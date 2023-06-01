Геморрагическая лихорадка денге/синдром шока денге

Клинические и лабораторные показатели

Геморрагическая лихорадка денге подозревается у детей с установленными Всемирной организацией Здравоохранения клиническими критериями для подтверждения данного диагноза:

Внезапное повышение температуры, которая остается высокой в течение 2-7 дней

Геморрагические проявления

Гепатомегалия

Геморрагические проявления включают, по крайней мере положительную турникетную пробу и петехии, пурпуру, экхимозы, кровоточивость десен, рвоту с кровью или стул с кровью. Турникетная проба проводится надуванием манжеты аппарата для измерения давления до середины между систолическим и диастолическим давлением в течение 15 минут. Подсчитывается число петехий, которые формируются в пределах круга 2,5 см диаметром; > 20 петехий свидетельствуют о повышенной хрупкости капилляров.

Следует сделать общий анализ крови, тесты на коагуляцию, анализ мочи, анализ функций печени и серологические анализы на денге. К нарушениям коагуляции относятся:

Тромбоцитопения (≤ 100 000 тромбоцитов/мкл [≤ 100 x 10 9 /л])

Удлиненное протромбиновое время (ПТВ)

Удлиненное активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ)

Пониженный фибриноген

Увеличение количества продуктов расщепления фибрина

Могут быть гипопротеинемия, умеренная протеинурия и повышение уровня аспартатаминотрансферазы (АСТ).

Серологический диагноз может быть установлен с помощью иммуноферментного анализа на IgM (MAC-ELISA). В сочетании с методом амплификации молекул РНК вируса денге он способен диагностировать заболевание в течение первых 1–7 дней. Реакции нейтрализации бляшкообразования (РНБО) является специфичным и чувствительным. Титры в образцах сыворотки крови в острой фазе и фазе выздоровления могут достоверно установить вирусную лихорадку денге и определить конкретный тип вируса. Для проведения теста РНБО требуются живые вирусы лихорадки денге, кроме того, тест трудоемкий и дорогостоящий. Многие лаборатории не могут выполнять РНБО.

У пациентов с наличием этих клинических критериев (по классификации Всемирной организации Здравоохранения) и тромбоцитопении (≤ 100 000/мкл [≤ 100 x 109/л]) или сгущения крови (гематокрит увеличен на ≥ 20%) предполагают наличие этого заболевания (см. Клинические рекомендации Центра по контролю и профилактике заболеваний – Dengue Virus: Clinical Guidance).