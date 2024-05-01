skip to main content
MSDСправочник MsdПрофессиональная версия
Search icon

Монобактамы

Авторы:Brian J. Werth, PharmD, University of Washington School of Pharmacy
Проверено/пересмотрено мая 2024

Монобактамы являются парентеральными бета-лактамными бактерицидными антибиотиками.

Азтреонам в настоящее время является единственным доступным монобактамом. Азтреонам, как и цефтазидим, активен против

  • Enterobacterales, не продуцирующих бета-лактамазы AmpC, бета-лактамазы расширенного спектра (БЛРС) или карбапенемазу у Klebsiella pneumoniae

  • Pseudomonas aeruginosa

Азтреонам не активен против анаэробов. Грамположительные бактерии являются резистентными к азтреонаму (в отличие от цефалоспоринов). Азтреонам действует синергистически с аминогликозидами.

Азтреонам имеет структурные сходства всего лишь с небольшим количеством других бета-лактамов, что делает перекрестную гиперчувствительность маловероятной, кроме цефтазидима и цефидерокола, у которых схожее строение боковых цепей в положении R-1. Таким образом, препарат азтреонам применяется в основном при тяжелых аэробных грамотрицательных бактериальных инфекциях (в том числе при менингите) у пациентов с серьезной аллергией на бета-лактам, но тем не менее нуждающихся в терапии бета-лактамом. Азтреонам также не лабилен к металло-бета-лактамазам и поэтому может быть эффективен при некоторых инфекциях, при которых устойчивость к другим бета-лактамным антибиотикам опосредована этим ферментом.

Другие антибиотики добавляются, чтобы подавить грамположительные бактерии илианаэробы.

Доза азтреонама уменьшается при почечной недостаточности.

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
Загрузите приложение "Справочник MSD"! ANDROID iOS
Загрузите приложение "Справочник MSD"! ANDROID iOS
Загрузите приложение "Справочник MSD"! ANDROID iOS

Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

This icon serves as a link to download the eSSENTIAL Accessibility assistive technology app for individuals with physical disabilities. It is featured as part of our commitment to diversity and inclusion.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.