Нитрофурантоин активен против распространенных уропатогенов, таких как:

Другие представители энтерококков, включая штаммы, устойчивые к ванкомицину, а также представители Klebsiella и Enterobacter зачастую менее восприимчивы, но нитрофурантоин все же может быть эффективен в лечении неосложненного цистита, вызванного этими возбудителями. Большинство штаммов Proteus, Providencia, Morganella, Serratia, Acinetobacter и виды Pseudomonas являются резистентными. Нет никакой перекрестной резистентности с другими классами антибиотиков.

Нитрофурантоин используется только для

Лечения или профилактики неосложненных инфекций нижних мочевых путей (цистита)

У женщин с рецидивирующими инфекциями мочевых путей этот препарат может сократить число эпизодов.

Нитрофурантоин неэффективен для лечения подозреваемого пиелонефрита или системной инфекции из-за низкого уровня в сыворотке и тканях.