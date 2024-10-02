Селективный IgA дефицит

Прием антибиотиков необходим как для лечения, так и для профилактики в тяжелых случаях

Исключение контактов с продуктами крови, содержащими IgA

Лечение аллергических проявлений. Антибиотики назначают при необходимости лечения бактериальных инфекций уха, придаточных пазух носа, легких, желудочно-кишечного и мочеполового трактов. В тяжелых случаях антибиотики назначаются профилактически.

Поскольку заместительная терапия иммуноглобулинами состоит в основном из IgG и минимального количества IgA, пациенты с дефицитом IgA не получают от нее пользы. Тем не менее, все еще существует некоторый риск сенсибилизации пациентов к IgA или возникновения анафилактической реакции у тех, у кого ранее были выработаны анти-IgA антитела. В редких случаях, если у пациентов не наблюдалась продукция антител в ответ на вакцинацию, и если профилактические антибиотики были неэффективны при профилактике инфекции, могут пробоваться и быть полезными специально разработанные иммуноглобулиновые препараты, содержащие предельно низкие уровни IgA.

Применение препаратов крови, содержащих IgA, следует избегать у пациентов с дефицитом IgA, поскольку IgA может вызывать анафилактическую реакцию, опосредованную анти-IgA-антителами. Если необходимо переливание эритроцитов, можно использовать только промытые упакованные эритроциты. При необходимости других компонентов крови, они должны быть IgA-дефицитными и клеточные компоненты должны быть вымытыми.

Пациентам с изолированной недостаточностью IgA-типа рекомендовано носить медицинскую идентификацию, во избежание случайного введения плазмы или иммуноглобулинов, что может привести к анафилактическому шоку.