Инфекция, вызываемая хантавирусом

Хантавирусы – семейство оболочечных одноцепочечных РНК-вирусов, включающее не менее 4 серотипов, из которых 9 вирусов вызывают два основных, иногда похожих друг на друга, клинических синдрома:

(См. также Обзор арбовирусных, аренавирусных и филовирусных инфекций (Overview of Arbovirus, Arenavirus, and Filovirus Infections)).

Вирусами, вызывающими геморрагическую лихорадку с почечным синдромом, являются Хантаан, Сеул, Добрава (Белград), Сааремаа, Амур и Пуумала.

Вирусы, вызывающие ХЛС, варьируются в зависимости от региона (1):

Аргентина: вирусы Андес, Араракуара, Бермехо, Жукитиба, Лечигуана, Лагуна Негра, Масиэль и Оран

Бразилия: вирусы Араракуара и Жукитиба

Чили и восточная Боливия: вирус Андес

Северная Америка: вирус Син Номбре, канала Блэк-Крик, Байу и Мононгахела

Панама: вирус Чокло

Парагвай и Боливия: вирус Чёрной Лагуны

Хантавирусы выявляются по всему миру у диких грызунов, у которых вирус выделяется вместе со слюной, мочой и экскрементами в течение всей жизни. Передача происходит между грызунами. Передача инфекции к человеку происходит через вдыхание пыли, содержащей частицы экскрементов грызунов или через их укусы (редко). Вирус Анд может передаваться от человека к человеку. Инфекции, приобретаемые естественным образом и в лаборатории, регистрируются всё чаще.

Лабораторный диагноз хантавирусной инфекции устанавливается с помощью серологических тестов и полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией (ОТ-ПЦР). Серологические анализы включают иммуноферментный анализ (ИФА) и Вестерн-блоттинг, а также стрип-блоттинг. Серологическая диагностика в Северной Америке должна быть способной дифференцировать инфекции, вызванные вирусами Сеул (Seoul) и Син Номбре (Sin Nombre) из-за потенциальной перекрестной реактивности. Культивирование вируса является технически трудным, и требуется лаборатория с 3 уровнем биологической безопасности.

Общие справочные материалы 1. Milholland MT, Castro-Arellano I, Suzán G, et al: Global diversity and distribution of hantaviruses and their hosts. EcoHealth 15 (1):163-208, 2018. doi:10.1007/s10393-017-1305-2.

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) - группа подобных заболеваний, вызванных хантавирусами, к которой относят эпидемическую геморрагическую лихорадку, корейскую геморрагическую лихорадку и эпидемическую нефропатию; они начинаются как гриппоподобное заболевание и могут прогрессировать до шока, кровотечения и почечной недостаточности. Диагноз ставится с помощью серологического анализа и полимеразной цепной реакции (ПЦР). Смертность составляет 6–15%. Лечение включает рибавирин внутривенно. Некоторые формы геморрагической лихорадки с почечным синдромом имеют легкую форму (например, эпидемическая нефропатия, вызываемая вирусом Пуумала, которая встречается в Скандинавии, западной части бывшего Советского Союза и Европе). Некоторые из них, как правило, протекают легко, но иногда течение болезни может быть тяжелым (например, вирус Сеул, который имеет повсеместное распространение у диких бурых и домашних крыс). Другие формы лихорадки – тяжелые (например, вызванные вирусом Хантаан, как это происходит в Корее, Китае и России, или вирусом Добрава (Белград), как это происходит на Балканах). Инфекция передается людям при вдыхании пыли, инфицированной выделениями грызунов. Симптомы и признаки ГЛПС Инкубация – приблизительно 2 недели. При легких формах инфекция часто бессимптомна. Симптоматическая ГЛПС проходит через пять фаз: фебрильная, гипотензивная, олигурическая, полиурическая и выздоровления (1). Фебрильная фаза имеет внезапное начало, характеризуется высокой температурой, головной болью, болью в спине, тошнотой, рвотой и болью в животе. Появляется относительная брадикардия, гипотония развивается примерно у 11–40% лихорадящих пациентов, а шок - примерно у трети. Припадки или тяжелые фокальные неврологические симптомы проявляются у 1% (2). Возможно развитие геморрагических осложнений, обусловленных тромбоцитопенией (например, желудочно-кишечные кровотечения, гематурия). Развивается почечная недостаточность, и пациенты становятся олигурическими; эта фаза имеет самый высокий риск смертности. Затем развивается полиурия, а функция почек улучшается. Справочные материалы по симптоматике 1. Sehgal A, Mehta S, Sahay K, et al: Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome in Asia: History, Pathogenesis, Diagnosis, Treatment, and Prevention. Viruses 15(2):561, 2023. Published 2023 Feb 18. doi:10.3390/v15020561 2. Lupuşoru G, Lupuşoru M, Ailincăi I, et al: Hanta hemorrhagic fever with renal syndrome: A pathology in whose diagnosis kidney biopsy plays a major role (Review). Exp Ther Med 22(3):984, 2021. doi:10.3892/etm.2021.10416 Диагностика ГЛПС Серологический анализ или полимеразная цепная реакция (ПЦР) Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом может быть заподозрена у пациентов с возможным заражением вирусом, если у них есть лихорадка, склонность к кровоизлияниям и кровотечениям и почечная недостаточность. В таких случаях проводят общий анализ крови, тест уровня электролита, анализы функции почек, анализы коагуляции и анализ мочи. Предположительный диагноз хантавирусной инфекции можно быстро подтвердить сочетанием тромбоцитопении, протеинурии и микрогематурии в анализах. Во время гипотензивной фазы продолжается увеличение гематокритного числа и лейкоцитоза и развивается тромбоцитопения. Альбуминурия, гематурия и выбросы красных и белых кровяных телец могут наблюдаться обычно между 2 и 5 днями. Во время полиурической фазы часто наблюдаются отклонения в электролитном составе крови. Диагноз геморрагической лихорадки с почечным синдромом в конечном счете основывается на серологическом анализе или ПЦР. Лечение ГЛПС Рибавирин

Иногда гемодиализ Лечение геморрагической лихорадки с почечным синдромом проводится в/в введением рибавирина. Поддерживающий уход, который может включать гемодиализ, важен, особенно во время полиурической фазы.

Прогноз при ГЛПС Смерть может наступить во время полиурической фазы вследствие нарушений водно-электролитного баланса или вторичных инфекций. Восстановление обычно занимает 3–6 недель, но может понадобиться до 6 месяцев. В целом, смертность составляет 5–15%, почти всегда наблюдается у пациентов с более тяжелыми формами (см. Центры по контролю и профилактике заболеваний [ЦКЗ]: Геморрагическая лихорадка при ренальном синдроме). Остаточная почечная дисфункция нехарактерна, кроме случаев болезни в тяжелой форме, которая выявляется на Балканах.

Хантавирусный легочный синдром Хантавирусный легочный синдром (HPS) регистрируется в Соединенных Штатах (главным образом, в юго-западных штатах), Канаде (главным образом, в западных провинциях) и в Южной Америке и Панаме. Начинается как грипп и в течение нескольких дней вызывает некардиогенный легочный отек. Диагноз ставится с помощью серологического анализа и полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией (ОТ-ПЦР). При более тяжелых случаях заболевания смертность достигает 50%. Лечение носит поддерживающий характер. Большинство случаев ХЛС вызваны Хантавирусом Син Номбре, вирусом Анд и хантавирусом Choclo Другие вызваны Вирусами Black Creek Canal, Muleshoe или вирусом Bayou в юго-восточной части Соединенных Штатах и в Мексике

Вирусом New York (вариантом вируса Sin Nombre) на Восточном побережье Соединенных Штатах

Хантавирусы Convict Creek и Isla Vista распространены на территории западного побережья Северной Америки

Вирусы Черной лагуны (и его вариант вирус Рио Маморе), Андес-подобный вирус Hu39694, Лехигуанаса, Орана, Централ Плата, Буэнос-Айрес, Рио-Мерим, Юквитиба, Юквитиба-подобный, Апе Айме-Итапуа, Араукария, Хабора, Неембуку, Анахатуба, Кастело ду Соньос, Марипо, а также хантавирусы Бермехо в Южной Америке. Инфекция передается человеку через вдыхание пыли, содержащей частицы выделений американских грызунов семейства хомяковых (особенно оленьей мыши, при передаче вируса Син Номбре). Большинство случаев регистрируются на западе реки Миссисипи весной или летом, как правило, после проливных дождей, что вызывает рост растительности, являющейся источником пищи для грызунов и, таким образом, способствующей росту их популяции. Симптомы и признаки ХВЛС Хантавирусный легочный синдром вначале развивается как гриппоподобный синдром с острой лихорадкой, миалгией, головной болью и симптоматикой со стороны желудочно-кишечного тракта. 2–15 дней спустя (в среднем 4 дня) у пациентов быстро появляются признаки некардиогенного легочного отека и гипотония. У нескольких пациентов были случаи комбинации геморрагической лихорадки с почечным синдромом и легочным синдромом, вызванные хантавирусом. Могут встречаться и легкие формы заболевания. Диагностика ХВЛС Серологический анализ или полимеразная цепная реакция (ПЦР) Хантавирусный легочный синдром можно заподозрить у пациентов с возможным заражением вирусом, если у них есть необъяснимый клинически или рентгенологически легочный отек. Рентген грудной клетки может показать усиленный сосудистый рисунок, линии Kerley B, двусторонние инфильтраты или плевральные выпоты. Если данное заболевание заподозрено, то должна быть сделана эхокардио-графия, чтобы исключить кардиогенный легочный отек. Также обычно выполняют общий анализ крови, анализ на печеночные пробы и анализ мочи. Характерны умеренный нейтрофильный лейкоцитоз, гемоконцентрация и тромбоцитопения. Типично небольшое повышение уровней лактатдегидрогеназы, аспартатаминотрансферазы и аланинаминотрансферазы на фоне уменьшения уровня альбумина в сыворотке. Анализ мочи показывает минимальные отклонения. Диагноз ГСП ставится по серологическому анализу или обратной транскриптазой-ПЦР. Лечение ХВЛС Поддерживающая терапия Лечение легочного синдрома, вызванного хантавирусом, поддерживающее. Могут потребоваться механическая вентиляция, тщательный контроль за показателями и сосудосуживающие препараты. При тяжелой сердечно-легочной недостаточности может помочь экстркорпоральная гемооксигенация (см. также Centers for Disease Control and Prevention: Hantavirus Virus: Treatment). Эффективность внутривенного рибавирина для лечения хантавирусного легочного синдрома (ХЛС) не была доказана, несмотря на его эффективность при геморрагической лихорадке с почечным синдромом .

Прогноз при ХВЛС Пациенты с ГСП, которые переживают первые несколько дней, быстро идут на поправку и полностью выздоравливают через 2–3 недели, часто без осложнений. При более тяжелых формах хантавирусного легочного синдрома смертность достигает 50%.