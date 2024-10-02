Синдром Ди Джорджи связан с гипо- или аплазией тимуса и паращитовидных желез, приводящей к Т-клеточному иммунодефициту и гипопаратиреозу. У младенцев с синдрома Ди Джорджи наблюдается низкое расположение ушных раковин, срединная расщелина лица, слабое недоразвитие нижней челюсти, гипертелоризм, короткий губной желобок, задержка развития и врожденные заболевания сердца. Диагноз ставят на основании клинических данных и включает оценку иммунной функции и функции паращитовидных желез, а также хромосомный анализ. Лечение включает поддерживающую терапию и, в тяжелых случаях, трансплантацию тимуса или гемопоэтических стволовых клеток.
(См. также Обзор иммунодефицитных нарушений (Overview of Immunodeficiency Disorders), а также Подходы к лечению пациентов с нарушением иммунодефицита (Approach to the Patient With an Immunodeficiency Disorder)).
Синдром Диджордже является первичным иммунодефицитом, который включает в себя Т-клеточные дефекты. Это результат делеции генов в хромосомном регионе DiGeorge на 22q11, мутаций генов на хромосоме 10p13 и мутаций в других неизвестных генах, которые вызывают дизембриогенез структур, развивающихся из фарингеальных карманов в течение восьмой недели беременности Большинство случаев являются спорадическими; младенцы мужского и женского пола поражаются с одинаковой частотой. При наследовании наследование аутосомно-доминантное.
Синдром Ди Джорджи может быть
Частичным: присутствуют некоторые функции Т-клеток
Полным: отсутствие функции Т-клеток
Пациенты могут иметь: врожденные пороки сердца (например, прерванная дуга аорты, артериальный ствол, тетрада Фалло, дефекты межпредсердной или межжелудочковой перегородки). У детей может иметь место гипо- или аплазия тимуса и паращитовидных желез, ведущие к Т-клеточной недостаточности и гипопаратиреозу.
Симптомы и признаки синдрома Ди Джорджи
Младенцы с синдромом Ди Джорджи имеют низко посаженные уши, срединные расщелины лица, небольшую отступающую нижнюю челюсть, гипертелоризм, укороченный фильтрум, задержку развития и проявления врожденных пороков сердца (например, шумы в сердце, тахикардия, тахипноэ, одышка во время кормления). Гипопаратиреоз может вызвать симптоматическую гипокальциемию; гипокальциемические судороги наблюдаются в течение 24–48 часов после рождения.
Рецидивирующие инфекции начинаются сразу после рождения, но степень иммунодефицита значительно варьирует, функция Т-лимфоцитов может спонтанно улучшаться.
Прогноз зачастую зависит от тяжести пороков сердца.
Диагностика синдрома Ди Джорджи
Оценка иммунной функции по уровням иммуноглобулина (Ig), количественное определение титров вакцин и субпопуляций лимфоцитов
Хромосомный анализ
Диагностика синдрома Ди Георге основана на клинических данных.
Проведение подсчета абсолютного содержания лимфоцитов с последующим подсчетом В- и Т-клеток и оценком подпопуляций лимфоцитов в случае, если выявлена лейкопения. Выполняют анализы крови для оценки функции Т-лимфоцитов и околощитовидных желез. Измерение уровней Ig и титров вакцин. При подозрении на полный синдром Ди Джорджи следует провести исследование Т-рецепторных эксцизионных колец (TREC).
Функцию околощитовидных желез оценивают путем измерения уровней кальция и паратиреоидного гормона. Низкие или даже низконормальные концентрации паращитовидного гормона у пациентов с гипокальциемией не являются нормой и указывают на гипопаратиреоз.
Рентгенография органов грудной клетки в боковой проекции может помочь обследовать тени от тимуса.
Флуоресцентная гибридизация in situ (FISH) выявляет делецию локуса 22q11 в 22-й хромосоме; может быть проведено стандартное хромосомное тестирование для выявления других нарушений.
При подозрении на синдром Ди Джорджи или у пациентов с проявлениями врожденных пороков сердца проводят эхокардиографию. Если у пациентов присутствует цианоз, может быть необходимо проведение канюляции сердца.
Поскольку в большинстве случаев заболевание является спорадическим, скрининг родственников не является необходимым.
Лечение синдрома Ди Джорджи
Частичный синдром: добавки кальция и витамина D
Полный синдром: трансплантация культивированной ткани вилочковой железы или гемопоэтических стволовых клеток
При частичном синдроме Ди Джорджи гипопаратиреоз лечится препаратами, содержащими кальций, и витамином D; продолжительность жизни не нарушается.
При полном синдроме Ди Джорджи без лечения наступает смерть; лечение предполагает трансплантацию культуры ткани тимуса или гемопоэтических стволовых клеток. В обзоре по трансплантации тимуса показаны относительно хорошие результаты по восстановлению Т-лимфоцитов через 5–6 месяцев (1).
Справочные материалы по лечению
1. Davies EG, Cheung M, Gilmour K, et al: Thymus transplantation for complete DiGeorge syndrome: European experience. J Allergy Clin Immunol140: 1660–1670.e16, 2017.