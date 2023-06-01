Лихорадка Ласса – часто смертельная аренавирусная инфекция, которая встречается главным образом в Западной Африке. Возможно множественное вовлечение органов. Диагноз ставится с помощью серологического анализа и полимеразной цепной реакции (ПЦР). Лечение включает рибавирин внутривенно.
Вирус Ласса - это одноцепочечный РНК-вирус из семейства Аренавирусов. Вспышки лихорадки Ласса фиксировались в Нигерии, Либерии, Гвинее, Того, Бенине, Гане и Сьерра-Леоне. Завезенные случаи инфекции регистрировались в Соединенных Штатах, Германии, Швеции и Великобритании. Хотя в эндемичных странах случаи могут произойти в любое время года, существует сезонный пик в период с февраля по конец марта. Медицинские работники должны быть готовы к увеличению рабочей нагрузки в больницах; в это время следует усилить наблюдение.
Резервуаром являются крысы Mastomys natalensis, M. erythrollucus, и Hylomyscus pamfi. Недавно было выявлено, что резервуаром инфекции в Западной Афике является карликовая мышь (Mus beoulei), все они обычно обитают в домах Африки. Большинство случаев заболеваний среди людей обусловлены заражением еды мочой, слюной или фекалиями грызунов, однако возможна и передача от человека к человеку –через мочу, экскременты, слюну, рвотные массы или кровь инфицированных людей. Внутрибольничная передача от человека к человеку часто встречается, когда отсутствуют или не используются средства индивидуальной защиты.
На основании серологических данных можно утверждать, что коренные народы в эндемичных районах имеют очень высокий уровень инфицирования—гораздо выше, чем процент количества госпитализируемых из-за лихорадки Ласса—предположительно по причине того, что многие инфекции протекают легко и самоизлечиваются. Тем не менее, результаты наблюдений миссионеров, направленных в эндемичные районы, указывают на более высокую частоту тяжелых заболеваний и процент смертности. По оценкам Центра по контролю и профилактике заболеваний, около 80% инфицированных людей имеют легкую степень заболевания и около 20% – серьезное мультисистемное заболевание (1).
Справочные материалы
1. Aloke C, Obasi NA, Aja PM, et al: Combating Lassa Fever in West African Sub-Region: Progress, Challenges, and Future Perspectives. Viruses 15(1):146, 2023. Published 2023 Jan 3. doi:10.3390/v15010146
Симптомы и признаки лихорадки Ласса
Инкубационный период лихорадки Ласса составляет 5–16 дней.
Симптомы заболевания начинают проявляться постепенно прогрессирующей лихорадкой, слабостью, недомоганием и нарушениями в работе желудочно-кишечного тракта (например, тошнота, рвота, диарея, дисфагия, боль в животе); могут наблюдаться признаки гепатита. За последующие 4–5 дней симптоматика прогрессирует до выраженной общей слабости с тонзиллитом, кашлем, болью в груди и рвотой. В течение первой недели тонзиллит становится более тяжелым; участки белого или желтого эксудата могут появиться на миндалинах, часто соединяются в псевдомембрану.
В тяжелых случаях могут развиться отек лица, скопление жидкости в полости легких, кровотечение из полости рта, носа, влагалища или желудочно-кишечного тракта, снижение артериального давления (см. Всемирная организация здравоохранения [ВОЗ]: лихорадка Ласса [Lassa fever]).
Иногда пациенты отмечают звон в ушах, носовое кровотечение, пятнисто-папулезную сыпь, кашель и головокружение.
Перцептивная тугоухость развивается в 20-30%; часто это явление перманентно (1).
Излечение пациентов от лихорадки происходит в течение 4-7 дней. Прогрессия в тяжелую болезнь приводит к появлению шока, бреда, хрипов, плеврита и, иногда, генерализованных приступов. Редко развивается перикардит. Степень лихорадки и уровни аминотрансферазы коррелируют с тяжестью болезни.
Поздние осложнения включают облысение, иридоциклит и преходящую слепоту.
