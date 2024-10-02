Синдром Чедиака-Хигаси является редким аутосомно-рецессивным иммунодефицитным расстройством, характеризующимся нарушением лизиса фагоцитированных бактерий, в результате чего развиваются рецидивирующие бактериальные респираторные и прочие инфекции, также отмечается альбинизм кожи и глаз. Генетическое тестирование на LYST-мутацию может подтвердить диагноз. Лечение включает в себя профилактический прием антибиотиков, гамма-интерферон, и в некоторых случаях кортикостероиды Иногда трансплантация гемопоэтических стволовых клеток приводит к излечению.
(См. также Обзор иммунодефицитных нарушений (Overview of Immunodeficiency Disorders), а также Подходы к лечению пациентов с нарушением иммунодефицита (Approach to the Patient With an Immunodeficiency Disorder)).
Синдром Чедиака-Хигаси представляет собой редкое, аутосомно-рецессивное первичное иммунодефицитное нарушение, которое включает в себя дефекты фагоцитарных клеток. Синдром вызван мутацией гена LYST (регулятор миграции лизосом; также известный как CHS1). В нейтрофилах и других клетках (например, меланоцитах, шванновских клетках) формируются огромные лизосомальные гранулы. Аномальные лизосомальные гранулы не могут слиться с фагосомами, поэтому поглощенные бактерии не лизируются.
Симптомы и признаки синдрома Чедиака-Хигаси
Клинические проявления синдрома Чедиака-Хигаши включают глазокожный альбинизм, восприимчивость к респираторным и другим инфекциям.
У 80% пациентов отмечается острое развитие заболевания с повышением температуры, желтухой, гепатоспленомегалией, лимфаденопатией, панцитопенией, геморрагическим диатезом и неврологическими изменениями. Острое развитие заболевания при синдроме Чедиака – Хигаси обычно фатально в течение 30 месяцев.
Диагностика синдрома Чедиака-Хигаси
Генетические тесты
Обычно наблюдается нейтропения, снижение естественной цитотоксичности клеток-киллеров, и гипергаммаглобулинемия.
Исследуются мазки периферической крови на наличие гигантских гранул в нейтрофилах и других клетках; мазки костного мозга исследуются на наличие гигантских включений в клетках-предшественниках лейкоцитов.
Диагноз синдрома Чедиака-Хигаси может быть подтвержден генетическим исследованием на наличие мутаций LYST.
Поскольку это нарушение развивается крайне редко, нет необходимости осуществлять скрининг родственников, если клиническое подозрение не является высоким. Даже если брат или сестра являются носителями, вероятность того, что они встретят другого носителя и у них появятся дети, крайне мала.
Лечение синдрома Чедиака-Хигаси
Поддерживающая терапия с использованием антибиотиков, гамма-интерферона, в некоторых случаях кортикостероидов
Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток
Профилактическое применение антибиотиков может помочь предотвратить инфекции, применение гамма-интерферона может быть полезно для восстановления некоторых функций иммунной системы. Пульс-терапия кортикостероидами и спленэктомия иногда вызывают кратковременную ремиссию синдрома Чедиак-Хигаши.
Тем не менее, большинство пациентов с синдромом Чедиака-Хигаши возрастом до 7 лет умирают от инфекций, если не будет проведена трансплантация гемопоэтических стволовых клеток. Может быть эффективна трансплантация костного мозга с идентичным нефракционированным главным комплексом гистосовместимости человека (НLA) после претрансплантационной циторедуктивной химиотерапии. Пятилетняя выживаемость после трансплантации составляет примерно 60% (1).
Справочные материалы по лечению
1. Eapen M, DeLaat CA, Baker KS, et al: Hematopoietic cell transplantation for Chediak-Higashi syndrome. Bone Marrow Transplant 39(7):411–415, 2007. doi:10.1038/sj.bmt.1705600