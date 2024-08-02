Наследственный и приобретенный дефицит ингибитора С1

Симптомы и проявления наследственного и приобретенного ангионевротического отека схожи с формами брадикинин-опосредованного ангионевротического отека, с асимметричным и умеренно болезненным отеком мягких тканей, которому подвержены области век, губ, лица и/или языка. Отеку могут быть подвержены также тыльная сторона рук и ног, или гениталии.

Желудочно-кишечный тракт часто также оказывается поражен, с различными проявлениями, которые указывают на кишечную непроходимость, в том числе тошнота, рвота и дискомфорт от коликов.

Зуд, крапивница и бронхоспазм не развиваются, но может возникнуть отек гортани, вызывающий стридор (а иногда и смерть).

Наследственный ангионевротический отек Изображение By permission of the publisher. Из Joe E, Soter N. В Current Dermatologic Diagnosis and Treatment, edited by I Freedberg, IM Freedberg, and MR Sanchez. Philadelphia, Current Medicine, 2001.

Отечность исчезает через 1–3 дня после начала приступа. При наследственной форме симптомы исчезают при истощении компонентов комплемента.