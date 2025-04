Ротоглоточная плоскоклеточная карцинома

1. Siegel RL, Giaquinto AN, Jemal A. Cancer statistics, 2024 [published correction appears in CA Cancer J Clin. 2024 Mar-Apr;74(2):203. doi: 10.3322/caac.21830]. CA Cancer J Clin 2024;74(1):12-49. doi:10.3322/caac.21820

2. American Cancer Society medical and editorial content team. Oral Cavity (Mouth) and Oropharyngeal (Throat) Cancer: Survival rates for oral cavity and oropharyngeal cancer. Updated March 1, 2023. Accessed July 30, 2024.

3. Lu Y, Clifford GM, Fairley CK, et al. Human papillomavirus and p16INK4a in oropharyngeal squamous cell carcinomas: A systematic review and meta-analysis. Int J Cancer 154(5):830–841, 2024. doi:10.1002/ijc.34763