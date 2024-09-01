Ротоглоточная плоскоклеточная карцинома

К раку ротоглотки относятся онкозаболевания миндалин, основания и задней трети языка, мягкого неба, задней и боковой стенок глотки. Плоскоклеточный рак составляет более 95% случаев рака ротоглотки. Табак и алкоголь – главные факторы риска, но инфекции вируса папилломы человека (ВПЧ) вызывает большинство этих опухолей. Симптомы включают боли в горле и болезненное и/или затрудненное глотание. Лечение проводят при помощи облучения, химиотерапии, или обеих процедур, но все чаще применяют первичную операцию. Уровень выживаемости намного выше у ВПЧ-положительных пациентов.
(См. также Обзор опухолей головы и шеи).
Как и ожидалось, в 2024 году в США было диагностировано > 21 000 новых случаев рака ротоглотки (1). Хотя число новых случаев рака ротоглотки растет, показатели эффективности лечения также улучшаются. Соотношение мужчин и женщин составляет более чем 2:1 (2).
На долю 16-го типа ВПЧ приходится большинство ВПЧ-положительных раков ротоглотки (3), причем пациенты становятся все моложе, поскольку инфекция ВПЧ стала более распространенной этиологией (4). Количество сексуальных партнеров и частота орального секса являются важными факторами риска. Риск развития орофарингеального рака в 16 раз выше у ВПЧ-положительных пациентов. В Европе и Северной Америке около 70-80% случаев рака ротоглотки обусловлены ВПЧ-инфекцией.
Как большинство раковых образований головы и шеи, не ассоциированный с ВПЧ орофарингеальный рак более всего распространен среди пожилых людей (средний возраст 61 год). Употребление табака и алкоголя остаются важными факторами риска возникновения орофарингеального рака. Пациенты, которые курят более 1,5 пачек/день имеют почти 3-кратное увеличение риска рака, и пациенты, которые пьют алкоголь 4 или более раз/день имеют почти 7-кратное увеличение риска. У людей, которые много пьют и курят, риск развития рака ротоглотки повышен в 30 раз.
Общие справочные материалы
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Симптомы и признаки плоскоклеточной карциномы ротоглотки
Симптомы ротоглоточного рака могут незначительно изменяться в зависимости от места возникновения, но обычно у пациентов появляется боль в горле, дисфагия, одинофагия, дизартрия и оталгия. Опухолевое образование шеи, часто кистозное, является распространенным симптомом у пациентов с раком ротоглотки. Поскольку симптомы рака ротоглотки сходны с распространенными инфекциями верхних дыхательных путей, часто проходит много месяцев, прежде чем пациентов направляют к специалисту.
Диагностика плоскоклеточной карциномы полости рта
Ларингоскопия
Хирурггическая эндоскопия и биопсия
Лучевая диагностика для определения стадии процесса
У всех пациентов перед началом лечения следует проводить прямую ларингоскопию и биопсию, чтобы оценить первичное поражение и провести поиск дополнительных первичных очагов опухоли. Пациентам с подтвержденной карциномой обычно назначают КТ с контрастом, и большинство врачей также назначают ПЭТ шеи и грудной полости.
ДНК-позитивность ВПЧ, определяемая полимеразной цепной реакцией, является методом диагностики ВПЧ. Иммуногистохимическое исследование экспрессии биомаркера p16 (внутриклеточного белка, присутствующего в большинстве случаев в клетках ВПЧ-положительных раковых опухолей, а также и в клетках нескольких видов ВПЧ-отрицательных опухолей) является обычно используемым суррогатным маркером для определения ВПЧ-статуса.
Критерии стадирования ВПЧ-ассоциированного рака носоглотки соответствуют частоте вовлечения лимфатических узлов и лучшему прогнозу этих опухолей по сравнению с ВПЧ-отрицательными. (См. таблицы Патологическое стадирование ВПЧ-ассоциированного рака ротоглотки [Pathologic Staging of HPV-Associated Oropharyngeal Cancer], а также Патологическое стадирование не-ВПЧ-ассоциированного рака ротоглотки [Pathologic Staging of Non-HPV-Associated Oropharyngeal Cancer]).
Патологическое стадирование ВПЧ-ассоциированного рака ротоглотки *
Стадия
Опухоль (максимальное распространение)†
Метастазы в регионарные лимфатические узлы‡
Отдаленные метастазы§
I
T0-2
pN0-1
M0
II
T0-2
pN2
M0
T3-4
pN0-1
M0
III
T0-4
pN2
M0
Внутривенно
Любое значение T
Любое значение pN
M1
* ВПЧ-статус, определяемый позитивностью p16
Стадии рака головы и шеи определяются согласно расположению и размеру первичной опухоли (Т), количеству и размеру метастазов в шейные лимфоузлы (N), наличию отдаленных метастазов (М).
