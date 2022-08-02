Трансплантация островковых клеток поджелудочной железы

Трансплантация островковых клеток (в печень реципиента) имеет теоретические преимущества перед трансплантацией поджелудочной железы; самое главное, что процедура менее инвазивная. Вторым преимуществом данного вида трансплантаций является то, что островковые клетки способствуют поддержанию нормогликемии у пациента, которому требуется полная панкреатэктомия для снятия болей, вызванных хроническим панкреатитом. Тем не менее, процедура считается находящейся в разработке, хотя стабильные улучшения, как представляется, обнаружены.
Недостатки заключаются в том, что трансплантированные глюкагон-секретирующие альфа-клетки не функционируют (что, возможно, ведет к гипогликемии) и для получения островковых клеток для одного пациента требуется несколько желез (что усиливает несоответствие между обеспечением трансплантатами и спросом на них и ограничивает использование данной применения процедуры).
Показания те же, что и при трансплантации поджелудочной железы: пациенты, страдающие диабетом 1 типа и почечной недостаточностью, которые также являются кандидатами на трансплантация почки, повторяющаяся неспособность контролировать гликемию с помощью стандартного лечения и эпизоды гипогликемической неосознанности. В будущем, после улучшения результатов лечения, может быть желательной одновременная трансплантация островковых клеток и почек.
(См. также Обзор трансплантации (Overview of Transplantation)).
Методика
Поджелудочная железа удаляется у трупных доноров после констатации смерти мозга; проводится перфузия коллагеназы через панкреатический проток для отделения панкреатических островков от ткани поджелудочной железы. Очищенные фракции островковых клеток инфузируются чрескожно в воротную вену путем прямого прокола вены или через ветвь брыжеечной вены. Островковые клетки перемещаются в печеночные синусы, где оседают и секретируют инсулин.
Результаты оптимальны в том случае, когда проводятся 2 или 3 инфузии островковых клеток от 2 умерших доноров, с последующим назначением посттрансплантационной иммуносупрессивной терапии, включающей антитела к рецептору IL-2 (базиликсимаб), такролимус и сиролимус (Эдмонтонский протокол); кортикостероиды используются ограниченно, поскольку они вызывают гипергликемию. Иммуносупрессивная терапия должна продолжаться в течение всей жизни или пока не перестанут функционировать островковые клетки.
Осложнения при трансплантации островковых клеток поджелудочной железы
(См. также Посттрансплантационные осложнения [Posttransplantation Complications]).
Отторжение выявить сложно, но его можно диагностировать по нарушению баланса глюкозы в крови и повышению уровня гликозилированного гемоглобина (HbA1c); методика лечения отторжения не разработана.
Осложнения при проведении процедуры включают кровотечение во время чрескожной пункции печени, тромбоз портальной вены, портальную гипертензию.
Прогноз при трансплантации островковых клеток поджелудочной железы
При успешной трансплантации островковых клеток поддерживается кратковременная нормогликемия, но долгосрочные результаты пока неизвестны; дополнительные инъекции препаратами островковых клеток, возможно, будут необходимы для поддержания долговременной инсулиновой независимости.