Вакцинация против ветряной оспы гарантирует эффективную защиту от инфицирования вирусом ветряной оспы (ветрянки). Неизвестно, как долго длится защита от ветряной оспы. Но живые вирусные вакцины, такие как вакцина против ветряной оспы, обычно обеспечивают наличие длительного иммунитета.
Для получения дополнительной информации см. Varicella Advisory Committee on Immunization Practices Vaccine Recommendations и Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Varicella Vaccination.
(См. также Обзор иммунизации [Overview of Immunization].)
Препараты вакцины против ветряной оспы
Вакцина против ветряной оспы содержит аттенуированный дикий штамм ветряной оспы и остаточное количество желатина и неомицина. Она доступна в виде вакцины, содержащей только один антиген (вакцина против вируса ветряной оспы), или в виде комбинированной вакцины с корью, эпидемическим паротитом, краснухой (MMRV) (вакцина против вируса кори/вируса паротита/вируса краснухи/вируса ветряной оспы).
Показания к вакцинации против ветряной оспы
Вакцинация против ветряной оспы входит в календарь плановой вакцинации детей (см. CDC: Child and Adolescent Immunization Schedule by Age).
Вакцина против ветряной оспы, содержащая один антиген также рекомендуется для всех людей в возрасте ≥ 13 лет, не имеющих иммунитета против ветряной оспы (см. ЦКЗ: График вакцинации взрослых по возрастным категориям.)
Присутствие одного из следующих факторов подтверждает наличие иммунитета:
Задокументированная вакцинация 2 дозами вакцины против ветряной оспы, которая вводилась с интервалом ≥ 4 недель
Анамнез ветряной оспы или опоясывающего герпеса, подтвержденный врачом
Лабораторное подтверждение защитных уровней антител против ветряной оспы
Рождение в Соединенных Штатах до 1980 года, за исключением работников здравоохранения и беременных женщин
Вакцина против ветряной оспы настоятельно рекомендуется людям, которые не имеют иммунитета к ветряной оспе и при этом подвергаются риску заражения, в том числе:
Работники здравоохранения
Те, кто имеет бытовые контакты с людьми с ослабленным иммунитетом
Люди, которые живут или работают в местах, где повышен риск заражения (например, учителя, студенты, няни, жители и сотрудники институциональных заведений, заключенные и сотрудники исправительных учреждений, военнослужащие)
Женщины детородного возраста, которые не беременны
Подростки и взрослые, живущие в семьях с детьми
Путешественники
Постконтактная вакцинация однокомпонентной вакциной против ветряной оспы рекомендована детям без подтвержденного иммунитета, и должна быть предложена взрослым без подтвержденного иммунитета. Вакцина эффективно предотвращает или облегчает заболевание, если она вводится в течение 3 дней и, возможно, до 5 дней после заражения, однако необходимо вводить вакцину как можно скорее. Если контакт с ветряной оспой не вызывает инфекцию, постконтактная вакцинация должна спровоцировать защиту от последующих контактов, даже если вакцина вводится > 5 дней после контакта.
Иммуноглобулин против вируса опоясывающего герпеса/ветряной оспы (см. таблицу Иммуноглобулины и анатоксины, доступные в Соединенных Штатах) рекомендуется для постконтактной профилактики лицам без подтвержденного иммунитета, подверженным повышенному риску развития ветряной оспы в тяжелой форме и/или имеющим противопоказания к вакцинации. Эти группы людей включают:
Лиц с иммунодефицитным состоянием без подтвержденного иммунитета к возбудителю
Беременных женщин без подтвержденного иммунитета
Новорожденных, чьи матери заболели ветряной оспой в промежутке времени от 5 дней до родов до 2 дней после родов
Госпитализированные недоношенные дети, которые родились у женщин с беременностью 28 ≥ недель, не имеющих подтвержденного иммунитета к ветряной оспе
Госпитализированные недоношенные дети, которые родились у женщин с беременностью < 28 недель, или вес которых при рождении составлял ≤ 1000 г, независимо от иммунитета к ветряной оспе у матери
Противопоказания и меры предосторожности при вакцинации против ветряной оспы
Противопоказания для вакцины против ветряной оспы включают:
Тяжелая аллергическая реакция (например, анафилаксия) после предыдущей дозы вакцины или на ее компоненты
Установленный первичный или приобретенный иммунодефицит в тяжелой форме (например, из-за лейкемии, лимфомы, солидных опухолей, опухолей, которые поражают костный мозг или лимфатическую систему, СПИДа, тяжелой ВИЧ-инфекции, химиотерапии или длительного использования иммунодепрессантов)
Наличие в семейном анамнезе родственников 1-ой линии пациентов с врожденным наследственным иммунодефицитом, если не установлено, что они являются иммунокомпетентными
Подтвержденная или вероятная беременность
Однокомпонентную вакцину против ветряной оспы можно вводить детям в возрасте от 1 до 8 лет с ВИЧ-инфекцией, если их процент CD4 составляет ≥ 15; его можно назначать лицам старше 8 лет, если у них наблюдается процентное содержание CD4 ≥ 15 и количество CD4 ≥ 200/мкл без признаков иммунитета.
