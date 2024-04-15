Вакцинация против ветряной оспы входит в календарь плановой вакцинации детей (см. CDC: Child and Adolescent Immunization Schedule by Age).

Вакцина против ветряной оспы, содержащая один антиген также рекомендуется для всех людей в возрасте ≥ 13 лет, не имеющих иммунитета против ветряной оспы (см. ЦКЗ: График вакцинации взрослых по возрастным категориям.)

Присутствие одного из следующих факторов подтверждает наличие иммунитета:

Задокументированная вакцинация 2 дозами вакцины против ветряной оспы, которая вводилась с интервалом ≥ 4 недель

Анамнез ветряной оспы или опоясывающего герпеса, подтвержденный врачом

Лабораторное подтверждение защитных уровней антител против ветряной оспы

Рождение в Соединенных Штатах до 1980 года, за исключением работников здравоохранения и беременных женщин

Вакцина против ветряной оспы настоятельно рекомендуется людям, которые не имеют иммунитета к ветряной оспе и при этом подвергаются риску заражения, в том числе:

Работники здравоохранения

Те, кто имеет бытовые контакты с людьми с ослабленным иммунитетом

Люди, которые живут или работают в местах, где повышен риск заражения (например, учителя, студенты, няни, жители и сотрудники институциональных заведений, заключенные и сотрудники исправительных учреждений, военнослужащие)

Женщины детородного возраста, которые не беременны

Подростки и взрослые, живущие в семьях с детьми

Путешественники

Постконтактная вакцинация однокомпонентной вакциной против ветряной оспы рекомендована детям без подтвержденного иммунитета, и должна быть предложена взрослым без подтвержденного иммунитета. Вакцина эффективно предотвращает или облегчает заболевание, если она вводится в течение 3 дней и, возможно, до 5 дней после заражения, однако необходимо вводить вакцину как можно скорее. Если контакт с ветряной оспой не вызывает инфекцию, постконтактная вакцинация должна спровоцировать защиту от последующих контактов, даже если вакцина вводится > 5 дней после контакта.

Иммуноглобулин против вируса опоясывающего герпеса/ветряной оспы (см. таблицу Иммуноглобулины и анатоксины, доступные в Соединенных Штатах) рекомендуется для постконтактной профилактики лицам без подтвержденного иммунитета, подверженным повышенному риску развития ветряной оспы в тяжелой форме и/или имеющим противопоказания к вакцинации. Эти группы людей включают: