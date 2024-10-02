(Синдром Чедиака-Хигаси)

Генетические тесты

Обычно наблюдается нейтропения, снижение естественной цитотоксичности клеток-киллеров, и гипергаммаглобулинемия.

Исследуются мазки периферической крови на наличие гигантских гранул в нейтрофилах и других клетках; мазки костного мозга исследуются на наличие гигантских включений в клетках-предшественниках лейкоцитов.

Диагноз синдрома Чедиака-Хигаси может быть подтвержден генетическим исследованием на наличие мутаций LYST.

Поскольку это нарушение развивается крайне редко, нет необходимости осуществлять скрининг родственников, если клиническое подозрение не является высоким. Даже если брат или сестра являются носителями, вероятность того, что они встретят другого носителя и у них появятся дети, крайне мала.