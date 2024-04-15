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Вакцина против гепатита А (HepA)

Авторы:Margot L. Savoy, MD, MPH, Lewis Katz School of Medicine at Temple University
Проверено/пересмотрено апр. 2024

Существует две вакцины против гепатита А; обе обеспечивают долгосрочную защиту от гепатита А.

Для получения дополнительной информации см. Hepatitis A Advisory Committee on Immunization Practices Vaccine Recommendations и Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Hepatitis A Vaccination. Сводную информацию об изменениях в календаре прививок для взрослых на 2024 год можно найти в Рекомендуемом графике прививок для взрослых, США, 2024 г. Консультативного комитета по практике иммунизации.

(См. также Обзор иммунизации [Overview of Immunization].)

Препараты вакцины против гепатита А

Вакцины против гепатита А (Геп А) включают инактивированный формалином полученный из клеточной культуры вирус гепатита А. Обе вакцины доступны в педиатрии и для взрослых.

Также доступна комбинированная вакцина против гепатита А и гепатита В.

Показания к вакцинации против гепатита А

Вакцина против гепатита А является плановой детской прививкой (см. ЦКЗ: График вакцинации детей и подростков по возрастным категориям).

Вакцина против гепатита А показана любому человеку, который не полностью привит и требует вакцинации (определение фактора риска не требуется).

Вакцина ГепА также показана при наличии любого из следующих критериев (см. CDC: Adult Immunization Schedule by Age):

  • Путешествие или работа в эндемичных районах

  • Профессия, связанная с риском заражения (например, работа с приматами, инфицированными вирусом гепатита А [ВГА], или исследования ВГА в научной лаборатории)

  • Мужчины гомосексуальной ориентации

  • Использование запрещенных наркотиков (инъекционных или нет), таких как метамфетамин

  • Беспризорность

  • ВИЧ-инфекция

  • Хроническое заболевание печени (например, лица с гепатитом В, гепатитом С, циррозом печени, жировой болезнью печени, алкогольной болезнью печени, аутоиммунным гепатитом или уровнями аланинаминотрансферазы [АЛТ] или аспартатаминотрансферазы [АСТ], в два раза превышающими верхний предел нормы)

  • Предполагаемый тесный личный контакт (например, в качестве членов семьи или постоянной няни) с усыновленным ребенком из эндемичных районов, в течение первых 60 дней после прибытия ребенка в Соединенные Штаты

  • Беременные с выявленным риском инфицирования вирусом гепатита А во время беременности (например, путешествующие за границу, употребляющие запрещенные наркотики [инъекционные или нет], имеющие профессиональный риск заражения, ожидающие тесного личного контакта с международным усыновленным, или бездомные) либо имеющие риск развития тяжелого исхода в результате ВГA-инфекции (например, женщины с хроническим заболеванием печени или ВИЧ-инфекцией)

Во время вспышек гепатита А, люди возрастом ≥ 1 года, которые находятся в группе риска инфицирования ВГA, должны быть вакцинированы.

Комбинированная вакцина против гепатита A/гепатита B может использоваться для вакцинации людей ≥18 лет, которым показана любая из вакцин против гепатита (А или В), и которые раньше не были вакцинированы ни одним из компонентов вакцины.

Противопоказания и меры предосторожности при вакцинации против гепатита А

Главным противопоказанием для введения вакцины HepA является

  • Тяжелая аллергическая реакция (например, анафилаксия) после предыдущей дозы вакцины или на ее компоненты

Состоянием, требующим принять предупредительные меры, при введении вакцины HepA является

  • Среднетяжелое или тяжелое острое заболевание с лихорадкой или без (вакцинация откладывается до выздоровления)

Дозировка и схема введения вакцины против гепатита А

Доза вакцины HepA составляет 0,5 мл внутримышечно в возрасте до 18 лет или 1 мл внутримышечно для взрослых (в возрасте ≥ 19 лет).

Детям вводят 2 дозы: 1-ю, как правило, в возрасте от 12 до 23 месяцев; 2-ю через 6 - 18 месяцев после 1-й дозы.

В зависимости от производителя взрослым вводят вакцину в виде серии из 2 доз в возрасте от 0 и от 6 до 12 месяцев (Havrix) или от 0 и от 6 до 18 месяцев (Vaqta).

Или взрослые могут получить комбинированную Геп А и Геп В вакцину по графику, включающему 3 дозы: 0, 1 и 6 месяцев. 1-я и 2-я дозы должны быть разделены интервалом ≥ 4 недель, а 2 и 3 дозы должны быть разделены интервалом ≥ 5 месяцев. В качестве альтернативы вакцина может вводиться по ускоренному в 4-х дозному графику: 0, 7 и 21-30 день с введением бустер-дозы через 12 месяцев после введения первой дозы.

Как только запланировано усыновление ребенка из эндемичного района, те, кто будут находиться с ним в тесном контакте, должны получить 1-ю из 2-х доз вакцины от гепатита А (желательно за время ≥ 2 недель до прибытия усыновленного ребенка).

Побочные эффекты вакцины против гепатита А

К распространенным побочным реакциям относятся боль, эритема, отек и иногда уплотнение в месте инъекции. Другие распространенные побочные реакции включают лихорадку у людей в возрасте 12–23 лет и головную боль у взрослых.

Дополнительная информация

Ниже следуют англоязычные ресурсы, которые могут быть информативными. Обратите внимание, что The manual не несет ответственности за содержание этих ресурсов.

  1. Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP): Hepatitis A ACIP Vaccine Recommendations

  2. Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Hepatitis A Vaccination: Information for Healthcare Providers

  3. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC): Hepatitis A: Recommended vaccinations

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