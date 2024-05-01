Фосфомицин – это новый класс антибиотиков с химической структурой, не похожей на другие известные антибиотики. Это бактерицидный препарат, который разрушает синтез клеточной стенки путем ингибирования фосфоенолпируват-синтетазы и таким образом нарушает выработку пептидогликана.
В Соединенных Штатах фосфомицин доступен только в виде порошка, содержащего фосфомицин трометамин, который можно растворять в жидкости и принимать внутрь. За пределами США доступны также внутривенные формы.
Фармакокинетика фосфомицина
Биодоступность соли фосфомицина трометамина при приеме внутрь низкая (около 40%), а, следовательно, сывороточные уровни являются низкими по сравнению с минимальной ингибирующей концентрацией (MИК). По этой причине фосфомицин используется для лечения неосложненной инфекции мочевых путей, но не пиелонефрита.
Фосфомицин не связывается с белками плазмы крови и широко распространяется по тканям организма. Фосфомицин выводится, в основном, с мочой путем клубочковой фильтрации без биотрансформации. После перорального приема содержание в моче превышает МИК для чувствительных возбудителей более 24 часов.
В некоторых странах за пределами США доступен препарат фосфомицин для внутривенного введения, который может быть полезен при более серьезных инфекциях, включая инфекции центральной нервной системы, остеомиелит и пневмонию, для лечения этих инфекций он часто используется в комбинации с другими антибиотиками, такими как бета-лактамы.
Показания к назначению фосфомицина
Фосфомицин обладает активностью против грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, включая некоторые антибиотико-резистентные микроорганизмы, такие как
Staphylococcus aureus, в том числе метициллин-устойчивый S. aureus (МРЗС)
Enterococcus spp, в том числе устойчивые к ванкомицину энтерококки (VRE)
Escherichia coli, включая бета-лактамазы расширенного спектра (ESBL)-продуцирующую и устойчивую к фторхинолонам E. coli
Пероральный фосфомицин следует использовать только при неосложненных (т. е. нижних) инфекциях мочевых путей, вызванных E. coli или энтерококками. Тем не менее, внутривенно фосфомицин (при его наличии) иногда используется для лечения инфекций, вызванных мультирезистентными микроорганизмами в других анатомических областях.
Для лечения большинства видов, не относящихся к E. coli, Enterobacterales или Pseudomonas, пероральный фосфомицин не рекомендуется, даже в условиях неосложненных инфекций нижних мочевых путей (1). Кроме того, Европейский комитет по определению чувствительности к антимикробным препаратам (EUCAST) не одобряет контрольные точки оценки чувствительности для внутривенного фосфомицина против P. aeruginosa (2).
Справочные материалы по показаниям к применению
1. Tamma PD, Aitken SL, Bonomo RA, Mathers AJ, van Duin D, Clancy CJ. Infectious Diseases Society of America 2023 Guidance on the Treatment of Antimicrobial Resistant Gram-Negative Infections. Clin Infect Dis. Published online July 18, 2023. doi:10.1093/cid/ciad428
2. European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST): Clinical breakpoints - breakpoints and guidance. По состоянию на 15 апреля 2024 года.
Противопоказания к назначению фосфомицина
Не существует существенных противопоказаний к его применению, кроме известной гиперчувствительности к фосфомицину или к любому компоненту препарата.
Назначение фосфомицина во время беременности и кормления грудью
Фосфомицин проникает через плаценту, но, как правило, считается безопасным для лечения цистита у беременных.
Неизвестно в каком количестве фосфомицин поступает в грудное молоко, поэтому рекомендуется соблюдать осторожность, если лечение фосфомицином необходимо назначать кормящим женщинам.
Побочные эффекты фосфомицина
Фосфомицин, как правило, хорошо переносится и имеет низкие уровни побочных эффектов, которые включают в себя, главным образом, желудочно-кишечные симптомы (например, тошнота, диарея).
Рекомендации по дозировке фосфомицина
Для неосложненных инфекций мочевыводящих путей у женщин разовая доза фосфомицина трометамола составляет 5,61 г (эквивалентно 3 г фосфомицина), растворенного в жидкости. При инфекциях другой локализации, вероятно, необходим более длительный курс лечения.