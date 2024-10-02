Хроническая гранулематозная болезнь (ХГБ)

Хроническая гранулематозная болезнь характеризуется неспособностью БКТ продуцировать активные формы кислорода и фагоцитировать микроорганизмы. Проявления включают рецидивирующие инфекции; множественные гранулематозные изменения в легких, печени, лимфоузлах, желудочно-кишечном и мочеполовом трактах; абсцессы; лимфадениты; гипергаммаглобулинемию; увеличение скорости оседания эритроцитов; анемию. Постановка диагноза базируется на анализе лейкоцитарного продуцирования радикалов кислорода с помощью оценки оксидативного взрыва методом проточной цитометрии. Лечение проводиться с помощью антибиотиков, противогрибковых препаратов и интерферона-гамма; может потребоваться трансфузия гранулоцитов.

(См. также Обзор иммунодефицитных нарушений (Overview of Immunodeficiency Disorders), а также Подходы к лечению пациентов с нарушением иммунодефицита (Approach to the Patient With an Immunodeficiency Disorder)).

Хроническая гранулематозная болезнь (КГД) является первичным иммунодефицитом, который включает в себя дефекты фагоцитарных клеток. Более чем в 50% случаев ХГБ является наследственным заболеванием, сцепленным с Х-хромосомой, и поэтому встречается у мужчин; остальные случаи наследуются по аутосомно-рецессивному типу. Общие мутации, ответственные за ХГБ, поражают гены gp91 phox (Х-связанная форма), p22phox, p47phox и p67phox.

При ХГБ лейкоциты не продуцируют супероксид и пероксид водорода и другие компоненты активного кислорода из-за дефицита никотинамидадениндинуклеотидфосфата (НАДФ). В связи с этим отмечается нарушение фагоцитоза микроорганизмов фагоцитирующими клетками, в связи с чем, бактерии и грибы полностью не уничтожаются, как при нормальном фагоцитозе.

Симптомы и признаки хронической гранулематозной болезни Хроническая гранулематозная болезнь обычно проявляется рецидивирующими абсцессами в течение раннего детства, но у некоторых пациентов может проявляться позже, в раннем подростковом возрасте. Typical pathogens are catalase-producing organisms (eg, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Serratia, Klebsiella, Pseudomonas, fungi). Грибы Aspergillus могут являться причиной смерти. Множественные гранулематозные поражения отмечаются в легких, печени, лимфоузлах, желудочно-кишечном и мочеполовом трактах (вызывая обструкцию). Часто встречаются гнойные лимфадениты, гепатоспленомегалия, пневмония, имеются гематологические признаки хронических инфекций. Имеют место также абсцессы кожи, лимфоузлов, легких, печени, перианальные абсцессы; стоматиты, остеомиелиты. Рост может замедляться. Хроническое гранулематозное заболевание у Х-сцепленных носителей гена gp91 phox может протекать бессимптомно или проявляться различными, обычно менее тяжелыми, симптомами, включая боль в суставах с волчаночноподобным синдромом, афтозными язвами, хориоретинальными поражениями и светочувствительностью (1). Справочные материалы по симптоматике 1. Battersby AC, Braggins H, Pearce MS, et al: Inflammatory and autoimmune manifestations in X-linked carriers of chronic granulomatous disease in the United Kingdom. J Allergy Clin Immunol 140:628–630, 2017.

Диагностика хронической гранулематозной болезни Метод проточной цитометрии респираторных смывов Постановка диагноза хронической гранулематозной болезни осуществляется путем определения продукции радикалов кислорода с помощью прове­дения оксидантной реакции (респираторного смыва) методом проточной цитометрии с использованием дигидрородамина 123 (ДГР) или нитросинего тетразолия (НСТ). Этот тест также помогает определить женщин-носительниц Х-сцепленных и рецессивных форм заболевания. При этих формах анализ с использованием DHR показывает 2 популяции фагоцитов, нормальные и пораженные. Генетическое тестирование проводят для подтверждения дефекта генов и не является обязательным при постановке диагноза. Братья и сестры обычно проходят скрининг с использованием дигидрородамина (DHR). Могут возникать гипергаммаглобулинемия и анемия; повышаться скорость оседания эритроцитов (СОЭ).

Лечение хронической гранулематозной болезни Профилактическая терапия антибиотиками и противогрибковыми препаратами

Обычно используют интерферон-гамма

При тяжелых инфекциях применяют трансфузию гранулоцитов

Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток Терапия хронической гранулематозной болезни представляет собой неперывный профилактический прием антибиотиков, в частности, сульфаметоксазола/триметоприма 800/160 мг перорально 2 раза в день. Пероральные противогрибковые средства назначены в качестве первичной профилактики или добавлены, если грибковые инфекции встречаются даже единожды; наиболее полезными являются: итраконазол, вориконазол и позаконазол. Интерферон гамма может уменьшить тяжесть и частоту инфекций и обычно включен в схемы лечения. Трансфузия гранулоцитов будет спасительной при тяжелых инфекционных про­цессах. Иммуносупрессивные препараты часто необходимы для контроля неинфекционных воспалительных осложнений, таких как синдром раздраженного кишечника (1). После проведения претрансплантационной химиотерапии трансплантация гемопоэтических стволовых клеток от HLA (лейкоцитарный антиген человека)-идентичного родственника, как правило, успешна. Генная терапия еще изучается (2, 3). Справочные материалы по лечению 1. Grammatikos A, Gennery AR: Inflammatory Complications in Chronic Granulomatous Disease. J Clin Med 13(4):1092, 2024. doi:10.3390/jcm13041092 2. Mudde A, Booth C: Gene therapy for inborn error of immunity - current status and future perspectives. Curr Opin Allergy Clin Immunol 23(1):51–62, 2023. doi:10.1097/ACI.0000000000000876 3. Sevim-Wunderlich S, Dang T, Rossius J, Schnütgen F, Kühn R: A Mouse Model of X-Linked Chronic Granulomatous Disease for the Development of CRISPR/Cas9 Gene Therapy. Genes (Basel) 15(6):706, 2024. doi:10.3390/genes15060706