Вирус Западного Нила является флавивирусом, который в настоящее время является основной причиной арбовирусного энцефалита в Соединенных Штатах. У большинства пациентов симптомы легкие или отсутствуют. Примерно у 1 из 150 пациентов развивается тяжелая инфекция, поражающая центральную нервную систему. Диагноз ставится на основании серологических исследований. Лечение поддерживающее, с тщательным мониторингом состояния пациента на предмет развития тяжелых инфекций.

В Соединенных Штатах вирус лихорадки Западного Нила впервые был обнаружен в 1999 году в Нью-Йорке. В настоящее время он присутствует во всех 48 смежных штатах (не на Аляске), на юге Канады, в Мексике, Центральной и Южной Америке и на Карибских островах. Вирус лихорадки Западного Нила также широко распространен в Африке, на Ближнем Востоке, в южной Европе, на территории бывшего Советского Союза, Индии и Индонезии.

Вирус Западного Нила присутствует во многих видах птиц. Многие инфицированные птицы являются бессимптомными, но другие, особенно вороны и сойки, заболевают и умирают и, таким образом, возможно, являются индикатором заболевания в данном районе. Лошади, зараженные вирусом Западного Нила, могут заболеть и умереть. Появление случаев заражения у лошадей является хорошим показателем передачи вируса Западного Нила в данном районе. Доступна вакцина для лошадей. Вирус передается между птицами и людям главным образом комаром рода Culex, но также может передаваться при переливании крови, трансплантации органов или иногда трансплацентарно плоду.

Симптомы и признаки заражения вирусом лихорадки Западного Нила У большинства (4 из 5) пациентов, инфицированных вирусом лихорадки Западного Нила, симптомы отсутствуют. Приблизительно в 1м случае из 5 развивается лихорадка, наряду с такими другими симптомами, как головная боль, боли в теле и суставах, рвота, диарея или сыпь. Примерно у 1 из 150 пациентов развивается тяжелое поражение центральной нервной системы в виде энцефалита, менингита или вялого паралича (Centers for Disease Control and Prevention [CDC]: West Nile Virus). Симптомы инфекции центральной нервной системы включают высокую температуру, головную боль, ригидность мышц шеи, ступор, дезориентацию, кому, тремор, судороги, мышечную слабость, потерю зрения, онемение и паралич. Тяжелая форма заболевания может возникать в любом возрасте, но большему риску подвергаются пациенты старше 60 лет или с определенными хроническими заболеваниями (например, диабетом, гипертонией). Примерно 1 из 10 человек с тяжелым поражением центральной нервной системы умирает (CDC: West Nile Virus; Clinical Evaluation & Disease). Может развиться острый вялый паралич, который обычно клинически и патологически идентичен полиомиелиту, с повреждением клеток переднего рога спинного мозга. Вирус Западного Нила может вызвать острый вялотекучий паралич без лихорадки или явного вирусного продрома и часто представляет собой изолированный парез конечностей или паралич и может перейти в паралич дыхательных путей, требующий механической вентиляции. Большинство пациентов с типичной лихорадкой и миалгией полностью выздоравливают, но ощущение усталости и слабость могут сохраняться в течение нескольких недель или месяцев. Пациенты, которые выздоравливают после вирусной лихорадки Западного Нила или острого вялого паралича, часто имеют остаточный неврологический дефицит.

Диагностика лихорадки Западного Нила Серологическое тестирование Вирус лихорадки Западного Нила диагностируется путем обнаружения специфичных к нему антител IgM в сыворотке или спинномозговой жидкости (СМЖ). Такие антитела, обычно, определяются через 3–8 дней от начала заболевания и сохраняются в крови течение 30–90 дней, однако были зафиксированы случаи и более длительной персистенции. Ложноположительные результаты могут быть результатом наличия перекрестно-реактивных антител из-за инфекции другими флавивирусами, недавней иммунизации флавивирусной вакциной (желтая лихорадка или японский энцефалит) или из-за неспецифической реактивности. Реакции нейтрализации бляшкообразования (РНБО), проводимые в референс-лабораториях, включая некоторые государственные лаборатории общественного здравоохранения и Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ), могут помочь определить конкретный инфицирующий флавивирус, включая вирус Западного Нила. Тест РНБО также могут подтвердить острую инфекцию, продемонстрировав четырехкратное или более значительное изменение титра нейтрализующих антител, специфичных к вирусу Западного Нила, между образцами сыворотки, взятыми в острой фазе и фазе выздороления с разницей в 2-3 недели. Вирусные культурологические исследования и тесты для выявления вирусной РНК (например, обратная транскриптаз-полимеразная цепная реакция [ПЦР-ОТ]) могут проводиться с сывороткой крови или CSF и использоваться для подтверждения инфекции.

Лечение лихорадки Западного Нила Поддерживающая терапия Поддерживающая терапия при тяжелой форме лихорадки Западного Нила включает Тщательный мониторинг пациентов с энцефалитом на предмет развития повышенного внутричерепного давления и судорог

Тщательное наблюдение за пациентами с энцефалитом или острой формой вялого паралича на предмет проходимости дыхательных путей

Механическая вентиляция, если это необходимо Острая дыхательная недостаточность может развиваться быстро, может потребоваться длительная вспомогательная искусственная вентиляция лёгких.

Профилактика лихорадки Западного Нила Программы борьбы с комарами на уровне сообществ

Меры индивидуальной защиты, чтобы избежать укусов комаров Не существует лицензированных вакцин против вируса Западного Нила для использования на людях. Следует использовать меры индивидуальной защиты для снижения количества контактов с зараженными комарами, включая диэтилтолуамид (ДЭТА), противомоскитную сетку и ношение защитной одежды. Доноры крови и некоторые доноры органов подвергаются скринингу на наличие вируса Западного Нила с помощью тестов на нуклеиновые кислоты. Медицинские работники должны быть насторожены в отношении возможной передачи вируса Западного Нила при переливании крови или трансплантации органов. Нет никаких доказательств того, что люди заражаются вирусом Западного Нила при контакте с мертвыми или зараженными птицами, но ЦКЗ по-прежнему рекомендует надевать перчатки при работе с мертвыми птицами (или любыми мертвыми животными).

Основные положения Вирус Западного Нила распространяется среди птиц и передается человеку при укусе инфицированного москита.

У большинства пациентов симптомы либо умеренные, либо полностью отсутствуют, но у некоторых развивается тяжелая инфекция с вовлечением центральной нервной системы.

Диагноз ставится на основании серологического исследования на специфический IgM к вирусу Западного Нила или тестов на реакцию нейтрализации бляшкообразования, демонстрирующих значительное увеличение разницы между титрами IgG в острый период и в период выздоровления.

Пациенты, у которых развивается тяжелая инфекция, должны тщательно контролироваться на предмет наличия повышенного внутричерепного давления, наличия у них комплекса симптомов, при которых для защиты дыхательных путей одной только эндотрахеальной интубации недостаточно, и состояния дыхательной недостаточности, требующей искусственной вентиляции легких.