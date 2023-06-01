Геморрагическая лихорадка денге/синдром шока денге

Геморрагическая лихорадка денге является вариантом заболевания, которое встречается прежде всего у детей в возрасте < 10 лет, проживающих в эндемичных для данного заболевания областях. Геморрагическая лихорадка денге, которую также называют филиппинской, тайской или геморрагической лихорадкой Юго-Восточной Азии, часто требует предварительного инфицирования вирусом денге.
Геморрагическая лихорадка денге является иммунопатологическим заболеванием; иммунные комплексы антитело–вирусный антиген вызывают высвобождение вазоактивных медиаторов макрофагами. Медиаторы увеличивают сосудистую проницаемость, вызывая геморрагические явления и гемоконцентрацию, которые могут привести к сосудистой недостаточности (т.е., шоковый синдром лихорадки денге).
Симптомы и признаки геморрагической лихорадки денге
Геморрагическая лихорадка денге часто начинается с резкого повышения температуры и головной боли и первоначально неотличима от классической лихорадки денге. Нужно обратить внимание на следующие признаки, которые предшествуют возможной прогрессии тяжелой лихорадки денге:
Сильные боли в животе и болезненность брюшной стенки
Стойкая рвота
Рвоту кровью
Носовое кровотечение или кровоточивость десен
Черный, дёгтеобразный стул (мелена)
Отеки
Сонливость, спутанность сознания, или возбужденность
Гепатомегалия, плевральный или перитонеальный выпоты
Значительные колебания температуры тела (от лихорадки до гипотермии)
Циркуляторный коллапс и полиорганная недостаточность, которые называют синдромом шока денге, могут стремительно развиться через 2–6 дней после начала заболевания.
Склонность к кровотечениям проявляется следующим образом:
Обычно в виде геморрагической сыпи, петехий или экхимозов в местах инъекций
Иногда в виде кровавой рвоты, мелены или носового кровотечения
Иногда как субарахноидальное кровоизлияние
Бронхопневмония с или без двустороннего плеврального выпота является распространенным явлением. Может быть миокардит.
Смертность обычно < 1% в медцентрах с опытом, в других случаях достигает 30%.
Диагностика геморрагической лихорадки денге
Клинические и лабораторные показатели
Геморрагическая лихорадка денге подозревается у детей с установленными Всемирной организацией Здравоохранения клиническими критериями для подтверждения данного диагноза:
Внезапное повышение температуры, которая остается высокой в течение 2-7 дней
Геморрагические проявления
Гепатомегалия
Геморрагические проявления включают, по крайней мере положительную турникетную пробу и петехии, пурпуру, экхимозы, кровоточивость десен, рвоту с кровью или стул с кровью. Турникетная проба проводится надуванием манжеты аппарата для измерения давления до середины между систолическим и диастолическим давлением в течение 15 минут. Подсчитывается число петехий, которые формируются в пределах круга 2,5 см диаметром; > 20 петехий свидетельствуют о повышенной хрупкости капилляров.
Следует сделать общий анализ крови, тесты на коагуляцию, анализ мочи, анализ функций печени и серологические анализы на денге. К нарушениям коагуляции относятся:
Тромбоцитопения (≤ 100 000 тромбоцитов/мкл [≤ 100 x 109/л])
Удлиненное протромбиновое время (ПТВ)
Удлиненное активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ)
Пониженный фибриноген
Увеличение количества продуктов расщепления фибрина
Могут быть гипопротеинемия, умеренная протеинурия и повышение уровня аспартатаминотрансферазы (АСТ).
Серологический диагноз может быть установлен с помощью иммуноферментного анализа на IgM (MAC-ELISA). В сочетании с методом амплификации молекул РНК вируса денге он способен диагностировать заболевание в течение первых 1–7 дней. Реакции нейтрализации бляшкообразования (РНБО) является специфичным и чувствительным. Титры в образцах сыворотки крови в острой фазе и фазе выздоровления могут достоверно установить вирусную лихорадку денге и определить конкретный тип вируса. Для проведения теста РНБО требуются живые вирусы лихорадки денге, кроме того, тест трудоемкий и дорогостоящий. Многие лаборатории не могут выполнять РНБО.
У пациентов с наличием этих клинических критериев (по классификации Всемирной организации Здравоохранения) и тромбоцитопении (≤ 100 000/мкл [≤ 100 x 109/л]) или сгущения крови (гематокрит увеличен на ≥ 20%) предполагают наличие этого заболевания (см. Клинические рекомендации Центра по контролю и профилактике заболеваний – Dengue Virus: Clinical Guidance).
Лечение геморрагической лихорадки денге
Поддерживающая терапия
Пациентам с геморрагической лихорадкой денге требуется интенсивное лечение для поддержания жидкостного баланса. Гиповолемии (которая может вызвать шок), как и чрезмерной гидратации (которая может вызвать синдром острой респираторной недостаточности), нужно избегать. Мочеотделение и степень гемоконцентрации используются для контроля внутрисосудистого объема.
Никакие противовирусные средства, как было показано, не улучшали результат.
Основные положения
Геморрагическая лихорадка денге (DHF) встречается прежде всего у детей < 10 лет, живущих в регионах, где денге является эндемическим заболеванием, и возникает после предшествующего инфицирования вирусом денге.
Эта форма лихорадки может первоначально напоминать классическую лихорадку денге, но определенные проявления (например, сильные боли и чувствительность живота, постоянная рвота, носовое кровотечение, рвота кровью, мелена) указывают на возможное прогрессирование до тяжелой формы денге.
Циркуляторный коллапс и полиорганная недостаточность, которые называют синдромом шока денге, могут стремительно развиться через 2–6 дней после начала заболевания.
Диагноз устанавливают на основе специфических клинических и лабораторных критериев.
Поддержание нормоволемии имеет решающее значение.
Дополнительная информация
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Centers for Disease Control and Prevention: Dengue Virus: For Healthcare Providers: Information on prevention, clinical presentation, diagnosis, and treatment, as well as how to distinguish COVID-19 from dengue