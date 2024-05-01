Телаванцин, далбаванцин, тейкопланин и оритаванцин являются липогликопептидами, которые представляют собой полусинтетические антибактериальные средства, производные гликопептидов (например, ванкомицин).
Липогликопептиды обладают бактерицидным действием исключительно против грамположительных бактерий. Эти антибиотики ингибируют синтез клеточной стенки бактерий и нарушают целостность клеточной мембраны.
Фармакокинетика липогликопептидов
Липогликопептиды не усваиваются при пероральном способе введения и доступны только в виде препаратов для внутривенного способа введения. Липогликопептиды при парентеральном введении хорошо проникают в легочную бронхоальвеолярную жидкость и кожные волдыри.
Период полувыведения телаванцина составляет от 7 до 9 час, а постантибиотический эффект длится примерно 4 часа. Его назначают 1 раз в день. Телаванцин выводится из организма почками, соответственно дозы для пациентов с почечной недостаточностью должны корректироваться.
Дальбаванцин имеет удлиненный период полувыведения от 204 до 346 часов, а оритаванцин имеет увеличенный период полувыведения от 245 до 393 часов; таким образом, возможны однократные или еженедельные схемы приема этих препаратов.
Показания к применению липогликопептидов
Липогликопептиды широко активны в отношении грамположительных бактерий, включая
E. faecium
Staphylococcus aureus, включая S. aureus метициллин-устойчивый или обладающий промежуточной резистентностью к ванкомицину
Оритаванцин активен в отношении устойчивых к ванкомицину штаммов энтерококков (ВРЭ), несущих ген vanA; далбаванцин и телаванцин не имеют такой антивности. Дальбаванцин, оритаванцин и телаванцин обладают активностью в отношении vanB ВРЭ. Все три липогликопептида активны против Staphylococcus aureus и Staphylococcus epidermidis независимо от их восприимчивости к метициллину. Только оритаванцин активен в отношении устойчивых к ванкомицинуS. aureus.
Телаванцин используется при осложненных инфекциях кожи и структур кожи, а также при внутрибольничной и ИВЛ-ассоциированной бактериальной пневмонии, вызванной чувствительными штаммами S. aureus.
Липогликопептиды длительного действия дальбаванцин и оритаванцин используются для лечения острых бактериальных инфекций кожи и кожных структур, но в качестве метода лечения более инвазивных инфекций все еще находятся в стадии изучения.
Противопоказания к назначению липогликопептидов
Липогликопептиды противопоказаны пациентам с аллергией на них в анамнезе. Их следует использовать с осторожностью у пациентов с аллергией на ванкомицин или другие липогликопептиды по причине возможной перекрестной реактивности.
Назначение липогликопептидов во время беременности и кормления грудью
Липогликопептиды обладают некоторыми побочными эффектами на развитие плода у животных; данных о безопасности их применения у беременных женщин ограниченное количество. Липогликопептиды следует использовать во время беременности, если только потенциальная польза для пациента больше потенциального риска для плода.
В настоящее время нет данных относительно экскреции липогликопептидов с грудным молоком у людей, но известно, что они выделяются с грудным молоком у крыс.
Побочные эффекты липогликопептидов
Распространенные побочные эффекты липогликопептидов включают:
Тошнота и рвота
Нарушение вкуса
Пенистая моча
Телаванцин и оритаванцин могут ложно увеличивать значения в протромбиновых тестах (протромбиновое время/частичное тромбопластиновое время [ПВ/ЧТВ]) в течение определенного периода времени. Следовательно, кровь для этих анализов должна быть взята до того, как эти антибиотики будут введены. Дальбаванцин не удлиняет ПВ или АЧТВ искусственно. Телаванцин препятствует точности анализов белка в моче.
Существенные отрицательные явления включают:
Увеличение смертности среди пациентов с уже существующей умеренной/тяжелой почечной недостаточностью (клиренс креатинина ≤ 50 мл/минуту), которые получали терапию телаванцином при внутрибольничной бактериальной пневмонии/бактериальной пневмонии, ассоциированной с искусственной вентиляцией легких, по сравнению с ванкомицином
Зуд, опосредованный гистамином и гиперемия лица, шеи и плеч, подобные гиперактивной реакции на введение ванкомицина.
Нефротоксичность, которая может возникать чаще при применении телаванцина, чем при приеме ванкомицина, но не связана с применением далбаванцина или оритаванцин
В случае применения телаванцина, удлинение интервала QT
Нефротоксичность на фоне приема телаванцина более вероятна у пациентов с известной почечной дисфункцией, заболеваниями, которые предрасполагают к почечной дисфункции (например, диабет, гипертензия, сердечная недостаточность) или при приеме потенциально нефротоксичных препаратов. Функцию почек следует оценивать до начала приема телаванцина и контролировать по крайней мере каждые 48–72 часа.
Зуд и приливы связанные с быстрой инфузией липогликопептидов могут быть предотвращены путем инфузии с более медленной скоростью, если у пациента развиваются эти признаки.
Удлинение интервала QT наблюдалось у здоровых субъектов в клинических исследованиях телаванцина; таким образом, телаванцин следует использовать с осторожностью или не использовать у пациентов, принимающих препараты, пролонгирующие интервал QT. Телаванцин не должны использовать у пациентов с врожденным синдромом длинного интервала QT, с известной пролонгацией интервала QT, некомпенсированной сердечной недостаточностью или тяжелой гипертрофией левого желудочка (пациенты с такими заболеваниями были исключены из клинических исследований).
Рекомендации по дозированию липогликопептидов
Дозы далбаванцина должны быть уменьшены у пациентов с клиренсом креатинина < 30 мл/мин. Не рекомендуется корректировать дозировку для пациентов, регулярно получающих гемодиализ.
Оритаванцин, по-видимому, не требует коррекции «почечной» дозировки, но соответствующие исследования в поддержку рекомендаций для пациентов с почечной недостаточностью не проводились.
Дозирование телаванцина основано на клиренсе креатинина, доза должна быть уменьшена у пациентов с клиренсом креатинина < 50 мл/мин.