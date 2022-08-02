Трансплантация тонкого кишечника выполняется нечасто (например, около 96 трансплантаций в США в 2021 году). Она делается реже, поскольку есть новые методы лечения вторичных холестатических заболеваний печени (например, пищевые добавки рыбьего жира, богатые омега-жирными кислотами) и более безопасные методики постановки катетеров для полного парэнтерального питания.
Трансплантация тонкого кишечника показана пациентам, у которых
Есть риск смерти из-за кишечной недостаточности связанной с вторичными кишечными заболеваниями (например, гастрошизис, болезнь Гиршпрунга, аутоиммунный энтерит, врожденные энтеропатии, такие как врожденная атрофия микроворсинок) или кишечная резекция (например, при тромбоэмболии брыжейки или обширной болезни Крона)
развиваются осложнения при полном парентеральном питании, используемом для лечения кишечных расстройств (например, печеночной недостаточности вследствие холестатического заболевания печени, рецидивирующего сепсиса, полной потери венозного доступа)
Присутствуют локальные инвазивные опухоли, приводящие к обструкции, абсцессам, фистулам, ишемии или геморрагиям (обычно из-за десмоидной опухоли, связанной с наследственным полипозом)
(См. также Обзор трансплантации (Overview of Transplantation)).
Методика
Взятие трансплантата от трупных доноров с константированной смертью мозга и работающим сердцем проводят в комплексе с другими органами, поскольку тонкий кишечник может трансплантироваться изолированно, вместе с печенью или с желудком, печенью, двенадцатиперстной кишкой и поджелудочной железой. Роль живых родственных доноров в частичной аллотранспланации тонкого кишечника в настоящее время еще не определена.
В различных медицинских центрах процедура трансплантации проводится по-разному; посттрансплантационная иммуносупрессивная терапия также назначается по различным схемам, но обычно включает антилимфоцитарный глобулин с целью индукции, с последующим назначением высоких доз такролимуса и микофенолата в качестве поддерживающей терапии.
Осложнения при трансплантации тонкого кишечника
(См. также Посттрансплантационные осложнения [Posttransplantation Complications]).
Отторжение
Для обнаружения отторжения первоначально еженедельно проводится эндоскопия. У 30-50% реципиентов отмечаются одна или более реакций отторжения в течение первого года после трансплантации. Рутинное эндоскопическое наблюдение продолжается пожизненно.
Симптомы и признаки отторжения включают диарею, лихорадку и абдоминальную колику. При эндоскопии обнаруживается эритема слизистой облочки, отек, изъязвления, эксфолиация; изменения распространены неравномерно, обнаружить их трудно и необходимо дифференцировать от цитомегаловирусного энтерита путем выявления включений вирусных телец. При биопсии выявляются деформированные ворсинки и воспалительные инфильтраты в собственной пластинке (lamina propria) слизистой оболочки (см. таблицу Признаки отторжения трансплантата тонкой кишки по категориям [Manifestations of Small-Bowel Transplant Rejection by Category]).
Лечение острого отторжения заключается в назначении высоких доз кортикостероидов и/или антитимоцитарного глобулина.
Проявления отторжения трансплантата тонкой кишки по категориям
Категория отторжения
Проявления
Сверхострое
Лихорадка, сильно повышенный уровень молочной кислоты
Ускоренное
Лихорадка, диарея, повышенный уровень молочной кислоты
Острое
Лихорадка, диарея, нарушение всасывания, слегка повышенный уровень молочной кислоты
Хроническое
Диарея, нарушение всасывания
Другие осложнения
Хирургические осложнения возникают в 50% пациентов и включают в себя несостоятельность анастомозов, несостоятельность и стриктуры желчевыводящих путей, тромбоз печеночной артерии и хилезный асцит.
Нехирургические осложнения включают:
Ишемию трансплантата
Болезнь «трансплантат против хозяина», вызванная трансплантацией, ассоциированной с кишечником лимфоидной ткани
Последующее развитие лимфопролиферативного заболевания
Повышенный риск инфицирования
Прогноз при трансплантации тонкого кишечника
Через 1 года, выживаемость после трансплантации только тонкого кишечника составляет
Пациенты: около 65%
Трансплантаты: около 50%
Инфекции обычно ведут к смерти.
При трансплантации в комплексе с печенью показатели выживания ниже, поскольку процедура более травматична и проводится реципиентам с более тяжелым исходным состоянием. Тем не менее, после периоперационной фазы выживаемость трансплантата и пациентов выше, чем после трансплантации только тонкого кишечника, предположительно потому, что пересаженная печень оказывает протекторное влияние, предотвращающее отторжение путем поглощения и нейтрализации антител.