† T0 = первичная опухоль не выявлена; T1 = опухоль ≤ 2 см в наибольшем измерении; T2 = опухоль > 2 см, но ≤ 4 см; T3 = опухоль > 4 см или распространяющаяся на язычную поверхность надгортанника; T4 = опухоль, распространяющаяся на гортань, наружные мышцы языка, медиальную часть крыловидной кости, твердое небо, нижнюю челюсть или за ее пределы
‡ pN = Патологический N; pN0 = метастазы отсутствуют; pN1 = метастазы в ≤ 4 лимфатических узлах; pN2 = метастазы в > 4 лимфатических узлах.
§ M0 = отсутствуют; M1 = имеются
Data from Amin MB, Edge S, Greene F, Byrd DR, et al: American Joint Committee on Cancer (AJCC) Cancer Staging Manual, 8th edition. New York, Springer, 2017; AJCC Cancer Staging Form Supplement, 2018.
Патологическое стадирование не ассоциированного с ВПЧ рака ротоглотки*
Стадия
Опухоль (максимальное распространение)†
Метастазы в регионарные лимфатические узлы‡
Отдаленные метастазы§
I
T1
pN0
M0
II
T2
pN0
M0
III
T3
pN0
M0
T1-3
pN1
M0
IVA
T4a
pN0-1
M0
T1-4a
pN2
M0
IVB
T4b
Любое значение pN
M0
Любое значение T
pN3
M0
НПВ
Любое значение T
Любое значение pN
M1
* ВПЧ-статус, определяемый позитивностью p16.
† Определение первичной опухоли (T) в ротоглотке (p16-)
Tis
Карцинома in situ
T1
Опухоль ≤ 2 см в наибольшей её части
T2
Опухоль > 2 см, но ≤ 4 см
T3
Опухоль > 4 см ИЛИ расширение до язычной поверхности надгортанника
T4a
Умеренно распространенный местный процесс; опухоль распространяется на гортань, скелетные мышцы языка, медиальные крыловидные мышцы, твердое небо, нижнюю челюсть (примечание: инфильтрация первичного опухолевого процесса, происходящего из основания языка и надгортанной ямки, в слизистую оболочку до язычной поверхности надгортанника, не рассматривается как поражение гортани)
T4b
Очень распространенный местный процесс; опухоль проникает в латеральную крыловидную мышцу, крыловидные пластинки, латеральную часть носоглотки, или в основание черепа или охватывает сонную артерию
† Определение первичной опухоли (T) в гипофаринксе
Tis
Карцинома in situ
T1
Опухоль ограничена одним близлежащим участком гортаноглотки и/или ≤ 2 см
T2
Опухоль проникает более чем в одну зону гортаноглотки или смежную зону ИЛИ имеет размер > 2 см, но ≤ 4 см без гемиларингеальной фиксации
T3
Опухоль > 4 см ИЛИ с гемиларингеальной фиксацией или прорастанием в пищевод
T4a
Умеренно распространенный местный процесс; опухоль проникает в щитовидный/перстневидный хрящ, подъязычную кость, щитовидную железу или мягкие ткани центрального отдела (включая подподязычные мышцы и подкожный жир)
T4b
Очень распространенный местный процесс; опухоль проникает в предпозвоночную фасцию, окружает сонную артерию или вовлекает в процесс структуры средостения
‡ Определение патологического стадирования по показателю N (pN) – Ротоглотка (p16-) и Гипофаринкс
N0
Отсутствие метастазов в региональные лимфатические узлы
N1
Метастазирование в один ипсилатеральный лимфатический узел ≤ 3 см без экстранодального расширения
N2
Метастаз в одном ипсилатеральном лимфатическом узле ≤ 3 с экстранодальным распостранением ИЛИ > 3 см, но ≤ 6 см без экстранодального распространения; ИЛИ в нескольких ипсилатеральных лимфатических узлах < 6 см без экстранодального распространения; ИЛИ двусторонние метастазы или метастазы в противоположно расположенных лимфатических узлах ≤ 6 см без экстранодального распространения
N3
Метастазирование в лимфатический узел > 6 см без экстранодального распространения; ИЛИ в один ипсилатеральный узел > 3 см с экстранодальным распространением; ИЛИ в несколько ипсилатеральных, контралатеральных узлов либо двустороннее метастазирование в лимфоузлы с экстранодальным распространением
§ Определение отдаленных метастазов (M) - Ротоглотки (p16-) и Гипофаринкса
M0
Отсутстие отдаленных метастазов
M1
Отдаленные метастазы
Data from Amin MB, Edge S, Greene F, Byrd DR, et al: American Joint Committee on Cancer (AJCC) Cancer Staging Manual, 8th edition. New York, Springer, 2017; AJCC Cancer Staging Form Supplement, 2018.
