Атаксия-телеангиоэктазия

Начало проявлений неврологических симптомов и иммунодефицита может варьировать.

Первым симптомом часто является атаксия, которая обычно развивается, когда дети начинают ходить. Прогрессирование неврологических симптомов ведет к тяжелому нарушению двигательной активности. Речь становится неясной, отмечаются хореоатетоидные движения и нистагм, мышечная слабость прогрессирует вплоть до мышечной атрофии.

Телеангиэктазии могут не выявляться до 4–6 лет; лучше всего они заметны на бульбарной конъюнктиве, ушах, коже локтевой и подколенной ямок, боковых поверхностях шеи.

Рецидивирующие инфекции придаточных пазух и легких ведут к рецидивирующим пневмониям, бронхоэктазам, хроническим рестриктивным заболеваниям легких.

Имеют место эндокринные аномалии (такие как, дисгенезия гонад, тестикулярная атрофия, сахарный диабет).

Частота возникновения онкозаболеваний (в частности, лейкемии, лимфомы, опухоли головного мозга и рака желудка) является высокой. Как правило, развитие онкозаболеваний происходит после 10 лет в количестве примерно 1%/год, но на протяжении всей жизни риск может возникать в любом возрасте.