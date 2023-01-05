Сцепленный с Х-хромосомой лимфопролиферативный синдром является иммунодефицитным заболеванием, которое является результатом дефекта Т-лимфоцитов и естественных клеток-киллеров и характеризуется аномальным ответом на инфекции, вызванные вирусом Эп­штейна – Барр (ВЭБ), приводящим к поражению печени, иммунодефициту, лимфоме, фатальной лимфопролиферативной болезни или аплазии костного мозга.

(См. также Обзор иммунодефицитных нарушений (Overview of Immunodeficiency Disorders), а также Подходы к лечению пациентов с нарушением иммунодефицита (Approach to the Patient With an Immunodeficiency Disorder)).

Х-сцепленный лимфопролиферативный синдром (XLP) является первичным иммунодефицитным нарушением, которое включает в себя нарушения клеточного иммунитета. Он вызывается мутациями генов Х-хромосомы. Это заболевание является рецессивным, и поэтому проявляется только у мужчин.

Наиболее распространен тип XLP 1 (примерно 60% случаев). Этот тип вызван мутацией гена, кодирующего белок, ассоциированный с сигнальной лимфоцит-активирующей молекулой (SLAM-ассоциированный белок, или SAP, также называемый белок домена 1A SH2 [SH2D1A] или DSHP). При отсутствии SAP в ответ на инфицирование вирусом Эпштейна – Барр (ВЭБ) отмечается неконтролируемая пролиферация лимфоцитов при прекращении функции естественных клеток-киллеров (NK).

XLP типа 2 клинически похож на тип 1 и предрасполагает гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз, редкое нарушение, вызывающее иммунодефицит у младенцев и детей младшего возраста. XLP 2 вызван мутациями гена, кодирующего X-сцепленный ингибитор апоптоза (XIAP).

Симптомы и признаки Х-сцепленного лимфопролиферативного синдрома X-сцепленный лимфопролиферативный синдром обычно протекает бессимптомно, кроме случаев развития инфекции, вызванной ВЭБ. Со временем у большинства пациентов развивается молниеносный или летальный инфекционный мононуклеоз с печеночной недостаточностью (вызванный цитотоксическими Т-клетками, которые реагируют на ВЭБ-инфицированные B-клетки или клетки других тканей). У выживших после первичного инфицирования пациентов развиваются B-клеточные лимфомы, апластическая анемия, гипогаммаглобулинемия (схожая с вариабельным неклассифицируемым иммунодефицитом), спленомегалия или сочетание этих заболеваний.

Диагностика Х-сцепленного лимфопролиферативного синдрома Генетические тесты Диагноз Х-сцепленного лимфопролиферативного синдрома следует рассматривать у молодых мужчин с серьезной инфекцией ЭБВ, гемофагоцитарным лимфогистиоцитозом, соответствующим семейным анамнезом или другими общими проявлениями. Генетическое тестирование является стандартным методом тестирования для подтверждения диагноза (до и после заражения ВЭБ и развития симптоматики), а также состояния носителя. Тем не менее, генетическое тестирование может занять несколько недель, поэтому при необходимости быстрой постановки диагноза используют другие методы исследований, (такие, как проточная цитометрия для оценки экспрессии белка SH2D1A). К симптомам, указывающим на заболевание, относятся: Снижение реакции антитела на антигены (в частности, к ЭБВ ядерного антигена)

Нарушенные Т-клеточные пролиферативные ответы на митогены

Снижение функции ЕК-клеток

Перевернутое соотношение CD4:CD8 Эти результаты являются типичными до и после вирусной инфекции Эпштейна-Барра. Биопсия костного мозга может помочь при подтверждении гемофагоцитарного лимфогистиоцитоза. Для выживших пациентов проводят ежегодные, лабораторные и визуальные исследования на предмет развития лимфомы и анемии. Если в семье идентифицирован случай заболевания или носитель, рекомендуется проведение у родственников генетических исследований. Проведение пренатального скрининга рекомендуется для субъектов, в семье которых была идентифицирована мутация, вызывающая XLP.