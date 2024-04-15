Повсеместная вакцинация почти уничтожила полиомиелит в мире. Однако случаи все еще регистрируются в регионах с неполной иммунизацией, таких как Африка в районе Сахары и Южная Азия.
Существует 3 серотипа полиовируса (энтеровируса).
Для получения дополнительной информации см. Polio Advisory Committee on Immunization Practices Vaccine Recommendations и Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Polio Vaccination. Сводную информацию об изменениях в календаре прививок для взрослых на 2024 год можно найти в Рекомендуемом графике прививок для взрослых, США, 2024 г. Консультативного комитета по иммунизации.
(См. также Обзор иммунизации [Overview of Immunization].)
Препараты вакцины против полиомиелита
Инактивированная полиовирусная вакцина (полиовирусная вакцина, инактивированная, ИПВ) содержит смесь формалин-инактивированных полиовирусов типов 1, 2 и 3. IPV может содержать остаточное количество стрептомицина, неомицина и полимиксина B.
Живая аттенуированная полиовирусная вакцина более недоступна в Соединенных Штатах, потому что она может вызвать мутацию штамма, который вызывает приблизительно 1 случай полиомиелита на 2,4 млн вакциннированых.
Инактивированная вакцина против полиомиелита является единственной вакциной против полиомиелита, которая вводится в США с 2000 г. Также доступны следующие комбинированные вакцины:
Дифтерийный анатоксин/инактивированная вакцина против полиомиелита
Дифтерийный анатоксин/вакцина против гепатита В/инактивированная вакцина против полиомиелита
Дифтерийный анатоксин/вакцина гемофильная конъюгированная типа B/инактивированная вакцина против полиомиелита
Дифтерийный анатоксин/вакцина гемофильная конъюгированная типа B/вакцина против гепатита В/инактивированная вакцина против полиомиелита
Показания к вакцинации от полиомиелита
ИПВ является стандартной вакциной для детей (см. ЦКЗ: График вакцинации взрослых по возрастным категориям).
Плановая первичная вакцинация взрослых против полиомиелита, которые проживают в Соединенных Штатах, не рекомендуется, если известно или предполагается, что взрослый не вакцинирован или вакцинирован не полностью (см. ЦКЗ: график вакцинации взрослых по возрастным категориям). Большинство взрослых, которые родились и выросли в Соединенных Штатах, могут полагать, что они были вакцинированы против полиомиелита в детстве, если нет конкретных причин считать, что они не были вакцинированы. Неиммунизированные или не полностью иммунизированные взрослые должны пройти первичную серию из 3 доз. Полностью вакцинированные взрослые, которые подвергаются повышенному риску заражения вирусом полиомиелита, могут получить одноразовую бустерную дозу ИПВ. Для получения актуальной информации о том, какие страны характеризуются высоким риском заболевания полиомиелитом, см. Центры по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention's [CDC]) Travelers' Health: Destinations и Travelers Health: Polio.
В США в июле 2022 года в штате Нью-Йорк был выявлен случай вакцинопродуцированного полиомиелита у не вакцинированного человека, который заразился им (см. также Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк: надзор за сточными водами). Жители Нью-Йорка, проживающие в районах, где неоднократно выявлялся вирус полиомиелита, могут подвергаться повышенному риску заражения и должны следовать обновленным рекомендациям Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк по вакцинации (см. Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк: Вакцина против полиомиелита).
Противопоказания и меры предосторожности при вакцинации против полиомиелита
Главным противопоказанием дя вакцинации IPV является
Тяжелая аллергическая реакция (например, анафилаксия) после предыдущей дозы вакцины или на ее компоненты
Состоянием, требующим принять предупредительные меры при вакцинации IPV, является
Среднетяжелое или тяжелое острое заболевание с лихорадкой (вакцинация откладывается до выздоровления)
Беременность женщин, не подверженных повышенному риску полиомиелита (беременным не следует вводить вакцину против полиомиелита, даже если нет доказательств того, что вакцина наносит вред им или их плоду; однако если беременные женщины подвергаются повышенному риску воздействия полиовируса и им требуется немедленная защита, ИПВ можно ввести)
Введение вакцины против полиомиелита
Доза вакцины ИПВ составляет 0,5 мл в/м или подкожно.
Серию из 4 внутримышечных доз назначают в 2, 4, 6–18 месяцев и 4–6 лет. Как правило, комбинированную вакцину используют для первых 3 прививок, а вакцину с одним антигеном для последней дозы. Дети, которые пропустили дозу ИПВ в возрасте от 4 до 6 лет, должны получить бустерную дозу как можно скорее.
Когда вакцина DTaP-IPV/Hib вводится по схеме из 4 доз (в возрасте 2, 4, 6 и от 15 до 18 месяцев), дополнительную бустерную дозу IPV-содержащей вакцины (IPV или DTaP-IPV) следует вводить в возрасте от 4 до 6 лет, в результате получается 5 доз; однако, вакцину DTaP - IPV/Hib не следует использовать для бустерной дозы в возрасте от 4 до 6 лет. Минимальный интервал между дозами 4 и 5 должен быть ≥ 6 месяцев для оптимизации имунного ответа.
Первичная серия вакцинации IPV рекомендуется невакцинированным взрослым с повышенным риском заражения вирусом полиомиелита. Рекомендуемый интервал между дозами 1 и 2 составляет от 1 до 2 месяцев; 3-ю дозу вводят через 6 - 12 месяцев. Если необходим иммунитет через 2-3 месяца, то вводят 3 дозы с интервалом ≥ 1 месяц между ними. Если иммунитет нужен через 1 - 2 месяца вводят 2 дозы с интервалом ≥ 1 месяц между ними. Если это необходимо в течение < 1 месяца, дается 1 доза. Во всех случаях оставшиеся дозы вакцины позже необходимо ввести в соответствии с рекомендуемыми интервалами, если человек остается в зоне повышенного риска.
Побочные эффекты вакцины от полиомиелита
Никаких отрицательных воздействий с IPV не связывают. Поскольку может содержаться остаточное количество неомицина, стрептомицина и полимиксина B, у людей, которые чувствительны к любому из этих препаратов, может быть аллергическая реакция на вакцину.
Дополнительная информация
Ниже следуют англоязычные ресурсы, которые могут быть информативными. Обратите внимание, что The manual не несет ответственности за содержание этих ресурсов.
Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP): Polio ACIP Vaccine Recommendations
Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Polio Vaccination: Information for Healthcare Professionals
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC): Poliomyelitis: Recommended vaccinations