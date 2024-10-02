Гипер-IgE-синдром является наследственным сочетанием иммунодефицита Т-клеток и В-клеток, который характеризуется рецидивирующими стафилококковыми абсцессами кожи, синусно-пульмональными инфекциями и тяжелым зудящим эозинофильным дерматитом. Диагноз ставится на основании измерения уровня IgE в сыворотке крови. Лечение осуществляется с помощью поддерживающих мероприятий, включая пожизненный профилактический прием антистафилококковых антибиотиков.

(См. также Обзор иммунодефицитных нарушений (Overview of Immunodeficiency Disorders), а также Подходы к лечению пациентов с нарушением иммунодефицита (Approach to the Patient With an Immunodeficiency Disorder)).

Гипер-IgE-синдром является первичным иммунодефицитом, который включает комбинированные нарушения гуморального и клеточного иммунитетов. Наследование может быть:

Аутосомно-доминантное: вызвано мутациями в гене STAT3 (преобразователь сигнала и активатор транскрипции гена 3)

Аутосомно-рецессивное: очевидно, вызвано гомозиготными нулевыми мутациями в генах TYK2 (тирозин-киназа 2) или DOCK8 (дедикатор цитокинеза 8)

Синдром гипериммуноглобулинемии IgE начинается в младенческом возрасте.

У пациентов с гипер-IgE-синдромом отмечается эозинофилия тканей и крови при очень высоком уровне IgE (> 2000 МЕ/мл [> 4800 мкг/л]). Считается, что повышенный уровень IgE является скорее вторичным симптомом, чем патогенетическим.

К гипер-IgE-синдрому могут приводить различные мутации, но большинство из них приводят к изменению переключения синтеза классов, дисфункциональной дифференцировке Т-хелперов 17 (Th17) и изменению переключения синтеза классов иммуноглобулинов в активированных В-клетках.

Симптомы и признаки синдрома гиперпродукции IgE Гипер-IgE-синдром обычно проявляется в виде рецидивирующих стафилококковых абсцессов кожи, легких, суставов, внутренних органов; синусно-пульмональных инфекций. Пациенты могут также иметь синусно-пульмональные инфекции, легочные пневматоцеле и тяжелый зудящий эозинофильный дерматит. У пациентов имеются грубые черты лица, нарушение прорезывания зубов, остеопения, неврологические дефициты, рецидивирующие переломы и повышенный риск злокачественных новообразований.

Диагностика синдрома гиперпродукции IgE Уровни IgE в сыворотке крови Первичный диагноз синдрома гиперпродукции IgE основывается на симптомах и подтверждается уровнем сывороточного IgE > 2000 МЕ/мл (> 4800 мкг/л). Идентификация генных мутаций может проводиться с использованием генетического тестирования, которое осуществляют в основном для подтверждения диагноза или для прогнозирования моделей наследования. Близкие члены семьи пациентов с клиническими симптомами, согласующимися с гипер-IgE-синдромом, должны быть проверены на уровень IgE и, возможно, дополнительно обследованы, если уровни IgE повышены.