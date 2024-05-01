Биодоступность соли фосфомицина трометамина при приеме внутрь низкая (около 40%), а, следовательно, сывороточные уровни являются низкими по сравнению с минимальной ингибирующей концентрацией (MИК). По этой причине фосфомицин используется для лечения неосложненной инфекции мочевых путей, но не пиелонефрита.

Фосфомицин не связывается с белками плазмы крови и широко распространяется по тканям организма. Фосфомицин выводится, в основном, с мочой путем клубочковой фильтрации без биотрансформации. После перорального приема содержание в моче превышает МИК для чувствительных возбудителей более 24 часов.

В некоторых странах за пределами США доступен препарат фосфомицин для внутривенного введения, который может быть полезен при более серьезных инфекциях, включая инфекции центральной нервной системы, остеомиелит и пневмонию, для лечения этих инфекций он часто используется в комбинации с другими антибиотиками, такими как бета-лактамы.