Состояния, требующие принять предупредительные меры при введении вакцинымпротив ветряной оспы включают:
Среднетяжелое или тяжелое острое заболевание с лихорадкой или без (вакцинация откладывается до выздоровления)
Недавнее (в пределах 11 месяцев) лечение продуктами крови, которые содержат антитела (специфический интервал зависит от продукта)
Использование определенных противовирусных препаратов: ацикловир, фамцикловир или валацикловир (следует прекратить прием этих препаратов за 24 часа до вакцинации и не возобновлять в течение 14 дней после вакцинации, если это возможно)
Грудное вскармливание не является противопоказанием к вакцинации. Кормящие женщины без подтвержденного иммунитета могут быть вакцинированы после родов и продолжить кормление грудью.
Доза и применение вакцины против ветряной оспы
0,5 мл вакцины против ветряной оспы вводят подкожно 2-мя дозами: в 12–15 месяцев и в 4–6 лет. Если дети, подростки или взрослые получили только 1 дозу, рекомендуется "наверстывающая" доза. Рекомендуемый минимальный интервал между 1-й дозой и 2-й "наверстывающей" дозой составляет 3 месяца для детей в возрасте ≤ 12 лет и 4 недели для людей в возрасте ≥ 13 лет; 2-ю дозу можно вводить в любое время после соблюдения минимального интервала.
Если взрослые полагают, что не болели ветряной оспой или имеет место вероятность заражения или передачи вируса, то у них должны быть измерены уровни защитных антител, чтобы проверить наличие иммунитета и, следовательно, определить потребность в вакцинации.
Никакие иммуноглобулины, особенно иммуноглобулин против опоясывающего лишая ветряной оспы, не следует назначать в пределах периода 5 месяцев до вакцинации или 2 месяцев после нее, потому что иммуноглобулины могут предотвратить развитие защитных антител.
Дети с ВИЧ-инфекцией, которые могут быть вакцинированы, должны получить 2 дозы однокомпонентной вакцины против ветряной оспы с итервалом в 3 месяца. Поскольку нарушение клеточного иммунитета увеличивает риск осложнений после вакцинации живой вакциной, необходимо предупредить пациентов, что в случае появления сыпи они должны прийти на осмотр.
Пренатальное обследование женщин показано для подтверждения наличия иммунитета к ветряной оспе. Рождение до 1980 не считается подтверждением иммунитета для беременных женщин. После завершения или прерывания беременности, женщины, у которых нет подтвержденного иммунитета, должны получить 1-ю дозу вакцины перед выпиской и 2-ю дозу через 4-8 недель, как правило, во время послеродового визита. Необходимо рекомендовать этим женщинам избегать беременности в течение 1 месяца после каждой дозы.
Побочные эффекты от вакцины против ветряной оспы
Большинство нежелательных явлений носит незначительный характер. Они включают транзиторную боль, а также чувствительность и красноту в месте инъекции. Иногда в пределах 1 месяца после вакцинации появляется незначительное пятнисто-папулезное высыпание или сыпь, напоминающая таковую при ветряной оспе. Это встречается у 1-3% вакцинированных. Вакцинированным, у которых появилась такая сыпь, нужно старательно избегать контакта с людьми с ослабленным иммунитетом, пока высыпание не исчезнет. Передача вируса от вакцинированных восприимчивым людям возникает редко, но может привести к серьезным проблемам, в том числе к развитию пневмонии, гепатита, распространенной сыпи и опоясывающего герпеса с менингитом. Однако такие проблемы возникают редко.
Поскольку может развиться синдром Рея, вакцинируемые < 16 лет должны избегать салицилатов в течение 6 недель после вакцинации.
Дополнительная информация
Ниже следуют англоязычные ресурсы, которые могут быть информативными. Обратите внимание, что The manual не несет ответственности за содержание этих ресурсов.
Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP): Varicella ACIP Vaccine Recommendations
Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Varicella Vaccination: Information for Healthcare Professionals
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC): Varicella: Recommended vaccinations