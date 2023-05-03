Обследование пациентов, имеющих симптомы со стороны носа и глотки

Некоторые отоларингологи используют налобный осветитель. Однако в силу невозможности точно направить свет по линии обзора, трудно избежать затемнения узких участков (например, носовой полости). Освещение лучше, если зеркало, установленное на голове, выпуклое; врач смотрит через отверстие в центре зеркала, поэтому освещение всегда по оси. Рефлектор отражает свет, исходящий из источника, расположенного сзади и немного сбоку от пациента; необходимо определенное умение для правильного проведения такого осмотра.

Полость носа исследуется при помощи носорасширителя; его держат таким образом, чтобы бранши открывались в направлении спереди назад (или слегка по диагонали) и не давили на перегородку. Врач отмечает наличие корок, отделяемого, отклонения носовой перегородки и ее перфорации, покраснение, рыхлость, отечности слизистой, а также наличие полипов. Кожу в области околоносовых пазух осматривают на предмет покраснения или боли при пальпации, свидетельствующих о наличии воспаления в пазухах.

При необходимости носоглотку и гортаноглотку можно оссматривать с помощью гибкого назофарингоскопа. В полости носа и горла распыляют спрей местного анестетика (например, 4% раствор лидокаина), в нос также распыляют противоотечный препарат (например, 0,5% раствор фенилэфрина). Через несколько минут через ноздри аккуратно вводят оптический прибор и обследуют носовую полость, гортанную часть глотки и гортань. Эндоскопическое исследование носа можно также провести с помощью жесткого эндоскопа, который обеспечивает превосходный обзор внутри полости носа, но требует навыков использования, чтобы не причинить пациенту дискомфорт.

В качестве альтернативы, можно выполнить осмотр с помощью зеркала. При данном обследовании требуется применение местной фарингеальной анестезиии. Перед использованием зеркало следует нагреть, чтобы избежать запотевания. Для осмотра носоглотки используют небольшое зеркало. Его проводят непосредственно под язычок, изгибом вверх; язык смещают вниз шпателем. Для гортанной части глотки и гортани используют более крупное зеркало. Язык оттягивают, подхватив его марлевой салфеткой, а зеркало, разворачивая вниз, помещают напротив мягкого неба.

Обследование шеи состоит из осмотра и пальпации для выявления объемных образований. Если обнаружены объемные образования, то врач отмечает их качество: мягкие, флюктуирующие, плотные или каменно-твердые, подвижные или неподвижные. При инфекции образования болезненные и подвижные, при раке обычно безболезненные, твердые, и фиксированные. Особое внимание нужно уделить шейным лимфоузлам, околоушным железам и щитовидной железе.