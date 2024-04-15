Вакцина против Haemophilus influenzae тип b (Hib)

Доза вакцины против гемофильной палочки составляет 0,5 мл внутримышечно. Первичная серия вакцинации детей состоит из 3 доз (в возрасте 2, 4 и 6 месяцев) или из 2 доз (в возрасте 2 и 4 месяца), в зависимости от состава. В любом случае бустерная прививка рекомендуется в 12–15 месяцев.

Одну дозу вводят детям старшего возраста, подросткам и взрослым с аспленией или готовящимся к плановой спленэктомии, если они непривиты. Некоторые эксперты предлагают вводить одну дозу вакцины перед плановой спленэктомией, независимо от прививочного анамнеза. Доза вводится за ≥ 14 дней до плановой спленэктомии, если это возможно.

3-дозу вводят через 6 - 12 месяцев после трансплантации гемопоэтических стволовых клеток; дозы разделены интервалом ≥ 4 недель.