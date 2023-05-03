Обследование пациентов, имеющих симптомы со стороны носа и глотки

Среди заболеваний полости носа и ротовой полости встречаются: воспалительные заболевания, инфекции, травмы, опухоли.
Анатомия носовой полости и глотки
Глотка
Язычок располагается посередине на дистальном конце мягкого нёба. Его длина может быть весьма различной. Большой язычок и ослабленная или разросшаяся небно-глоточная ткань могут быть причиной храпа во сне, а также способствовать приступам обструктивного апноэ во сне.
Миндалины и аденоиды представляют собой участки лимфоидной ткани, находящиеся на задней стенке глотки, и входят в состав лимфаденоидного глоточного кольца. Их роль заключается в борьбе с инфекцией.
Расстройства функций гортани обсуждаются в главе Заболевания гортани.
Нос
Слизистая полости носа обильно васкуляризирована, что обеспечивает согревание вдыхаемого воздуха. Каждая боковая стенка носовой полости имеет три 3 носовые раковины, представляющие собой костные выросты, которые увеличивают площадь поверхности, обеспечивая тем самым более эффективный тепло- и влагообмен. Носовая слизь захватывает пылевидные вещества, вдыхаемые с воздухом. В средний носовой ход (пространство между нижней и средней носовыми раковинами) открываются выводные протоки верхнечелюстных пазух и большинства клеток решетчатого лабиринта. Полипы могут располагаться между носовыми раковинами, особенно на фоне астмы и аллергических заболеваний.
Придаточные пазухи носа
Околоносовые пазухи представляют собой костные полости, покрытые слизистой. Их всего четыре:
Верхнечелюстная
Лобная
Этмоидальная
Сфеноидальная
Они расположены в лицевых и черепных костях (см. рисунок Придаточные пазухи носа [Paranasal Sinuses]). Физиологическая роль синусов не ясна.
Околоносовые пазухи
Оценка состояния носа и глотки
Осмотр полости носа и горла является неотъемлемой частью отоларингологического обследования.
Анамнез
Общая информация включает употребление алкоголя или табака (оба основных фактора риска развития рака головы и шеи) и системные симптомы, такие как лихорадка и потеря веса.
К орофарингеальным симптомам относятся
Боль в области полости рта и горла
Язвы в полости рта и глотке
Затрудненное глотание или речь
К симптомам со стороны носа и пазух относятся
Заложенность (обратить внимание на наличие и продолжительность)
Выделения из носа
Потеря чувства обоняния и/или вкуса
Кровотечение из носа
Объективное обследование
Некоторые отоларингологи используют налобный осветитель. Однако в силу невозможности точно направить свет по линии обзора, трудно избежать затемнения узких участков (например, носовой полости). Освещение лучше, если зеркало, установленное на голове, выпуклое; врач смотрит через отверстие в центре зеркала, поэтому освещение всегда по оси. Рефлектор отражает свет, исходящий из источника, расположенного сзади и немного сбоку от пациента; необходимо определенное умение для правильного проведения такого осмотра.
Полость носа исследуется при помощи носорасширителя; его держат таким образом, чтобы бранши открывались в направлении спереди назад (или слегка по диагонали) и не давили на перегородку. Врач отмечает наличие корок, отделяемого, отклонения носовой перегородки и ее перфорации, покраснение, рыхлость, отечности слизистой, а также наличие полипов. Кожу в области околоносовых пазух осматривают на предмет покраснения или боли при пальпации, свидетельствующих о наличии воспаления в пазухах.
При необходимости носоглотку и гортаноглотку можно оссматривать с помощью гибкого назофарингоскопа. В полости носа и горла распыляют спрей местного анестетика (например, 4% раствор лидокаина), в нос также распыляют противоотечный препарат (например, 0,5% раствор фенилэфрина). Через несколько минут через ноздри аккуратно вводят оптический прибор и обследуют носовую полость, гортанную часть глотки и гортань. Эндоскопическое исследование носа можно также провести с помощью жесткого эндоскопа, который обеспечивает превосходный обзор внутри полости носа, но требует навыков использования, чтобы не причинить пациенту дискомфорт.
В качестве альтернативы, можно выполнить осмотр с помощью зеркала. При данном обследовании требуется применение местной фарингеальной анестезиии. Перед использованием зеркало следует нагреть, чтобы избежать запотевания. Для осмотра носоглотки используют небольшое зеркало. Его проводят непосредственно под язычок, изгибом вверх; язык смещают вниз шпателем. Для гортанной части глотки и гортани используют более крупное зеркало. Язык оттягивают, подхватив его марлевой салфеткой, а зеркало, разворачивая вниз, помещают напротив мягкого неба.
Обследование шеи состоит из осмотра и пальпации для выявления объемных образований. Если обнаружены объемные образования, то врач отмечает их качество: мягкие, флюктуирующие, плотные или каменно-твердые, подвижные или неподвижные. При инфекции образования болезненные и подвижные, при раке обычно безболезненные, твердые, и фиксированные. Особое внимание нужно уделить шейным лимфоузлам, околоушным железам и щитовидной железе.