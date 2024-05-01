Липогликопептиды не усваиваются при пероральном способе введения и доступны только в виде препаратов для внутривенного способа введения. Липогликопептиды при парентеральном введении хорошо проникают в легочную бронхоальвеолярную жидкость и кожные волдыри.

Период полувыведения телаванцина составляет от 7 до 9 час, а постантибиотический эффект длится примерно 4 часа. Его назначают 1 раз в день. Телаванцин выводится из организма почками, соответственно дозы для пациентов с почечной недостаточностью должны корректироваться.

Дальбаванцин имеет удлиненный период полувыведения от 204 до 346 часов, а оритаванцин имеет увеличенный период полувыведения от 245 до 393 часов; таким образом, возможны однократные или еженедельные схемы приема этих препаратов.