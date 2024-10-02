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Дефицит ZAP-70

Авторы:James Fernandez, MD, PhD, Cleveland Clinic Lerner College of Medicine at Case Western Reserve University
Проверено/пересмотрено окт. 2024

Недостаточность ZAP-70 (зета-acсоциированного белка 70) – это иммунодефицитное заболевание, включающее нарушение активации Т-лимфоцитов, что вызвано дефектом сигнальных систем. При постановке диагноза важна лимфопения, отсутствие или очень низкое количество Т-лимфоцитов, нарушение пролиферации лимфоци­тов при воздействии митогена. Окончательным лечением является трансплантация гемопоэтических стволовых клеток.

(См. также Обзор иммунодефицитных нарушений (Overview of Immunodeficiency Disorders), а также Подходы к лечению пациентов с нарушением иммунодефицита (Approach to the Patient With an Immunodeficiency Disorder)).

Дефицит ZAP-70 является первичным иммунодефицитным нарушением, которое включает в себя нарушения клеточного иммунитета. Тип наследования – аутосомно-рецессивный.

ZAP-70 важен при сигнализации Т-лимфоцитов и Т-клеточной селекции в тимусе. Дефицит ZAP-70 является причиной недостаточной активации Т-лимфоцитов.

У пациентов с недостаточностью ZAP-70 в младенчестве или в раннем детстве отмечаются рецидивирующие инфекции, подобные тем, что развиваются при тяжелом комбинированном иммунодефиците (ТКИД); однако пациенты с дефицитом ZAP-70 живут дольше, и диагноз может быть поставлен только спустя несколько лет.

Диагностика дефицита ZAP-70

  • Профилактический неонатальный скрининг с использованием теста Т-рецепторных эксцизионных колец (TREC)

  • Уровень лейкоцитов в крови

  • Тесты на пролиферацию лимфоцитов в ответ на стимуляцию митогеном

  • Уровни сывороточного иммуноглобулина

  • Проточная цитометрия для Т-лимфоцитов и В-лимфоцитов

Диагностика дефицита ZAP-70 аналогична диагностике тяжелого комбинированного иммунодефицита (ТКИД).

Дефицит ZAP-70 может наблюдаться у детей старшего возраста, имеющих в анамнезе рецидивирующие инфекции или другие характерные проявления. Проводится общий и дифференцированный анализ крови, включая лейкоцитарную формулу, измеряются уровни иммуноглобулина. Определяется пролиферация лимфоцитов в ответ на стимуляцию митогенами и функция антител.

Заболевание подозревается на основании:

  • Наличия лимфопении

  • Низкого количества или отсутствия Т-лимфоцитов

  • Отсутствия пролиферативного ответа лимфоцитов на митогены

Могут быть проведены другие исследования; в том числе, проточной цитометрии для определения количества T-клеток, B-клеток и естественных клеток-киллеров. Измерены уровни аденозиндезаминазы (АДА) и пуриновой нуклеозидфосфорилазы в лейкоцитах, эритроцитах и фибробластах.

У пациентов может быть нормальный, низкий или повышенный уровни сывороточных иммуноглобулинов, и нормальное или повышенное число циркулирующих CD4 Т-лимфоцитов, и, в сущности, отсутствие CD8 Т-лимфоцитов.

Их CD4 T-лимфоциты не реагируют на митогены или аллогенные клетки in vitro и не продуцируют цитотоксические CD8 T-клетки. Напротив, активность естественных клеток-киллеров, которые в основном представляют собой клетки CD16 или CD56, является нормальной.

Тестирование членов семьи может быть рассмотрено, если у них есть клинические симптомы, указывающие на заболевание.

Лечение дефицита ZAP-70

  • Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток

Лечение дефицита ZAP-70 предполагает предотвращение инфекций, подавление острых инфекций, и восполнение недостающих иммуноглобулинов с помощью заместительной терапии иммуноглобулинами.

Дефицит ЗАП-70 (ZAP-70) смертелен, если его не лечить при помощи трансплантации гемопоэтической стволовой клетки, которая потенциально поддается лечению.

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