Обзор бета-лактамов

Бета-лактамазы – это разнообразный класс ферментов, продуцируемых бактериями, которые расщепляют бета-лактамное кольцо, инактивируя тем самым бета-лактамные антибиотики. Некоторые бета-лактамазы кодируются мобильными генетическими элементами (например, плазмидами). Другие кодируются генами, расположенными в хромосомах. Продуцирование бета-лактамазы является одним из наиболее клинически важных механизмов резистентности грамотрицательных бактериальных патогенов. Понимание наиболее распространенных типов бета-лактамаз, продуцируемых различными патогенными микроорганизмами, может помочь с интерпретацией их чувствительности к антибактериальным медикаментам, принятием терапевтических решений и практикой инфекционного контроля.

Существуют тысячи различных типов бета-лактамаз; имеется множество схем классификации, но наиболее широко используемой является схема классификации Амблера. Она группирует бета-лактамазы по классам на основе молекулярной гомологии. Ферманты классов А, С и D имеют остаток серина в активном участке, тогда как ферменты класса В содержат активном участке цинк, то есть являются металло-бета-лактамазами (МБЛ). Класс А включает БЛ (бета-лактамазы) расширенного спектра действия (БЛРС) и карбапенемазы Klebsiella pneumoniae (ККП), класс В включает МБЛ (NDM-карбапенемаза, IMP (имипенемаза) и VIM-карбапенемаза), класс С включает AmpC бета-лактамазы, а класс D включает оксациллиназы (ОХА).

Класс А по классификации Амблера Бета-лактамазы расширенного спектра (БЛРС), включая ферменты ТЕМ, SHV, CTX-M и GES, являются закодированными в плазмиде ферментами, в основном обнаруживаемые у видов рода Klebsiella, Escherichia coli и других Enterobacterales. БЛРС могут гидролизовать пенициллины расширенного спектра действия (например, пиперациллин), большинство цефалоспоринов (цефамицины не подвергаются гидролизу большинством РСБЛ) и монобактамы. Карбапенемазы Klebsiella pneumoniae (ККП) по своему действию аналогичны БЛРС, за исключением того, что они также гидролизуют карбапенемы. Эти ферменты впервые появились у K. pneumoniae, однако распространились и на другие энтеробактерии.

Класс В по классификации Амблера Металло-бета-лактамазы (МБЛ), включая VIM (Verona integron-encoded metallo-β-lactamase), IMP (имипенемаза) и NDM (New Delhi metallo-beta-lactamase), используют ион цинка для гидролиза всех бета-лактамов, включая карбапенемы, кроме монобактама азтреонама. В некоторых микроорганизмах МБЛ могут кодироваться хромосомами, например, L1 MBL в Stenotrophomonas maltophilia, либо же они могут быть приобретены, как это происходит у различных грамотрицательных микроорганизмов, включая представителей родов Klebsiella, Pseudomonas и Acinetobacter. Эти ферменты не ингибируются доступными в настоящее время ингибиторами бета-лактамаз.

Класс С по классификации Амблера AmpC-ферменты гидролизуют большинство цефалоспоринов (за исключением цефепима), цефамицинов (например, цефокситин, цефотетан), монобактамов (например, азтреонам) и пенициллинов. AmpC бета-лактамаза может кодироваться хромосомой или плазмидой. Хромосомная экспрессия гена AmpC может быть индуцирована определенными антибактериальными препаратами или может становиться конститутивно экспрессированной (т.е., сверхпродуцируемой) у дерепрессированных мутантов. Экспрессия AmpC, кодируемая плазмидой, также является конституитивной и может распространяться среди бактерий, обычно не имеющих этой бета-лактамазы, таких как Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, и Proteus mirabilis. Изоляты с индуцируемой экспрессией AmpC могут изначально показаться чувствительными к цефалоспоринам 3-го поколения, что может осложнить принятие решения о лечении, особенно в отношении энтеробактерий. Enterobacter cloacae, K. aerogenes и Citrobacter freundii следует рассматривать как носителей индуцибельных AmpC, а применения цефалоспоринов 3-го поколения следует избегать независимо от результатов теста на чувствительность. Представители Proteus vulgaris, Morganella morganii, Serratia marcescens, и Providencia также могут избыточно продуцировать AmpC, однако клинически значимая экспрессия у них встречается реже.