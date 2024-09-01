Рак придаточных пазух носа встречается редко. Как правило, это плоскоклеточный рак, но также может быть аденокарцинома, и чаще всего поражаются верхнечелюстные и решетчатые пазухи. В большинстве случаев его причина неизвестна, симптомы развиваются поздно, и выживаемость, как правило, низкая.

(См. также Обзор опухолей головы и шеи).

Хотя злокачественное поражение околоносовых пазух редко встречается в США, оно более распространено в Японии и среди народа банту в Южной Африке (1). Чаще всего болезнь поражает мужчин в возрасте старше 40 лет.

Причина неизвестна, но этиологическая связь с хроническим синуситом представляется маловероятной. В некоторых случаях определенную роль могут играть вирус папилломы человека (ВПЧ) и вирус Эпштейна-Барра (ВЭБ). К факторам риска относятся:

Регулярное вдыхание испарений некоторых видов древесины, кожи, а также металлической пыли

Курение табачных изделий

Общие справочные материалы 1. Rikitake R, Mizushima Y, Yoshimoto S, et al. Current status of head and neck sarcomas in Japan in 2016-2019: an analysis using the national cancer registry. Int J Clin Oncol 2024;29(5):564-570. doi:10.1007/s10147-024-02484-5

Симптомы и признаки рака придаточных пазух носа Поскольку в пазухах имеется пространство для роста опухоли, симптомы обычно появляются уже на очень поздних стадиях заболевания. В результате давления раковой опухоли на смежные структуры возникают следующие симптомы: Боль

Заложенность носа и выделения

Носовое кровотечение

Диплопия

Боль или заложенность уха

парестезии лица

Утрата верхнечелюстных зубов ниже пораженной пазухи Опухоль иногда видна в полости рта или в носовой полости.

Диагностика рака придаточных пазух носа Эндоскопическое исследование, с биопсией

КТ и МРТ Для определения расположения опухоли и получения информации для установления стадии заболевания чаще всего используются эндоскопия, КТ и МРТ. При помощи биопсии можно установить тип клеток. Стадирование заболевания, которое включает в себя оценку распространения опухоли в головной мозг, ткани лица, шеи, в легкие и лимфатические узлы, помогает определить тактику лечения.

Лечение рака придаточных пазух носа Хирургическое лечение

Часто ‒ лучевая терапия

Иногда химиотерапия Лечение рака околоносовых пазух на наиболее ранней стадии заключается в его полном хирургическом иссечении (1). Благодаря последним достижениям в области хирургии, в частности, в эндоскопических методах, иногда позволяют достичь полного удаления опухоли с сохранением окружающих тканей, и добиться восстановления анатомических структур. Если риск рецидива высок, после операции назначают лучевую терапию. Если хирургическое иссечение не представляется возможным или способно увеличить заболеваемость, возможны лучевая терапия и химиотерапия. В некоторых случаях используют химиотерапию для уменьшения опухоли; если опухоль хорошо реагирует на химиотерапию, ее иссекают хирургическим путем. В противном случае, для лечения опухоли можно применить облучение. Справочные материалы по лечению 1. National Cancer Institute: Paranasal Sinus and Nasal Cavity Cancer Treatment (PDQ®)–Health Professional Version. updated July 2024.