ИПВ является стандартной вакциной для детей (см. ЦКЗ: График вакцинации взрослых по возрастным категориям).

Плановая первичная вакцинация взрослых против полиомиелита, которые проживают в Соединенных Штатах, не рекомендуется, если известно или предполагается, что взрослый не вакцинирован или вакцинирован не полностью (см. ЦКЗ: график вакцинации взрослых по возрастным категориям). Большинство взрослых, которые родились и выросли в Соединенных Штатах, могут полагать, что они были вакцинированы против полиомиелита в детстве, если нет конкретных причин считать, что они не были вакцинированы. Неиммунизированные или не полностью иммунизированные взрослые должны пройти первичную серию из 3 доз. Полностью вакцинированные взрослые, которые подвергаются повышенному риску заражения вирусом полиомиелита, могут получить одноразовую бустерную дозу ИПВ. Для получения актуальной информации о том, какие страны характеризуются высоким риском заболевания полиомиелитом, см. Центры по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention's [CDC]) Travelers' Health: Destinations и Travelers Health: Polio.

В США в июле 2022 года в штате Нью-Йорк был выявлен случай вакцинопродуцированного полиомиелита у не вакцинированного человека, который заразился им (см. также Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк: надзор за сточными водами). Жители Нью-Йорка, проживающие в районах, где неоднократно выявлялся вирус полиомиелита, могут подвергаться повышенному риску заражения и должны следовать обновленным рекомендациям Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк по вакцинации (см. Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк: Вакцина против полиомиелита).