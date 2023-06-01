Лихорадка Ласса – часто смертельная аренавирусная инфекция, которая встречается главным образом в Западной Африке. Возможно множественное вовлечение органов. Диагноз ставится с помощью серологического анализа и полимеразной цепной реакции (ПЦР). Лечение включает рибавирин внутривенно.

Вирус Ласса - это одноцепочечный РНК-вирус из семейства Аренавирусов. Вспышки лихорадки Ласса фиксировались в Нигерии, Либерии, Гвинее, Того, Бенине, Гане и Сьерра-Леоне. Завезенные случаи инфекции регистрировались в Соединенных Штатах, Германии, Швеции и Великобритании. Хотя в эндемичных странах случаи могут произойти в любое время года, существует сезонный пик в период с февраля по конец марта. Медицинские работники должны быть готовы к увеличению рабочей нагрузки в больницах; в это время следует усилить наблюдение.

Резервуаром являются крысы Mastomys natalensis, M. erythrollucus, и Hylomyscus pamfi. Недавно было выявлено, что резервуаром инфекции в Западной Афике является карликовая мышь (Mus beoulei), все они обычно обитают в домах Африки. Большинство случаев заболеваний среди людей обусловлены заражением еды мочой, слюной или фекалиями грызунов, однако возможна и передача от человека к человеку –через мочу, экскременты, слюну, рвотные массы или кровь инфицированных людей. Внутрибольничная передача от человека к человеку часто встречается, когда отсутствуют или не используются средства индивидуальной защиты.

На основании серологических данных можно утверждать, что коренные народы в эндемичных районах имеют очень высокий уровень инфицирования—гораздо выше, чем процент количества госпитализируемых из-за лихорадки Ласса—предположительно по причине того, что многие инфекции протекают легко и самоизлечиваются. Тем не менее, результаты наблюдений миссионеров, направленных в эндемичные районы, указывают на более высокую частоту тяжелых заболеваний и процент смертности. По оценкам Центра по контролю и профилактике заболеваний, около 80% инфицированных людей имеют легкую степень заболевания и около 20% – серьезное мультисистемное заболевание (1).

Справочные материалы 1. Aloke C, Obasi NA, Aja PM, et al: Combating Lassa Fever in West African Sub-Region: Progress, Challenges, and Future Perspectives. Viruses 15(1):146, 2023. Published 2023 Jan 3. doi:10.3390/v15010146

Симптомы и признаки лихорадки Ласса Инкубационный период лихорадки Ласса составляет 5–16 дней. Симптомы заболевания начинают проявляться постепенно прогрессирующей лихорадкой, слабостью, недомоганием и нарушениями в работе желудочно-кишечного тракта (например, тошнота, рвота, диарея, дисфагия, боль в животе); могут наблюдаться признаки гепатита. За последующие 4–5 дней симптоматика прогрессирует до выраженной общей слабости с тонзиллитом, кашлем, болью в груди и рвотой. В течение первой недели тонзиллит становится более тяжелым; участки белого или желтого эксудата могут появиться на миндалинах, часто соединяются в псевдомембрану. В тяжелых случаях могут развиться отек лица, скопление жидкости в полости легких, кровотечение из полости рта, носа, влагалища или желудочно-кишечного тракта, снижение артериального давления (см. Всемирная организация здравоохранения [ВОЗ]: лихорадка Ласса [Lassa fever]). Иногда пациенты отмечают звон в ушах, носовое кровотечение, пятнисто-папулезную сыпь, кашель и головокружение. Перцептивная тугоухость развивается в 20-30%; часто это явление перманентно (1). Излечение пациентов от лихорадки происходит в течение 4-7 дней. Прогрессия в тяжелую болезнь приводит к появлению шока, бреда, хрипов, плеврита и, иногда, генерализованных приступов. Редко развивается перикардит. Степень лихорадки и уровни аминотрансферазы коррелируют с тяжестью болезни. Поздние осложнения включают облысение, иридоциклит и преходящую слепоту. Справочные материалы по симптоматике 1. Cummins D, McCormick JB, Bennett D, et al. Acute sensorineural deafness in Lassa fever. JAMA 264(16):2093-2096, 1990

Диагностика лихорадки Ласса Полимеразная цепная реакция (ПЦР) или серологический анализ Лихорадка Ласса может быть заподозрена у пациентов с возможным заражением вирусом, если у них вслед за продромальным периодом проявилось непонятное заболевание с поражением любой из систем. Должны быть выполнены анализ на печеночные пробы, анализ мочи, серологические тесты и общий анализ крови. Протеинурия распространена и может быть резко выраженной. Поднимаются уровни аспартатаминотрансферазы (АСТ) и аланинаминотрансферазы (АЛТ) (превышение нормы до 10 раз), так же как и уровень лактатдегидрогеназы. Самый быстрый диагностический тест – ПЦР, но выявление либо антител IgM Ласса, либо 4-кратного повышения титра антитела IgG, используя метод непрямой флуоресценции, также является диагностическим показателем. Хотя вирус может быть выращен в клеточной культуре, тест-культура не применяется в обычной практике. Поскольку инфекция представляет риск, особенно для пациентов с геморрагической лихорадкой, культуры должны содержаться только в лаборатории 4 уровня биологической безопасности. Рентген грудной клетки, проводимый, если подозревается поражение легкого, может показать базилярный пневмонит и плевральные выпоты.

Лечение лихорадки Ласса Рибавирин Если начать его прием в течение первых 6 дней, может уменьшить летальность в 10 раз. Как средство специфической терапии лихорадки Ласса на очень тяжелых пациентах была опробована плазма, но эффективность ее не была показана и в настоящее время она не рекомендуется к применению. Поддерживающее лечение, включая коррекцию жидкости и электролитов в крови, обязательно. У инфицированных беременных женщин преждевременное прекращение беременности снижает риск материнской смертности.

Прогноз при лихорадке Ласса Восстановление или смерть обычно происходят в течение 7–31 дня (в среднем 12–15 дней) после того, как появились симптомы. Приблизительно 15-20% пациентов, госпитализированных с тяжелой формой лихорадки Ласса, умирают от этой болезни (Центры по контролю и профилактике заболеваний [ЦКЗ]: Симптомы и признаки лихорадки Ласса). Болезнь тяжело переносится во время беременности, особенно в период третьего триместра. Большинство инфицированных беременных женщин теряют плод (CDC: Lassa Fever Signs and Symptoms).

Профилактика лихорадки Ласса При лечении пациентов с геморрагической лихорадкой Ласса рекомендуются универсальные меры предосторожности, в том числе использование средств индивидуальной профилактики и других мер по воздушно-капельной защите (например, использование защитных очков, высокоэффективных масок, больничных палат с отрицательным давлением, респираторов, фильтрующих воздух под положительным давлением), а также отслеживание контактов. Первичная передача вируса Ласса от зараженного грызуна к человеку может быть предотвращена в эндемичных районах при помощи избегания пищи, воды и окружающей среды, контаминированной зараженными грызунами. Однако, широкое распространение этих грызунов в Африке делает нецелесообразным полный контроль над этими резервуарами грызунов. Рекомендации по очистке территории от грызунов (cleaning up after rodents) и работе в местах, где могут быть экскременты грызунов, доступны через Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ). В настоящее время вакцин против лихорадки Ласса не существует.