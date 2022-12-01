Анамнез настоящего заболевания пациентов с выделениями из наружного слухового прохода должен охватывать продолжительность симптомов и наличие рецидивов. Необходимо обращать внимание на ассоциированные симптомы, такие как боль, зуд, снижение слуха, головокружение и шум в ухе. Следует уточнить у пациента наличие зависимости от рода деятельности (например плавание, введение посторонних предметов в слуховой проход, включая использование ушных палочек, использование ушных капель). Важно выяснить наличие в анамнезе травм головы, которые могли привести к подтеканию цереброспинальной жидкости (ЦСЖ).

При обследовании других систем следует обратить внимание на симптомы, связанные с поражением черепно-мозговых нервов и соответствующих органов для исключения грануломатоза с полиангиитом (например, отделяемое из носа, кашель, боли в суставах).

При сборе анамнеза необходимо отметить все перенесенные нарушения со стороны органа слуха, операции на ухе (особенно установку тимпаностомической трубки), а также сахарный диабет или иммунодефицит.