Монобактамы являются парентеральными бета-лактамными бактерицидными антибиотиками.

Азтреонам в настоящее время является единственным доступным монобактамом. Азтреонам, как и цефтазидим, активен против

Enterobacterales, не продуцирующих бета-лактамазы AmpC, бета-лактамазы расширенного спектра (БЛРС) или карбапенемазу у Klebsiella pneumoniae

Pseudomonas aeruginosa

Азтреонам не активен против анаэробов. Грамположительные бактерии являются резистентными к азтреонаму (в отличие от цефалоспоринов). Азтреонам действует синергистически с аминогликозидами.

Азтреонам имеет структурные сходства всего лишь с небольшим количеством других бета-лактамов, что делает перекрестную гиперчувствительность маловероятной, кроме цефтазидима и цефидерокола, у которых схожее строение боковых цепей в положении R-1. Таким образом, препарат азтреонам применяется в основном при тяжелых аэробных грамотрицательных бактериальных инфекциях (в том числе при менингите) у пациентов с серьезной аллергией на бета-лактам, но тем не менее нуждающихся в терапии бета-лактамом. Азтреонам также не лабилен к металло-бета-лактамазам и поэтому может быть эффективен при некоторых инфекциях, при которых устойчивость к другим бета-лактамным антибиотикам опосредована этим ферментом.

Другие антибиотики добавляются, чтобы подавить грамположительные бактерии илианаэробы.

Доза азтреонама уменьшается при почечной недостаточности.