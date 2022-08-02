Трансплантация тонкого кишечника

Взятие трансплантата от трупных доноров с константированной смертью мозга и работающим сердцем проводят в комплексе с другими органами, поскольку тонкий кишечник может трансплантироваться изолированно, вместе с печенью или с желудком, пе­ченью, двенадцатиперстной кишкой и поджелудочной железой. Роль живых родственных доноров в частичной аллотранспланации тонкого кишечника в настоящее время еще не определена.

В различных медицинских центрах процедура трансплантации проводится по-разному; посттрансплантационная иммуносупрессивная терапия также назначается по различным схемам, но обычно включает антилимфоцитарный глобулин с целью индукции, с последующим назначением высоких доз такролимуса и микофенолата в качестве поддерживающей терапии.