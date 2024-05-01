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Лефамулин

Авторы:Brian J. Werth, PharmD, University of Washington School of Pharmacy
Проверено/пересмотрено мая 2024

Лефамулин является антибиотиком класса плевромутилинов, который ингибирует синтез бактериального белка, связываясь с пептидилтрансферазным центром субъединицы бактериальной рибосомы 50S, тем самым предотвращая связывание транспортной РНК.

Фармакокинетика лефамулина

Пероральная биодоступность составляет около 25%, и, следовательно, доза для приёма внутрь в 4 раза выше (600 мг каждые 12 часов), чем доза при внутривенном введении (150 мг каждые 12 часов). Лефамулин имеет минимальный почечный клиренс и не требует коррекции дозы у пациентов с заболеваниями почек.

Показания к применению лефамулина

Лефамулин показан для лечения внебольничной бактериальной пневмонии (ВБП), вызванной следующими чувствительными микроорганизмами:

  • Streptococcus pneumoniae

  • Staphylococcus aureus

  • Haemophilus influenzae

  • Legionella pneumophila

  • Mycoplasma pneumoniae

  • Chlamydophila pneumoniae

Противопоказания к назначению лефамулина

Противопоказано использование лефамулина с субстратами CYP3A4, удлиняющими интервал QT, такими как такролимус, дофетилид и кветиапин.

Назначение лефамулина при беременности и кормлении грудью

Испытания лефамулина на животных показывают наличие репродуктивной токсичности, а компетентных контролируемых исследований у беременных женщин не проводилось. Для беременных женщин следует рассматривать применение препаратов, альтернативных лефамулину, до тех пор, пока не станут доступны конкретные данные о его безопасности. Женщины, способные к деторождению, должны использовать контрацепцию во время терапии и в течение 2 дней после введения последней дозы.

Исследования лактирующих животных позволяют предположить, что лефамулин концентрируется в грудном молоке. Кормящим женщинам, принимающим лефамулин, рекомендуется отказаться от грудного вскармливания и сцеживаться на весь период приема лефамулина, а также в течение 2 дней после приёма последней дозы.

Побочные эффекты лефамулина

Лефамулин может вызывать удлинение интервала QT, особенно в сочетании с другими препаратами, продлевающими интервал QT.

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