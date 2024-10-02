Недостаточность адгезии лейкоцитов является следствием дефекта молекул адгезии, что приводит к дисфункции гранулоцитов и лимфоцитов и развитию рецидивирующих инфекций мягких тканей. Диагностика включает в себя исследование адгезивных гликопротеинов на поверхности лейкоцитов. Лечение поддерживающее, с профилактической антибиотикотерапией и трансфузией гранулоцитов и трансплантацией гемопоэтических стволовых клеток.
(См. также Обзор иммунодефицитных нарушений (Overview of Immunodeficiency Disorders), а также Подходы к лечению пациентов с нарушением иммунодефицита (Approach to the Patient With an Immunodeficiency Disorder)).
Дефицит адгезии лейкоцитов представляет собой первичное иммунодефицитное нарушение, которое включает в себя дефекты фагоцитарных клеток. Тип наследования – аутосомно-рецессивный.
Дефицит адгезии лейкоцитов является следствием недостаточности адгезионных гликопротеинов (интегринов, селектинов) на поверхности лейкоцитов, что приводит к нарушению межклеточных взаимодействий, нарушению прилипания клеток к стенкам кровеносных сосудов, миграции клеток и взаимодействию с компонентами системы комплемента. Такая недостаточность нарушает способность гранулоцитов (и лимфоцитов) мигрировать через стенки сосудов в ткани, участвовать в цитотоксических реакциях и фагоцитозе бактерий. Тяжесть заболевания коррелирует со степенью недостаточности.
Были идентифицированы три различных типа синдромов:
Нарушение адгезии лейкоцитов 1: недостаток или дефект бета2-интегринов
Нарушение адгезии лейкоцитов 2: отсутствие фукозилированных углеводных лигандов для селектинов
Нарушение адгезии лейкоцитов 3: недостаточная активации всех бета-интегринов (1, 2 и 3)
Тип 1 обусловлен мутациями гена интегрина бета-2 (ITGB2), кодирующего выработку интегринов бета-2 (CD18). Тип 2 обусловлен мутациями гена переносчика дифосфат глюкозы (GDP)-фукозы. Тип 3 обусловлен мутациями гена FERMT3 (11q13.1), кодирующего синтез kindlin-3 в гемопоэтических клетках.
Симптомы и признаки дефицита адгезии лейкоцитов
Проявления дефицита адгезии лейкоцитов обычно начинаются в раннем детском возрасте.
Наиболее тяжелые поражения у детей проявляются как рецидивирующие или прогрессирующие некротические инфекции мягких тканей, вызванные стафилококковой или грамотрицательной микрофлорой, периодонтит, плохое заживление ран без образования гноя, лейкоцитоз и продолжительное заживление пупочной ранки (более 3 недель). Количество лейкоцитов высокое даже в периоды ремиссии. С течением времени контролировать инфекции становится все труднее.
Менее тяжелыми проявлениями у детей являются некоторые серьезные инфекции и небольшие отклонения в формуле крови.
Задержка развития часто встречается при втором типе недостаточности адгезии лейкоцитов.
Диагностика дефицита адгезии лейкоцитов
Проводят исследование адгезивных гликопротеинов на поверхности лейкоцитов
Диагноз нарушения адгезии лейкоцитов подтверждается с помощью моноклональных антител (например, анти-CD11, анти-CD18) и проточной цитометрии, которые показывают отсутствие или тяжелое нарушение адгезионных гликопротеинов на поверхности БКТ. Лейкоцитоз, выявленный при проведении общего анализа крови, не является специфичным.
Рекомендуется генетическое исследование родственных доноров.
Лечение дефицита адгезии лейкоцитов
Поддерживающая терапия с применением профилактических антибиотиков и трансфузиями гранулоцитов
Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток
Терапия нарушения адгезии лейкоцитов профилактическими антибиотиками, часто применяемая постоянно (обычно триметоприм/сульфаметоксазол). Также помогает трансфузия гранулоцитов.
Единственно эффективным лечением является трансплантация гемопоэтических стволовых клеток.
Перспективным направлением считается генная терапия, находящаяся на стадии изучения (1).
Для пациентов со 2 типом дефицита адгезии лейкоцитов следует попытаться провести коррекцию основного дефекта с поддерживающим применением фукозы.
Пациенты с легкой или умеренной формой заболевания могут выжить в молодом возрасте. Большинство пациентов с тяжелой болезнью умирают в возрасте до 5 лет, если не была проведена успешная трансплантация гематопоэтических стволовых клеток.
Справочные материалы по лечению
1. Mesa-Núñez C, Damián C, Fernández-García M, et al. Preclinical safety and efficacy of lentiviral-mediated gene therapy for leukocyte adhesion deficiency type I. Mol Ther Methods Clin Dev 2022;26:459-470. doi:10.1016/j.omtm.2022.07.015