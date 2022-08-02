Трансплантация островковых клеток поджелудочной железы

Трансплантация островковых клеток (в печень реципиента) имеет теоретические преимущества перед трансплантацией поджелудочной железы; самое главное, что процедура менее инвазивная. Вторым преимуществом данного вида трансплантаций является то, что островковые клетки способствуют поддержанию нормогликемии у пациента, которому требуется полная панкреатэктомия для снятия болей, вызванных хроническим панкреатитом. Тем не менее, процедура считается находящейся в разработке, хотя стабильные улучшения, как представляется, обнаружены.

Недостатки заключаются в том, что трансплантированные глюкагон-секретирующие альфа-клетки не функционируют (что, возможно, ведет к гипогликемии) и для получения островковых клеток для одного пациента требуется несколько желез (что усиливает несоответствие между обеспечением трансплантатами и спросом на них и ограничивает использование данной применения процедуры).

Показания те же, что и при трансплантации поджелудочной железы: пациенты, страдающие диабетом 1 типа и почечной недостаточностью, которые также являются кандидатами на трансплантация почки, повторяющаяся неспособность контролировать гликемию с помощью стандартного лечения и эпизоды гипогликемической неосознанности. В будущем, после улучшения результатов лечения, может быть желательной одновременная трансплантация островковых клеток и почек.

(См. также Обзор трансплантации (Overview of Transplantation)).

Методика Поджелудочная железа удаляется у трупных доноров после констатации смерти мозга; проводится перфузия коллагеназы через панкреатический проток для отделения панкреатических островков от ткани поджелудочной железы. Очищенные фракции островковых клеток инфузируются чрескожно в воротную вену путем прямого прокола вены или через ветвь брыжеечной вены. Островковые клетки перемещаются в печеночные синусы, где оседают и секретируют инсулин. Результаты оптимальны в том случае, когда проводятся 2 или 3 инфузии островковых клеток от 2 умерших доноров, с последующим назначением посттрансплантационной иммуносупрессивной терапии, включающей антитела к рецептору IL-2 (базиликсимаб), такролимус и сиролимус (Эдмонтонский протокол); кортикостероиды используются ограниченно, поскольку они вызывают гипергликемию. Иммуносупрессивная терапия должна продолжаться в течение всей жизни или пока не перестанут функционировать островковые клетки.

Осложнения при трансплантации островковых клеток поджелудочной железы (См. также Посттрансплантационные осложнения [Posttransplantation Complications]). Отторжение выявить сложно, но его можно диагностировать по нарушению баланса глюкозы в крови и повышению уровня гликозилированного гемоглобина (HbA1c); методика лечения отторжения не разработана. Осложнения при проведении процедуры включают кровотечение во время чрескожной пункции печени, тромбоз портальной вены, портальную гипертензию.