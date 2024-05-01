Испытания лефамулина на животных показывают наличие репродуктивной токсичности, а компетентных контролируемых исследований у беременных женщин не проводилось. Для беременных женщин следует рассматривать применение препаратов, альтернативных лефамулину, до тех пор, пока не станут доступны конкретные данные о его безопасности. Женщины, способные к деторождению, должны использовать контрацепцию во время терапии и в течение 2 дней после введения последней дозы.

Исследования лактирующих животных позволяют предположить, что лефамулин концентрируется в грудном молоке. Кормящим женщинам, принимающим лефамулин, рекомендуется отказаться от грудного вскармливания и сцеживаться на весь период приема лефамулина, а также в течение 2 дней после приёма последней дозы.