Справочные материалы по симптоматике
1. Cummins D, McCormick JB, Bennett D, et al. Acute sensorineural deafness in Lassa fever. JAMA 264(16):2093-2096, 1990
Диагностика лихорадки Ласса
Полимеразная цепная реакция (ПЦР) или серологический анализ
Лихорадка Ласса может быть заподозрена у пациентов с возможным заражением вирусом, если у них вслед за продромальным периодом проявилось непонятное заболевание с поражением любой из систем.
Должны быть выполнены анализ на печеночные пробы, анализ мочи, серологические тесты и общий анализ крови. Протеинурия распространена и может быть резко выраженной. Поднимаются уровни аспартатаминотрансферазы (АСТ) и аланинаминотрансферазы (АЛТ) (превышение нормы до 10 раз), так же как и уровень лактатдегидрогеназы.
Самый быстрый диагностический тест – ПЦР, но выявление либо антител IgM Ласса, либо 4-кратного повышения титра антитела IgG, используя метод непрямой флуоресценции, также является диагностическим показателем.
Хотя вирус может быть выращен в клеточной культуре, тест-культура не применяется в обычной практике. Поскольку инфекция представляет риск, особенно для пациентов с геморрагической лихорадкой, культуры должны содержаться только в лаборатории 4 уровня биологической безопасности.
Рентген грудной клетки, проводимый, если подозревается поражение легкого, может показать базилярный пневмонит и плевральные выпоты.
Лечение лихорадки Ласса
Рибавирин
Если начать его прием в течение первых 6 дней, может уменьшить летальность в 10 раз.
Как средство специфической терапии лихорадки Ласса на очень тяжелых пациентах была опробована плазма, но эффективность ее не была показана и в настоящее время она не рекомендуется к применению.
Поддерживающее лечение, включая коррекцию жидкости и электролитов в крови, обязательно.
У инфицированных беременных женщин преждевременное прекращение беременности снижает риск материнской смертности.
Прогноз при лихорадке Ласса
Восстановление или смерть обычно происходят в течение 7–31 дня (в среднем 12–15 дней) после того, как появились симптомы. Приблизительно 15-20% пациентов, госпитализированных с тяжелой формой лихорадки Ласса, умирают от этой болезни (Центры по контролю и профилактике заболеваний [ЦКЗ]: Симптомы и признаки лихорадки Ласса).
Болезнь тяжело переносится во время беременности, особенно в период третьего триместра. Большинство инфицированных беременных женщин теряют плод (CDC: Lassa Fever Signs and Symptoms).
Профилактика лихорадки Ласса
При лечении пациентов с геморрагической лихорадкой Ласса рекомендуются универсальные меры предосторожности, в том числе использование средств индивидуальной профилактики и других мер по воздушно-капельной защите (например, использование защитных очков, высокоэффективных масок, больничных палат с отрицательным давлением, респираторов, фильтрующих воздух под положительным давлением), а также отслеживание контактов.
Первичная передача вируса Ласса от зараженного грызуна к человеку может быть предотвращена в эндемичных районах при помощи избегания пищи, воды и окружающей среды, контаминированной зараженными грызунами. Однако, широкое распространение этих грызунов в Африке делает нецелесообразным полный контроль над этими резервуарами грызунов. Рекомендации по очистке территории от грызунов (cleaning up after rodents) и работе в местах, где могут быть экскременты грызунов, доступны через Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ).
В настоящее время вакцин против лихорадки Ласса не существует.
Основные положения
Лихорадка Ласса обычно передается путем потребления загрязненной экскрементами грызунов пищи, однако через зараженных мочой, экскрементов, слюн, рвотных масс или крови возможна передача от человека к человеку.
Симптомы могут прогрессировать от лихорадки, слабости, недомогания и нарушений в работе желудочно-кишечного тракта до упадка сил с болью в горле и груди, кашлем, рвотой; иногда до делирия, хрипов и плеврального выпота; а иногда до тяжелой формы и шока.
Для самой быстрой диагностики необходима ПЦР, но также можно использовать анализы на антитела.
Лихорадка Ласса тяжело протекает во время беременности; большинство инфицированных беременных женщин теряют плод.
Применение рибавирина в течение первых 6 дней от начала заболевания может снизить смертность до 10 раз; поддерживающее лечение, включающее коррекцию дисбаланса жидкости и электролитов, является обязательным.