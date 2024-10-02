Общий вариабельный иммунодефицит (ОВИ)

Измерение сывороточного иммуноглобулина (lg) и титра антител

Метод проточной цитометрии подпопуляций Т-клеток и В-клеток

Электрофорез сывороточных белков

Диагноз общей вариабельной иммунной недостаточности подтверждается наличием рецидивирующих синусно-пульмональных инфекций и присутствием всех следующих признаков:

Низкие (как минимум на 2 стандартных отклонения ниже среднего) уровни IgG

Низкие уровни IgM, IgA, или обоих иммуноглобулинов

Нарушение ответа на иммунизацию (обычно на белки и полисахариды вакцины)

Исключение других иммунодефицитных заболеваний

Уровень антител или аутоантител не следует измерять, если для пациентов применялась терапия иммуноглобулином внутривенно (ВВИГ) в течение предыдущих 6 месяцев, поскольку любые обнаруженные антитела могут являться результатом ВВИГ.

Количественное определение В-клеток и Т-клеток методом проточной цитометрии проводят с целью исключения других иммунодефицитных заболеваний и для различия вариабельного неклассифицируемого иммунодефицита (ВНИ) от Х-сцепленной агаммаглобулинемии, множественной миеломы и хронического лимфоцитарного лейкоза; результаты исследований могут включать малое количество классов В-лимфоцитов с мутацией в механизме иммунной памяти или CD21-позитивных клеток.

Электрофорез сывороточного белка проводят для выявления моноклональных гаммапатий (например, миеломы), которые сопровождаются сниженным уровнем lg или другими иммуноглобулин-изотипами.

Для контроля сопутствующих заболеваний рекомендуется ежегодно проводить спирометрию, общий анализ крови, функциональные печеночные пробы и основную метаболическую панель. При изменении легочной функции следует провести КТ.

Поскольку мутации обычно носят спорадический характер, скрининг родственников проводить не рекомендуется, если не имеет место значимый семейный анамнез ВНИ.