Лечение плоскоклеточной карциномы полости рта
Хирургическое вмешательство, часто трансоральная лазерная микрохирургия
Лучевая терапия вместе с химиотерапией или без нее
Хирургическое вмешательство используется в качестве основного лечения рака ротоглотки в большей степени (1), чем это было в прошлом. Трансоральная лазерная микрохирургия (ТЛМ) все чаще используется для проведения резекции опухолей миндалин и основании языка эндоскопическим методом, что позволяет избежать осложнений, характерных для открытой операции. Трансоральная роботизированная хирургия (ТОРХ) является популярным методом лечения некоторых поражений ротоглотки. При ТОРХ хирург при помощи консоли управляет хирургическим роботом с множественными адаптируемыми манипуляторами. Шарнирные манипуляторы робота и эндоскопическая камера вводятся через рот пациента (который удерживается в открытом состоянии при помощи ретрактора). Роботизированная процедура обеспечивает лучшую визуализацию структур и способствует меньшему числу хирургических осложнений по сравнению с открытым оперативным вмешательством. При использовании ТОРХ у пациентов с более запущенными опухолями часто проводится послеоперационная лучевая терапия или химиотерапия в сочетании с лучевой терапией (химиолучевая терапия).
Лучевая терапия, иногда комбинируемая с химиотерапией, может использоваться в качестве первичной терапии или после проведения операции. Традиционно облучение используется для раковых образований на ранних стадиях, а химиорадиацию (химиолучевую терапию) проводит в случае раковых образований на поздних стадиях. Интенсивно-модулированая лучевая терапия (ИМЛТ) все чаще используется как способ сберечь окружающие ткани и уменьшить долговременные побочные эффекты.
Поскольку ротоглотка богата лимфатическими сосудами, метастазы в шейные лимфатические узлы являются распространенными, следует рассматривать их возможность у всех пациентов с раком ротоглотки. Если метастаз в шейном лимфатическом узле не устраняется после облучения шеи или химиолучевой терапии, то обоснованным является иссечение тканей шеи после окончания лечения.
Лечение орофарингеальной карциномы такое же, независимо от ВИЧ-статуса опухоли. Изучается деинтенсификация лечения ВПЧ-ассоциированных опухолей с целью выяснения, может ли менее опасное лечение стать успешной лечебной тактикой.
Справочные материалы по лечению
1. National Cancer Institute: Oropharyngeal Cancer Treatment (PDQ®)–Health Professional Version. Updated March 2024.
Прогноз при плоскоклеточной карциноме полости рта
Общая 5-летняя выживаемость у пациентов с раком ротоглотки составляет около 52% (1). Однако прогноз меняется в зависимости от причины. Пациенты с положительным результатом на ВПЧ имеют 5-летнюю выживаемость без признаков заболевания > 80%, тогда как пациенты с отрицательным результатом на ВПЧ имеют 5-летнюю выживаемость без признаков заболевания < 50% (2). Более высокая выживаемость при ВПЧ-положительном раке обусловлена благоприятной биологией опухоли и более молодой, более здоровой популяцией пациентов. Появление высокой экспрессии р16 улучшает прогноз как для ВПЧ-положительных, так и для ВПЧ-отрицательных опухолей ротоглотки.
Справочные материалы по прогнозам
1. American Cancer Society medical and editorial content team: Oral Cavity (Mouth) and Oropharyngeal (Throat) Cancer: Survival rates for oral cavity and oropharyngeal cancer. Updated March 1, 2023. Accessed July 30, 2024.
2. De Felice F, Humbert-Vidan L, Lei M, King A, Guerrero Urbano T: Analyzing oropharyngeal cancer survival outcomes: a decision tree approach. Br J Radiol 2020;93(1111):20190464. doi:10.1259/bjr.20190464
Основные положения
Большинство случаев рака ротоглотки вызваны вирусом папилломы человека (ВПЧ).
Симптомы рака ротоглотки зависят от локализации опухоли; распространенной находкой является опухолевидное образованее на шее.
Диагностика рака ротоглотки проводится при помощи ларингоскопии, оперативной эндоскопии и визуализирующих методов исследования (для определения стадии распространения опухоли).
Для лечения рака ротоглотки, в случаях когда это возможно, можно применять трансоральную лазерную микрохирургию или трансоральную роботизированную хирургию, в качестве альтернативы открытой хирургии.
Лучевая терапия, иногда для прогрессирующих стадий рака комбинируемая с химиотерапией (химиорадиация), может использоваться в качестве первичной терапии или после проведения операции.