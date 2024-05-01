Линкозамиды, оксазолидиноны и стрептограмины

Линкозамиды (клиндамицин), оксазолидиноны (линезолид, тедизолид), стрептограмины (далфопристин [стрептограмин А] и хинупристин [стрептограмин B]) разные по структуре, но относятся к одной группе, потому что у них похожий способ антибактериального действия и схожие антибактериальные спектры. По аналогичным причинам в эту группу могут быть включены макролиды (кроме фидаксомицина) и хлорамфеникол. Все они подавляют синтез белка, связываясь с рибосомной субъединицей 50S. Фидаксомицин имеет совершенно иной механизм действия, чем остальные макролиды; он ингибирует РНК-полимеразу, связываясь с комплексом ДНК-матрица – РНК-полимераза.

Некоторые ферменты метил-трансферазы могут опосредовать резистентность к нескольким представителям вышеупомянутых классов. Ген erythromycin resistance methylase (erm), (ген метилазы эритромициновой резистентности) как правило, опосредует резистентность к макролидам, клиндамицину и хинупристину, но не к оксазолидинонам или далфопристину. Ген резистентности к хлорамфениколу-флорфениколу (cfr) опосредует резистентность к хлорамфениколу, дальфопристину, клиндамицину и оксазолидинонам, но у некоторых штаммов может сохраняться восприимчивость к тедизолиду. Некоторые эффлюксные насосы, обеспечивающие множественную лекарственную устойчивость, могут также вызывать перекрестную резистентность между некоторыми из этих классов.