Профилактический неонатальный скрининг с использованием теста Т-рецепторных эксцизионных колец (TREC)

Уровень лейкоцитов в крови

Тесты на пролиферацию лимфоцитов в ответ на стимуляцию митогеном

Уровни сывороточного иммуноглобулина

Проточная цитометрия для Т-лимфоцитов и В-лимфоцитов

Диагностика дефицита ZAP-70 аналогична диагностике тяжелого комбинированного иммунодефицита (ТКИД).

Дефицит ZAP-70 может наблюдаться у детей старшего возраста, имеющих в анамнезе рецидивирующие инфекции или другие характерные проявления. Проводится общий и дифференцированный анализ крови, включая лейкоцитарную формулу, измеряются уровни иммуноглобулина. Определяется пролиферация лимфоцитов в ответ на стимуляцию митогенами и функция антител.

Заболевание подозревается на основании:

Наличия лимфопении

Низкого количества или отсутствия Т-лимфоцитов

Отсутствия пролиферативного ответа лимфоцитов на митогены

Могут быть проведены другие исследования; в том числе, проточной цитометрии для определения количества T-клеток, B-клеток и естественных клеток-киллеров. Измерены уровни аденозиндезаминазы (АДА) и пуриновой нуклеозидфосфорилазы в лейкоцитах, эритроцитах и фибробластах.

У пациентов может быть нормальный, низкий или повышенный уровни сывороточных иммуноглобулинов, и нормальное или повышенное число циркулирующих CD4 Т-лимфоцитов, и, в сущности, отсутствие CD8 Т-лимфоцитов.

Их CD4 T-лимфоциты не реагируют на митогены или аллогенные клетки in vitro и не продуцируют цитотоксические CD8 T-клетки. Напротив, активность естественных клеток-киллеров, которые в основном представляют собой клетки CD16 или CD56, является нормальной.

Тестирование членов семьи может быть рассмотрено, если у них есть клинические симптомы, указывающие на заболевание.