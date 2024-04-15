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Вакцина против Haemophilus influenzae тип b (Hib)

Авторы:Margot L. Savoy, MD, MPH, Lewis Katz School of Medicine at Temple University
Проверено/пересмотрено апр. 2024

Конъюгированные вакцины против гемофильной палочки (Haemophilus influenzae) типа В помогают предотвратить гемофильную инфекцию типа b, но не заболевания, вызванные другими штаммами H. influenzaeH. influenzae вызывает много детских инфекций, в том числе бактериемию, менингит, пневмонию, синусит, средний отит, а также эпиглоттит.

Для получения дополнительной информации см. Hib Advisory Committee on Immunization Practices Vaccine Recommendations и Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Hib Vaccination. Сводную информацию об изменениях в календаре прививок для взрослых на 2024 год можно найти вРекомендуемом графике прививок для взрослых, США, 2024 г. Консультативного комитета по практике иммунизации.

(См. также Обзор иммунизации [Overview of Immunization].)

Типы Hib-вакцин

Конъюгированные вакцины от Haemophilus influenzae типа b (Hib) получают из очищенной капсулы Haemophilus influenzae типа b. Все вакцины Hib используют полирибосилрибитол-фосфат (PRP) в качестве полисахарида, но различные конъюгированные Hib-вакцины содержат разные белковые носители (4 вида):

  • Дифтерийный анатоксин (PRP-D)

  • Белок наружной мембраны Neisseria meningitidis (PRP-OMP)

  • Столбнячный анатоксин (PRP-T)

  • Дифтерийный белок-носитель, содержащий мутацию CRM197 (HbOC)

Вакцины PRP-D и HbOC больше не применяются в Соединенных Штатах.

Следующие комбинированные вакцины содержат Hib-конъюгированные вакцины:

  • Дифтерийный анатоксин/вакцина гемофильная конъюгированная типа B/вакцина против гепатита В/инактивированная вакцина против полиомиелита

  • Дифтерийный анатоксин/вакцина гемофильная конъюгированная типа b/инактивированная вакцина против полиомиелита

  • Вакцина против дифтерии/столбняка/коклюша/конъюгированная вакцина против Haemophilus influenzae типа b

  • Конъюгированная вакцина против менингококковой гемофильной палочки типа b

Показания к применению Hib-вакцины

Вакцина Hib входит в календарь прививок для плановой вакцинации детей (см. CDC: Child and Adolescent Immunization Schedule by Age).

Эта вакцина также рекомендуется для некоторых взрослых (см. ЦКЗ: График вакцинации взрослых по возрастным категориям), в том числе

Противопоказания и меры предосторожности при вакцинации против Hib

Главным противопоказанием для Hib-вакцины является

  • Тяжелая аллергическая реакция (например, анафилаксия) после предыдущей дозы вакцины или на ее компоненты

Состоянием, требующим принять предупредительные меры, при введении Hib-вакцины является

  • Среднетяжелое или тяжелое острое заболевание с лихорадкой или без (вакцинация откладывается до выздоровления)

Дозировка и пути введения Hib-вакцины

Доза вакцины против гемофильной палочки составляет 0,5 мл внутримышечно. Первичная серия вакцинации детей состоит из 3 доз (в возрасте 2, 4 и 6 месяцев) или из 2 доз (в возрасте 2 и 4 месяца), в зависимости от состава. В любом случае бустерная прививка рекомендуется в 12–15 месяцев.

Одну дозу вводят детям старшего возраста, подросткам и взрослым с аспленией или готовящимся к плановой спленэктомии, если они непривиты. Некоторые эксперты предлагают вводить одну дозу вакцины перед плановой спленэктомией, независимо от прививочного анамнеза. Доза вводится за ≥ 14 дней до плановой спленэктомии, если это возможно.

3-дозу вводят через 6 - 12 месяцев после трансплантации гемопоэтических стволовых клеток; дозы разделены интервалом ≥ 4 недель.

Побочные эффекты Hib-вакцины

Нежелательные явления редки. Они могут включать боль, покраснение, отек в месте инъекции и, у детей - лихорадку, плач и раздражительность.

Дополнительная информация

Ниже следуют англоязычные ресурсы, которые могут быть информативными. Обратите внимание, что The manual не несет ответственности за содержание этих ресурсов.

  1. Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP): Hib ACIP Vaccine Recommendations

  2. Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Hib Vaccination: Information for Healthcare Professionals

  3. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC): Haemophilus Influenzae Type B Infection: Recommended vaccinations

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