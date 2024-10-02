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Хроническая гранулематозная болезнь (ХГБ)

Авторы:James Fernandez, MD, PhD, Cleveland Clinic Lerner College of Medicine at Case Western Reserve University
Проверено/пересмотрено окт. 2024

Хроническая гранулематозная болезнь характеризуется неспособностью БКТ продуцировать активные формы кислорода и фагоцитировать микроорганизмы. Проявления включают рецидивирующие инфекции; множественные гранулематозные изменения в легких, печени, лимфоузлах, желудочно-кишечном и мочеполовом трактах; абсцессы; лимфадениты; гипергаммаглобулинемию; увеличение скорости оседания эритроцитов; анемию. Постановка диагноза базируется на анализе лейкоцитарного продуцирования радикалов кислорода с помощью оценки оксидативного взрыва методом проточной цитометрии. Лечение проводиться с помощью антибиотиков, противогрибковых препаратов и интерферона-гамма; может потребоваться трансфузия гранулоцитов.

(См. также Обзор иммунодефицитных нарушений (Overview of Immunodeficiency Disorders), а также Подходы к лечению пациентов с нарушением иммунодефицита (Approach to the Patient With an Immunodeficiency Disorder)).

Хроническая гранулематозная болезнь (КГД) является первичным иммунодефицитом, который включает в себя дефекты фагоцитарных клеток. Более чем в 50% случаев ХГБ является наследственным заболеванием, сцепленным с Х-хромосомой, и поэтому встречается у мужчин; остальные случаи наследуются по аутосомно-рецессивному типу. Общие мутации, ответственные за ХГБ, поражают гены gp91 phox (Х-связанная форма), p22phox, p47phox и p67phox.

При ХГБ лейкоциты не продуцируют супероксид и пероксид водорода и другие компоненты активного кислорода из-за дефицита никотинамидадениндинуклеотидфосфата (НАДФ). В связи с этим отмечается нарушение фагоцитоза микроорганизмов фагоцитирующими клетками, в связи с чем, бактерии и грибы полностью не уничтожаются, как при нормальном фагоцитозе.

Симптомы и признаки хронической гранулематозной болезни

Хроническая гранулематозная болезнь обычно проявляется рецидивирующими абсцессами в течение раннего детства, но у некоторых пациентов может проявляться позже, в раннем подростковом возрасте. Typical pathogens are catalase-producing organisms (eg, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Serratia, Klebsiella, Pseudomonas, fungi). Грибы Aspergillus могут являться причиной смерти.

Множественные гранулематозные поражения отмечаются в легких, печени, лимфоузлах, желудочно-кишечном и мочеполовом трактах (вызывая обструкцию). Часто встречаются гнойные лимфадениты, гепатоспленомегалия, пневмония, имеются гематологические признаки хронических инфекций. Имеют место также абсцессы кожи, лимфоузлов, легких, печени, перианальные абсцессы; стоматиты, остеомиелиты.

Рост может замедляться.

Хроническое гранулематозное заболевание у Х-сцепленных носителей гена gp91 phox может протекать бессимптомно или проявляться различными, обычно менее тяжелыми, симптомами, включая боль в суставах с волчаночноподобным синдромом, афтозными язвами, хориоретинальными поражениями и светочувствительностью (1).

Справочные материалы по симптоматике

  1. 1. Battersby AC, Braggins H, Pearce MS, et al: Inflammatory and autoimmune manifestations in X-linked carriers of chronic granulomatous disease in the United Kingdom. J Allergy Clin Immunol 140:628–630, 2017.

Диагностика хронической гранулематозной болезни

  • Метод проточной цитометрии респираторных смывов

Постановка диагноза хронической гранулематозной болезни осуществляется путем определения продукции радикалов кислорода с помощью прове­дения оксидантной реакции (респираторного смыва) методом проточной цитометрии с использованием дигидрородамина 123 (ДГР) или нитросинего тетразолия (НСТ). Этот тест также помогает определить женщин-носительниц Х-сцепленных и рецессивных форм заболевания. При этих формах анализ с использованием DHR показывает 2 популяции фагоцитов, нормальные и пораженные.

Генетическое тестирование проводят для подтверждения дефекта генов и не является обязательным при постановке диагноза. Братья и сестры обычно проходят скрининг с использованием дигидрородамина (DHR).

Могут возникать гипергаммаглобулинемия и анемия; повышаться скорость оседания эритроцитов (СОЭ).

Лечение хронической гранулематозной болезни

  • Профилактическая терапия антибиотиками и противогрибковыми препаратами

  • Обычно используют интерферон-гамма

  • При тяжелых инфекциях применяют трансфузию гранулоцитов

  • Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток

Терапия хронической гранулематозной болезни представляет собой неперывный профилактический прием антибиотиков, в частности, сульфаметоксазола/триметоприма 800/160 мг перорально 2 раза в день. Пероральные противогрибковые средства назначены в качестве первичной профилактики или добавлены, если грибковые инфекции встречаются даже единожды; наиболее полезными являются: итраконазол, вориконазол и позаконазол.

Интерферон гамма может уменьшить тяжесть и частоту инфекций и обычно включен в схемы лечения.

Трансфузия гранулоцитов будет спасительной при тяжелых инфекционных про­цессах.

Иммуносупрессивные препараты часто необходимы для контроля неинфекционных воспалительных осложнений, таких как синдром раздраженного кишечника (1).

После проведения претрансплантационной химиотерапии трансплантация гемопоэтических стволовых клеток от HLA (лейкоцитарный антиген человека)-идентичного родственника, как правило, успешна.

Генная терапия еще изучается (2, 3).

Справочные материалы по лечению

  1. 1. Grammatikos A, Gennery AR: Inflammatory Complications in Chronic Granulomatous Disease. J Clin Med 13(4):1092, 2024. doi:10.3390/jcm13041092

  2. 2. Mudde A, Booth C: Gene therapy for inborn error of immunity - current status and future perspectives. Curr Opin Allergy Clin Immunol 23(1):51–62, 2023. doi:10.1097/ACI.0000000000000876

  3. 3. Sevim-Wunderlich S, Dang T, Rossius J, Schnütgen F, Kühn R: A Mouse Model of X-Linked Chronic Granulomatous Disease for the Development of CRISPR/Cas9 Gene Therapy. Genes (Basel) 15(6):706, 2024. doi:10.3390/genes15060706

Основные положения

  • Следует подозревать хроническую гранулематозную болезнь (ХГБ) в случаях, если у пациентов в детском возрасте наблюдались периодические абсцессы (иногда не позже подросткового возрасте), особенно если патоген являлся каталаза-продуцирующим микроорганизмом (например, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, представители родов Serratia, Klebsiella, Pseudomonas, грибки).

  • Для диагностики ХГБ и идентификации носителей проводят оксидантную реакцию методом проточной цитометрии.

  • Для большинства пациентов применяют терапию профилактическими антибиотиками, противогрибковыми препаратами и гамма-интерфероном.

  • При серьезных инфекциях применяют трансфузию гранулоцитов.

  • Рассматривают возможность пересадки гемопоэтических стволовых клеток

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