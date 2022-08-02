Трансплантация почки

Более половины донорских почек получены от здоровых людей, находящихся в состоянии мозговой смерти. Около одной трети таких почек являются маргинальными с физиологическими нарушениями или нарушениями, связанными с процедурой трансплантации, но они используются, поскольку потребности в них очень велики.

Чаще используются почки от асистолических доноров (трансплантаты, полученные при, так называемом, донорстве после смерти сердца [ДПСС]). Эти почки могут быть повреждены ишемией до смерти донора, и их функция часто нарушена из-за острого тубулярного некроза; тем не менее, в течение длительного времени, они функционируют также хорошо, как и почки от доноров, которые отвечают стандартным критериям (так называемым стандартным критериям доноров [СКД]).

Остальные донорские почки (еще около 40%) берут у живых доноров; поскольку количество органов ограничено, то все больше используются аллотрансплантаты от тщательно подобранных живых неродственных доноров. У живых доноров может ослабнуть почечная функция, что связано с риском при процедуре забора органа, может ухудшиться состояние здоровья на длительное время, к тому же они могут испытывать психологические проблемы, связанные с донорством органа; поэтому доноры обследуются на подтверждение нормальной функции обеих почек, отсутствие системных заболеваний, тканесовместимость, эмоциональную устойчивость и дееспособность на информированное согласие относительно забора органа. Повышенное артериальное давление, сахарный диабет, онкопатология в перспективе живых доноров, как правило, препятствуют донорству почки.

Программы обмена почками часто сводят потенциального донора и реципиента, несовместимых с другими подобными несовместимыми парами. Когда идентифицируется множество таких пар, то возможны цепные обмены, значительно увеличивающие потенциал высокой степени совпадения между реципиентом и донором.

Если совпадение АВО не представляется возможным, иногда может быть сделана АВО-несовместимая трансплантация; при тщательном отборе доноров и реципиентов и с предварительной обработкой трансплантата (плазмообмен и/или внутривенно введенные иммуноглобулины [ИГВВ]), то результаты могут быть сопоставимы с пересадкой АВО-совместимого трансплантата.