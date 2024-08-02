Мастоцитоз и синдром активации тучных клеток

Синдром активации тучных клеток характеризуется повышенной и неадекватной активацией тучных клеток с высвобождением медиаторов, но без клональной пролиферации или инфильтрации органов тучными клетками (1). Первоначально диагноз данного синдрома ставился только при идиопатическом высвобождении медиаторов, но с тех пор он был расширен и стал включать высвобождение, вызванное аллерген-специфическим IgE, определенными лекарствами или физическими факторами. Генетические причины этого процесса подозреваются, но не доказаны. Большинство случаев не включают клональную пролиферацию тучных клеток, но обусловлены более низким порогом дегрануляции тучных клеток. Синдром активации тучных клеток часто ассоциируется с синдромом постуральной ортостатической тахикардии (СПОТ) и синдромом Элерса-Данлоса, хотя характер связи неясен.

Проявления синдрома активации тучных клеток часто сходны с таковыми у пациентов с системным мастоцитозом; они включают тахикардию, обмороки, крапивницу, приливы жара, тошноту, рвоту и спутанность сознания.

Остается неясным, может ли синдром активации тучных клеток прогрессировать до системного мастоцитоза или другой формы мастоцитоза и, если это так, сколько пациентов при этом поражается.