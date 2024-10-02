Оценка иммунной функции по уровням иммуноглобулина (Ig), количественное определение титров вакцин и субпопуляций лимфоцитов

Оценки функции паращитовидной железы

Хромосомный анализ

Диагностика синдрома Ди Георге основана на клинических данных.

Проведение подсчета абсолютного содержания лимфоцитов с последующим подсчетом В- и Т-клеток и оценком подпопуляций лимфоцитов в случае, если выявлена лейкопения. Выполняют анализы крови для оценки функции Т-лимфоцитов и околощитовидных желез. Измерение уровней Ig и титров вакцин. При подозрении на полный синдром Ди Джорджи следует провести исследование Т-рецепторных эксцизионных колец (TREC).

Функцию околощитовидных желез оценивают путем измерения уровней кальция и паратиреоидного гормона. Низкие или даже низконормальные концентрации паращитовидного гормона у пациентов с гипокальциемией не являются нормой и указывают на гипопаратиреоз.

Рентгенография органов грудной клетки в боковой проекции может помочь обследовать тени от тимуса.

Флуоресцентная гибридизация in situ (FISH) выявляет делецию локуса 22q11 в 22-й хромосоме; может быть проведено стандартное хромосомное тестирование для выявления других нарушений.

При подозрении на синдром Ди Джорджи или у пациентов с проявлениями врожденных пороков сердца проводят эхокардиографию. Если у пациентов присутствует цианоз, может быть необходимо проведение канюляции сердца.

Поскольку в большинстве случаев заболевание является спорадическим, скрининг родственников не является необходимым.