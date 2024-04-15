Вакцина против гепатита А (HepA)

Существует две вакцины против гепатита А; обе обеспечивают долгосрочную защиту от гепатита А.
Для получения дополнительной информации см. Hepatitis A Advisory Committee on Immunization Practices Vaccine Recommendations и Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Hepatitis A Vaccination. Сводную информацию об изменениях в календаре прививок для взрослых на 2024 год можно найти в Рекомендуемом графике прививок для взрослых, США, 2024 г. Консультативного комитета по практике иммунизации.
(См. также Обзор иммунизации [Overview of Immunization].)
Препараты вакцины против гепатита А
Вакцины против гепатита А (Геп А) включают инактивированный формалином полученный из клеточной культуры вирус гепатита А. Обе вакцины доступны в педиатрии и для взрослых.
Также доступна комбинированная вакцина против гепатита А и гепатита В.
Показания к вакцинации против гепатита А
Вакцина против гепатита А является плановой детской прививкой (см. ЦКЗ: График вакцинации детей и подростков по возрастным категориям).
Вакцина против гепатита А показана любому человеку, который не полностью привит и требует вакцинации (определение фактора риска не требуется).
Вакцина ГепА также показана при наличии любого из следующих критериев (см. CDC: Adult Immunization Schedule by Age):
Путешествие или работа в эндемичных районах
Профессия, связанная с риском заражения (например, работа с приматами, инфицированными вирусом гепатита А [ВГА], или исследования ВГА в научной лаборатории)
Мужчины гомосексуальной ориентации
Использование запрещенных наркотиков (инъекционных или нет), таких как метамфетамин
Беспризорность
ВИЧ-инфекция
Хроническое заболевание печени (например, лица с гепатитом В, гепатитом С, циррозом печени, жировой болезнью печени, алкогольной болезнью печени, аутоиммунным гепатитом или уровнями аланинаминотрансферазы [АЛТ] или аспартатаминотрансферазы [АСТ], в два раза превышающими верхний предел нормы)
Предполагаемый тесный личный контакт (например, в качестве членов семьи или постоянной няни) с усыновленным ребенком из эндемичных районов, в течение первых 60 дней после прибытия ребенка в Соединенные Штаты
Беременные с выявленным риском инфицирования вирусом гепатита А во время беременности (например, путешествующие за границу, употребляющие запрещенные наркотики [инъекционные или нет], имеющие профессиональный риск заражения, ожидающие тесного личного контакта с международным усыновленным, или бездомные) либо имеющие риск развития тяжелого исхода в результате ВГA-инфекции (например, женщины с хроническим заболеванием печени или ВИЧ-инфекцией)
Во время вспышек гепатита А, люди возрастом ≥ 1 года, которые находятся в группе риска инфицирования ВГA, должны быть вакцинированы.
Комбинированная вакцина против гепатита A/гепатита B может использоваться для вакцинации людей ≥18 лет, которым показана любая из вакцин против гепатита (А или В), и которые раньше не были вакцинированы ни одним из компонентов вакцины.
Противопоказания и меры предосторожности при вакцинации против гепатита А
Главным противопоказанием для введения вакцины HepA является
Тяжелая аллергическая реакция (например, анафилаксия) после предыдущей дозы вакцины или на ее компоненты
Состоянием, требующим принять предупредительные меры, при введении вакцины HepA является
Среднетяжелое или тяжелое острое заболевание с лихорадкой или без (вакцинация откладывается до выздоровления)
Дозировка и схема введения вакцины против гепатита А
Доза вакцины HepA составляет 0,5 мл внутримышечно в возрасте до 18 лет или 1 мл внутримышечно для взрослых (в возрасте ≥ 19 лет).
Детям вводят 2 дозы: 1-ю, как правило, в возрасте от 12 до 23 месяцев; 2-ю через 6 - 18 месяцев после 1-й дозы.
В зависимости от производителя взрослым вводят вакцину в виде серии из 2 доз в возрасте от 0 и от 6 до 12 месяцев (Havrix) или от 0 и от 6 до 18 месяцев (Vaqta).
Или взрослые могут получить комбинированную Геп А и Геп В вакцину по графику, включающему 3 дозы: 0, 1 и 6 месяцев. 1-я и 2-я дозы должны быть разделены интервалом ≥ 4 недель, а 2 и 3 дозы должны быть разделены интервалом ≥ 5 месяцев. В качестве альтернативы вакцина может вводиться по ускоренному в 4-х дозному графику: 0, 7 и 21-30 день с введением бустер-дозы через 12 месяцев после введения первой дозы.
Как только запланировано усыновление ребенка из эндемичного района, те, кто будут находиться с ним в тесном контакте, должны получить 1-ю из 2-х доз вакцины от гепатита А (желательно за время ≥ 2 недель до прибытия усыновленного ребенка).
Побочные эффекты вакцины против гепатита А
К распространенным побочным реакциям относятся боль, эритема, отек и иногда уплотнение в месте инъекции. Другие распространенные побочные реакции включают лихорадку у людей в возрасте 12–23 лет и головную боль у взрослых.
Дополнительная информация
Ниже следуют англоязычные ресурсы, которые могут быть информативными. Обратите внимание, что The manual не несет ответственности за содержание этих ресурсов.
Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP): Hepatitis A ACIP Vaccine Recommendations
Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Hepatitis A Vaccination: Information for Healthcare Providers
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC): Hepatitis A: Recommended vaccinations