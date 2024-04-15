Вакцина против гепатита А (HepA)

Показания к вакцинации против гепатита А

Вакцина против гепатита А является плановой детской прививкой (см. ЦКЗ: График вакцинации детей и подростков по возрастным категориям).

Вакцина против гепатита А показана любому человеку, который не полностью привит и требует вакцинации (определение фактора риска не требуется).

Вакцина ГепА также показана при наличии любого из следующих критериев (см. CDC: Adult Immunization Schedule by Age):

Путешествие или работа в эндемичных районах

Профессия, связанная с риском заражения (например, работа с приматами, инфицированными вирусом гепатита А [ВГА], или исследования ВГА в научной лаборатории)

Мужчины гомосексуальной ориентации

Использование запрещенных наркотиков (инъекционных или нет), таких как метамфетамин

Беспризорность

ВИЧ-инфекция

Хроническое заболевание печени (например, лица с гепатитом В, гепатитом С, циррозом печени, жировой болезнью печени, алкогольной болезнью печени, аутоиммунным гепатитом или уровнями аланинаминотрансферазы [АЛТ] или аспартатаминотрансферазы [АСТ], в два раза превышающими верхний предел нормы)

Предполагаемый тесный личный контакт (например, в качестве членов семьи или постоянной няни) с усыновленным ребенком из эндемичных районов, в течение первых 60 дней после прибытия ребенка в Соединенные Штаты

Беременные с выявленным риском инфицирования вирусом гепатита А во время беременности (например, путешествующие за границу, употребляющие запрещенные наркотики [инъекционные или нет], имеющие профессиональный риск заражения, ожидающие тесного личного контакта с международным усыновленным, или бездомные) либо имеющие риск развития тяжелого исхода в результате ВГA-инфекции (например, женщины с хроническим заболеванием печени или ВИЧ-инфекцией)

Во время вспышек гепатита А, люди возрастом ≥ 1 года, которые находятся в группе риска инфицирования ВГA, должны быть вакцинированы.

Комбинированная вакцина против гепатита A/гепатита B может использоваться для вакцинации людей ≥18 лет, которым показана любая из вакцин против гепатита (А или В), и которые раньше не были вакцинированы ни одним из компонентов вакцины.