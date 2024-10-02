Недостаточность адгезии лейкоцитов

Проявления дефицита адгезии лейкоцитов обычно начинаются в раннем детском возрасте.

Наиболее тяжелые поражения у детей проявляются как рецидивирующие или прогрессирующие некротические инфекции мягких тканей, вызванные стафилококковой или грамотрицательной микрофлорой, периодонтит, плохое заживление ран без образования гноя, лейкоцитоз и продолжительное заживление пупочной ранки (более 3 недель). Количество лейкоцитов высокое даже в периоды ремиссии. С течением времени контролировать инфекции становится все труднее.

Менее тяжелыми проявлениями у детей являются некоторые серьезные инфекции и небольшие отклонения в формуле крови.

Задержка развития часто встречается при втором типе недостаточности адгезии лейкоцитов.