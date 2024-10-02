Атаксия-телеангиоэктазия

Атаксия-телеангиэктазия возникает в результате дефекта репарации ДНК, который часто приводит к гуморальному и клеточному иммунодефициту; она вызывает прогрессирующую мозжечковую атаксию, кожно-глазные телеангиэктазии и рецидивирующие синопульмональные инфекции. Измеряются уровни IgA и сывороточного альфа-1 фетопротеина. Генетическое тестирование необходимо для подтверждения диагноз. Лечение состоит в профилактической антибиотикотерапии или в назначении иммуноглобулина.
(См. также Обзор иммунодефицитных нарушений (Overview of Immunodeficiency Disorders), а также Подходы к лечению пациентов с нарушением иммунодефицита (Approach to the Patient With an Immunodeficiency Disorder)).
Телеангиоэктатическая атаксия является аутосомно-рецессивным первичным иммунодефицитом, который включает в себя комбинированные гуморальные и клеточные нарушения. Расчетная частота составляет 1 на 20 000-100 000 рождений (1). Атаксия-телеангиэктазия является следствием мутации гена, кодирующего мутантный при атаксии-телеангиэктазии белок (ATM). АТМ участвует в обнаружении повреждений ДНК и контролирует скорость деления и роста клеток.
У пациентов часто наблюдается недостаток иммуноглобулина А (IgA) и иммуноглобулина Е (IgE), а также прогрессирующий дефект Т-лимфоцитов.
Общие справочные материалы
1. Rothblum-Oviatt C, Wright J, Lefton-Greif MA, et al: Ataxia telangiectasia: a review. Orphanet J Rare Dis 11(1):159, 2016. doi:10.1186/s13023-016-0543-7
Симптомы и признаки атаксии-телеангиэктазии
Начало проявлений неврологических симптомов и иммунодефицита может варьировать.
Первым симптомом часто является атаксия, которая обычно развивается, когда дети начинают ходить. Прогрессирование неврологических симптомов ведет к тяжелому нарушению двигательной активности. Речь становится неясной, отмечаются хореоатетоидные движения и нистагм, мышечная слабость прогрессирует вплоть до мышечной атрофии.
Телеангиэктазии могут не выявляться до 4–6 лет; лучше всего они заметны на бульбарной конъюнктиве, ушах, коже локтевой и подколенной ямок, боковых поверхностях шеи.
Рецидивирующие инфекции придаточных пазух и легких ведут к рецидивирующим пневмониям, бронхоэктазам, хроническим рестриктивным заболеваниям легких.
Имеют место эндокринные аномалии (такие как, дисгенезия гонад, тестикулярная атрофия, сахарный диабет).
Частота возникновения онкозаболеваний (в частности, лейкемии, лимфомы, опухоли головного мозга и рака желудка) является высокой. Как правило, развитие онкозаболеваний происходит после 10 лет в количестве примерно 1%/год, но на протяжении всей жизни риск может возникать в любом возрасте.
Фото предоставлено доктором Томасом Хабифом (Thomas Habif, MD).
Диагностика атакси- телангиэктазии
Уровни IgA и фетопротеина альфа-1 в сыворотке крови
Общий анализ крови при лимфопении
Генетические тесты
Следующие клинические данные свидетельствуют о диагнозе телеангиоэктатической атаксии:
Мозжечковая атаксия (в частности, когда присутствует телеангиэктазия)
Низкие уровни IgA (присутствует в 80% пациентов с данным расстройством)
Высокие уровни альфа-1 фетопротеина в сыворотке крови
При проведении анализа кариотипа часто идентифицируются разрывы хромосом, указывающие на наличие дефектов репарации ДНК.
Диагноз телеангиоэктатической атаксии подтверждается выявлением мутаций обоих аллелей гена белка АТМ. Поскольку у носителя мутации атаксии-телеангиэктазии, как правило, заболевание протекает бессимптомно, тестирование сиблингов носителя может помочь при прогнозировании их шансов иметь ребенка с этой патологией.
Исследование на наличие эндокринных нарушений и онкозаболеваний осуществляется на основе клинической картины. Лимфопения встречается у многих новорожденных с атаксией-телеангиэктазией.
Примерно у половины пациентов с атаксией-телеангиэктазией наблюдается лимфопения (Т-лимфоциты) при рождении. Таким образом, скрининг новорожденных на ТКИД часто позволяет выявить пациентов с атаксией-телеангиэктазией (1).
Членам семьи уже диагностированных пациентов следует предложить генетическое консультирование с возможностью провести тестирование на наличие мутаций, вызывающих атаксию-телеангиэктазию, поскольку носители могут быть подвержены повышенному риску развития рака (2)
Справочные материалы по диагностике
1. Weitering TJ, Willemsen MAAP, Taylor AMR, Weemaes CMR, van der Burg M, Berghuis D: Early Diagnosis of Ataxia Telangiectasia Through Newborn Screening for SCID: a Case Report Highlighting the Dilemma of Pre-emptive HSCT. J Clin Immunol 43(8):1770–1773, 2023. doi:10.1007/s10875-023-01571-y
2. Rothblum-Oviatt C, Wright J, Lefton-Greif MA, et al: Ataxia telangiectasia: a review. Orphanet J Rare Dis 11(1):159, 2016. doi:10.1186/s13023-016-0543-7
Лечение атаксии-телангиэктазии
Поддерживающее лечение предусматривает использование профилактических антибиотиков или заместительную терапию иммуноглобулином (IgG)
Лечение профилактическими антибиотиками или иммуноглобулином может помочь пациентам с телеангиоэктатической атаксией.
В одном небольшом исследовании, терапия амантадином привела к минимальному улучшению двигательной функции, но не наблюдалось эффективного излечения при прогрессирующей неврологической дистрофии, обычно приводящей к смертельному исходу в возрасте 30 лет (1).
Другие варианты лечения, которые в настоящее время исследуются, включают антисмысловые олигонуклеотиды (АСО) (2) и никотинамид рибозид (3).
Для лечения сопутствующих онкозаболеваний часто показана химиотерапия.
Справочные материалы по лечению
1. Nissenkorn A, Hassin-Baer S, Lerman SF, et al: Movement disorder in ataxia-telangiectasia: treatment with amantadine sulfate. J Child Neurol 28(2):155–160, 2013. doi:10.1177/0883073812441999
2. Kim J, Woo S, de Gusmao CM, et al: A framework for individualized splice-switching oligonucleotide therapy. Nature 619(7971):828–836, 2023. doi:10.1038/s41586-023-06277-0
3. Presterud R, Deng WH, Wennerström AB, et al: Long-Term Nicotinamide Riboside Use Improves Coordination and Eye Movements in Ataxia Telangiectasia. Mov Disord 39(2):360–369, 2024. doi:10.1002/mds.29645
Основные положения
Телеангиоэктатическая атаксия включает в себя комбинированные гуморальные и клеточные нарушения.
Первым симптомом часто является атаксия, которая обычно развивается, когда дети начинают ходить.