib
Главным противопоказанием для Hib-вакцины является
Тяжелая аллергическая реакция (например, анафилаксия) после предыдущей дозы вакцины или на ее компоненты
Состоянием, требующим принять предупредительные меры, при введении Hib-вакцины является
Среднетяжелое или тяжелое острое заболевание с лихорадкой или без (вакцинация откладывается до выздоровления)
Дозировка и пути введения Hib-вакцины
Доза вакцины против гемофильной палочки составляет 0,5 мл внутримышечно. Первичная серия вакцинации детей состоит из 3 доз (в возрасте 2, 4 и 6 месяцев) или из 2 доз (в возрасте 2 и 4 месяца), в зависимости от состава. В любом случае бустерная прививка рекомендуется в 12–15 месяцев.
Одну дозу вводят детям старшего возраста, подросткам и взрослым с аспленией или готовящимся к плановой спленэктомии, если они непривиты. Некоторые эксперты предлагают вводить одну дозу вакцины перед плановой спленэктомией, независимо от прививочного анамнеза. Доза вводится за ≥ 14 дней до плановой спленэктомии, если это возможно.
3-дозу вводят через 6 - 12 месяцев после трансплантации гемопоэтических стволовых клеток; дозы разделены интервалом ≥ 4 недель.
Побочные эффекты Hib-вакцины
Нежелательные явления редки. Они могут включать боль, покраснение, отек в месте инъекции и, у детей - лихорадку, плач и раздражительность.
Дополнительная информация
Ниже следуют англоязычные ресурсы, которые могут быть информативными. Обратите внимание, что The manual не несет ответственности за содержание этих ресурсов.
Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP): Hib ACIP Vaccine Recommendations
Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Hib Vaccination: Information for Healthcare Professionals
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC): Haemophilus Influenzae Type B Infection: Recommended vaccinations