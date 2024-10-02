Хроническая гранулематозная болезнь (ХГБ)

Хроническая гранулематозная болезнь характеризуется неспособностью БКТ продуцировать активные формы кислорода и фагоцитировать микроорганизмы. Проявления включают рецидивирующие инфекции; множественные гранулематозные изменения в легких, печени, лимфоузлах, желудочно-кишечном и мочеполовом трактах; абсцессы; лимфадениты; гипергаммаглобулинемию; увеличение скорости оседания эритроцитов; анемию. Постановка диагноза базируется на анализе лейкоцитарного продуцирования радикалов кислорода с помощью оценки оксидативного взрыва методом проточной цитометрии. Лечение проводиться с помощью антибиотиков, противогрибковых препаратов и интерферона-гамма; может потребоваться трансфузия гранулоцитов.
(См. также Обзор иммунодефицитных нарушений (Overview of Immunodeficiency Disorders), а также Подходы к лечению пациентов с нарушением иммунодефицита (Approach to the Patient With an Immunodeficiency Disorder)).
Хроническая гранулематозная болезнь (КГД) является первичным иммунодефицитом, который включает в себя дефекты фагоцитарных клеток. Более чем в 50% случаев ХГБ является наследственным заболеванием, сцепленным с Х-хромосомой, и поэтому встречается у мужчин; остальные случаи наследуются по аутосомно-рецессивному типу. Общие мутации, ответственные за ХГБ, поражают гены gp91 phox (Х-связанная форма), p22phox, p47phox и p67phox.
При ХГБ лейкоциты не продуцируют супероксид и пероксид водорода и другие компоненты активного кислорода из-за дефицита никотинамидадениндинуклеотидфосфата (НАДФ). В связи с этим отмечается нарушение фагоцитоза микроорганизмов фагоцитирующими клетками, в связи с чем, бактерии и грибы полностью не уничтожаются, как при нормальном фагоцитозе.
Симптомы и признаки хронической гранулематозной болезни
Хроническая гранулематозная болезнь обычно проявляется рецидивирующими абсцессами в течение раннего детства, но у некоторых пациентов может проявляться позже, в раннем подростковом возрасте. Typical pathogens are catalase-producing organisms (eg, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Serratia, Klebsiella, Pseudomonas, fungi). Грибы Aspergillus могут являться причиной смерти.
Множественные гранулематозные поражения отмечаются в легких, печени, лимфоузлах, желудочно-кишечном и мочеполовом трактах (вызывая обструкцию). Часто встречаются гнойные лимфадениты, гепатоспленомегалия, пневмония, имеются гематологические признаки хронических инфекций. Имеют место также абсцессы кожи, лимфоузлов, легких, печени, перианальные абсцессы; стоматиты, остеомиелиты.
Рост может замедляться.
Хроническое гранулематозное заболевание у Х-сцепленных носителей гена gp91 phox может протекать бессимптомно или проявляться различными, обычно менее тяжелыми, симптомами, включая боль в суставах с волчаночноподобным синдромом, афтозными язвами, хориоретинальными поражениями и светочувствительностью (1).
Справочные материалы по симптоматике
1. Battersby AC, Braggins H, Pearce MS, et al: Inflammatory and autoimmune manifestations in X-linked carriers of chronic granulomatous disease in the United Kingdom. J Allergy Clin Immunol 140:628–630, 2017.
Диагностика хронической гранулематозной болезни
Метод проточной цитометрии респираторных смывов
Постановка диагноза хронической гранулематозной болезни осуществляется путем определения продукции радикалов кислорода с помощью проведения оксидантной реакции (респираторного смыва) методом проточной цитометрии с использованием дигидрородамина 123 (ДГР) или нитросинего тетразолия (НСТ). Этот тест также помогает определить женщин-носительниц Х-сцепленных и рецессивных форм заболевания. При этих формах анализ с использованием DHR показывает 2 популяции фагоцитов, нормальные и пораженные.
Генетическое тестирование проводят для подтверждения дефекта генов и не является обязательным при постановке диагноза. Братья и сестры обычно проходят скрининг с использованием дигидрородамина (DHR).
Могут возникать гипергаммаглобулинемия и анемия; повышаться скорость оседания эритроцитов (СОЭ).
Лечение хронической гранулематозной болезни
Профилактическая терапия антибиотиками и противогрибковыми препаратами
Обычно используют интерферон-гамма
При тяжелых инфекциях применяют трансфузию гранулоцитов
Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток
Терапия хронической гранулематозной болезни представляет собой неперывный профилактический прием антибиотиков, в частности, сульфаметоксазола/триметоприма 800/160 мг перорально 2 раза в день. Пероральные противогрибковые средства назначены в качестве первичной профилактики или добавлены, если грибковые инфекции встречаются даже единожды; наиболее полезными являются: итраконазол, вориконазол и позаконазол.
Интерферон гамма может уменьшить тяжесть и частоту инфекций и обычно включен в схемы лечения.
Трансфузия гранулоцитов будет спасительной при тяжелых инфекционных процессах.
Иммуносупрессивные препараты часто необходимы для контроля неинфекционных воспалительных осложнений, таких как синдром раздраженного кишечника (1).
После проведения претрансплантационной химиотерапии трансплантация гемопоэтических стволовых клеток от HLA (лейкоцитарный антиген человека)-идентичного родственника, как правило, успешна.
Генная терапия еще изучается (2, 3).
Справочные материалы по лечению
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2. Mudde A, Booth C: Gene therapy for inborn error of immunity - current status and future perspectives. Curr Opin Allergy Clin Immunol 23(1):51–62, 2023. doi:10.1097/ACI.0000000000000876
3. Sevim-Wunderlich S, Dang T, Rossius J, Schnütgen F, Kühn R: A Mouse Model of X-Linked Chronic Granulomatous Disease for the Development of CRISPR/Cas9 Gene Therapy. Genes (Basel) 15(6):706, 2024. doi:10.3390/genes15060706
Основные положения
Следует подозревать хроническую гранулематозную болезнь (ХГБ) в случаях, если у пациентов в детском возрасте наблюдались периодические абсцессы (иногда не позже подросткового возрасте), особенно если патоген являлся каталаза-продуцирующим микроорганизмом (например, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, представители родов Serratia, Klebsiella, Pseudomonas, грибки).
Для диагностики ХГБ и идентификации носителей проводят оксидантную реакцию методом проточной цитометрии.
Для большинства пациентов применяют терапию профилактическими антибиотиками, противогрибковыми препаратами и гамма-интерфероном.
При серьезных инфекциях применяют трансфузию гранулоцитов.
Рассматривают возможность пересадки гемопоэтических стволовых клеток