Селективный IgA дефицит

Селективный дефицит IgA диагностируют при уровне IgA < 7 мг/дл (< 70 мг/л < 0,4375 мкмоль/л) с нормальными уровнями IgG и IgM. Это наиболее частый первичный иммунодефицит. У многих пациентов он протекает бессимптомно, но у других развиваются рецидивирующие инфекции и аутоиммунные процессы. У некоторых пациентов со временем развивается вариабельный неклассифицируемый иммунодефицит, у других отмечается спонтанное улучшение. Диагноз ставят по результатам измерения сывороточных иммуноглобулинов. При необходимости, лечение антибиотиками (иногда профилактическое) и обычно отказ от препаратов крови, содержащих IgA.
(См. также Обзор иммунодефицитных нарушений (Overview of Immunodeficiency Disorders), а также Подходы к лечению пациентов с нарушением иммунодефицита (Approach to the Patient With an Immunodeficiency Disorder)).
Дефицит IgA включает дефекты В-клеток. Распространённость колеблется от 1/100 до 1/1000 (1).
Схема наследования неизвестна, но наличие у члена семьи селективного дефицита IgA увеличивает риск заболевания примерно в 50 раз (2).
У некоторых пациентов присутствуют мутации гена TACI (трансмембранный активатор и партнёр кальциевого модулятора и лиганда циклофилина). Селективный дефицит IgA также обычно встречается у пациентов с определенными HLA-гаплотипами; часто присутствуют редкие аллели или делеции генов главного комплекса гистосовместимости (МНС) региона класса III.
Назначение таких медикаментов, как фенитоин, сульфасалазин, коллоидное золото и пеницилламин, может привести к недостаточности IgA у некоторых пациентов.
Общие справочные материалы
1. Palmer DS, O'Toole J, Montreuil T, et al. Screening of Canadian Blood Services donors for severe immunoglobulin A deficiency. Transfusion 2010;50(7):1524-1531. doi:10.1111/j.1537-2995.2010.02588.x
2. Vorechovský I, Zetterquist H, Paganelli R, et al. Family and linkage study of selective IgA deficiency and common variable immunodeficiency. Clin Immunol Immunopathol 1995;77(2):185-192. doi:10.1006/clin.1995.1142
Симптомы и признаки селективного дефицита IgA
У многих пациентов с изолированной недостаточностью IgA-типа заболевание протекает бессимптомно; у других отмечаются рецидивирующие синусно-пульмональные инфекции, диарея, аллергические состояния (такие, как астма, сопровождающаяся носовыми полипами), или аутоиммунные нарушения (такие, как целиакия или воспалительные заболевания кишечника, системная красная волчанка, хронический активный гепатит).
Анти-IgA антитела могут вырабатываться после воздействия IgA при трансфузии, внутривенного иммуноглобулина (IVIG) или других препаратов крови; в редких случаях, при повторном введении этих препаратов у пациента может развиться анафилактическая реакция.
Диагностика изолированной недостаточности IgA
Измерение уровней сывороточного Ig
Измерение выработки антител в ответ на вакцинные антигены
Диагноз "изолированная недостаточность IgA" подозревается у пациентов с рецидивирующими инфекциями (в том числе лямблиозом), анафилактическими реакциями на трансфузию или при наличии в семейном анамнезе вариабельного неклассифицируемого иммунодефицита (ВНИ), дефицита IgA или аутоиммунных нарушений, или также у пациентов, принимавших медикаменты, которые могут вызвать приобретенный дефицит IgA.
У пациентов с подозрением на дефицит IgA должны быть измерены уровни иммуноглобулинов; диагноз подтверждается уровнем IgA в сыворотке < 7 мг/дл (< 70 мг/л, 0,4375 мкмоль/л) с нормальными уровнями IgG и IgM (1). Титры антител IgG определяют до и после введения вакцинных антигенов; пациенты должны иметь нормальное повышение титра антител (≥ 2-кратное увеличение титра на 2–3 неделе).
Поскольку большинство пациентов с низким IgA не имеют клинически значимых проявлений, исследование членов семьи не рекомендуется. Однако пациенты, у которых в анамнезе есть реакции, связанные с переливанием крови, должны быть проверены на дефицит IgA, особенно если у кого-то из членов их семьи имеется дефицит IgA.
Справочные материалы по диагностике
1. Bonilla FA, Khan DA, Ballas ZK, et al: Practice parameter for the diagnosis and management of primary immunodeficiency. J Allergy Clin Immunol 136(5):1186–205.e2078, 2015. doi:10.1016/j.jaci.2015.04.049
Лечение селективного IgA-дефицита
Прием антибиотиков необходим как для лечения, так и для профилактики в тяжелых случаях
Исключение контактов с продуктами крови, содержащими IgA
Лечение аллергических проявлений. Антибиотики назначают при необходимости лечения бактериальных инфекций уха, придаточных пазух носа, легких, желудочно-кишечного и мочеполового трактов. В тяжелых случаях антибиотики назначаются профилактически.
Поскольку заместительная терапия иммуноглобулинами состоит в основном из IgG и минимального количества IgA, пациенты с дефицитом IgA не получают от нее пользы. Тем не менее, все еще существует некоторый риск сенсибилизации пациентов к IgA или возникновения анафилактической реакции у тех, у кого ранее были выработаны анти-IgA антитела. В редких случаях, если у пациентов не наблюдалась продукция антител в ответ на вакцинацию, и если профилактические антибиотики были неэффективны при профилактике инфекции, могут пробоваться и быть полезными специально разработанные иммуноглобулиновые препараты, содержащие предельно низкие уровни IgA.
Применение препаратов крови, содержащих IgA, следует избегать у пациентов с дефицитом IgA, поскольку IgA может вызывать анафилактическую реакцию, опосредованную анти-IgA-антителами. Если необходимо переливание эритроцитов, можно использовать только промытые упакованные эритроциты. При необходимости других компонентов крови, они должны быть IgA-дефицитными и клеточные компоненты должны быть вымытыми.
Пациентам с изолированной недостаточностью IgA-типа рекомендовано носить медицинскую идентификацию, во избежание случайного введения плазмы или иммуноглобулинов, что может привести к анафилактическому шоку.
Прогноз при селективном дефиците ИгА (IgA)
У небольшого количества пациентов с недостаточностью IgA развивается ОВИД (CVID); у других отмечается спонтанное улучшение. Прогноз ухудшается при развитии аутоиммунных процессов.
Основные положения
Селективный дефицит IgA является наиболее частым первичным иммунодефицитом.
Заболевание у пациентов может протекать бессимптомно или с развитием рецидивирующих инфекций или аутоиммунных нарушений; у некоторых пациентов со временем развивается ВНИ, но у других селективный дефицит IgA разрешается спонтанно.
Селективный дефицит IgA подозревается в случае, если у пациентов развиваются анафилактические реакции на трансфузию, прием лекарственных препаратов, приводящих к приобретенному дефициту IgA, а также наблюдаются рецидивирующие инфекции или соответствующий семейный анамнез.
Подтверждение диагноза осуществляют путем измерения уровней Ig и титров антител после введения вакцины; диагностическими являются уровни IgA < 7 мг/дл (< 70 мг/л) и нормальные уровни IgG IgM и титров антител.
Антибиотики применяют при необходимости, а в тяжелых случаях - в профилактических целях.
Следует избегать применения для пациентов препаратов крови ли иммунных глобулинов, которые содержат более чем минимальное количество IgA.