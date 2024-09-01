Рак придаточных пазух носа встречается редко. Как правило, это плоскоклеточный рак, но также может быть аденокарцинома, и чаще всего поражаются верхнечелюстные и решетчатые пазухи. В большинстве случаев его причина неизвестна, симптомы развиваются поздно, и выживаемость, как правило, низкая.
(См. также Обзор опухолей головы и шеи).
Хотя злокачественное поражение околоносовых пазух редко встречается в США, оно более распространено в Японии и среди народа банту в Южной Африке (1). Чаще всего болезнь поражает мужчин в возрасте старше 40 лет.
Причина неизвестна, но этиологическая связь с хроническим синуситом представляется маловероятной. В некоторых случаях определенную роль могут играть вирус папилломы человека (ВПЧ) и вирус Эпштейна-Барра (ВЭБ). К факторам риска относятся:
Регулярное вдыхание испарений некоторых видов древесины, кожи, а также металлической пыли
Курение табачных изделий
Общие справочные материалы
1. Rikitake R, Mizushima Y, Yoshimoto S, et al. Current status of head and neck sarcomas in Japan in 2016-2019: an analysis using the national cancer registry. Int J Clin Oncol 2024;29(5):564-570. doi:10.1007/s10147-024-02484-5
Симптомы и признаки рака придаточных пазух носа
Поскольку в пазухах имеется пространство для роста опухоли, симптомы обычно появляются уже на очень поздних стадиях заболевания. В результате давления раковой опухоли на смежные структуры возникают следующие симптомы:
Боль
Заложенность носа и выделения
Носовое кровотечение
Диплопия
Боль или заложенность уха
парестезии лица
Утрата верхнечелюстных зубов ниже пораженной пазухи
Опухоль иногда видна в полости рта или в носовой полости.
Диагностика рака придаточных пазух носа
Эндоскопическое исследование, с биопсией
КТ и МРТ
Для определения расположения опухоли и получения информации для установления стадии заболевания чаще всего используются эндоскопия, КТ и МРТ. При помощи биопсии можно установить тип клеток. Стадирование заболевания, которое включает в себя оценку распространения опухоли в головной мозг, ткани лица, шеи, в легкие и лимфатические узлы, помогает определить тактику лечения.
Лечение рака придаточных пазух носа
Хирургическое лечение
Часто ‒ лучевая терапия
Иногда химиотерапия
Лечение рака околоносовых пазух на наиболее ранней стадии заключается в его полном хирургическом иссечении (1). Благодаря последним достижениям в области хирургии, в частности, в эндоскопических методах, иногда позволяют достичь полного удаления опухоли с сохранением окружающих тканей, и добиться восстановления анатомических структур.
Если риск рецидива высок, после операции назначают лучевую терапию. Если хирургическое иссечение не представляется возможным или способно увеличить заболеваемость, возможны лучевая терапия и химиотерапия.
В некоторых случаях используют химиотерапию для уменьшения опухоли; если опухоль хорошо реагирует на химиотерапию, ее иссекают хирургическим путем. В противном случае, для лечения опухоли можно применить облучение.
Справочные материалы по лечению
1. National Cancer Institute: Paranasal Sinus and Nasal Cavity Cancer Treatment (PDQ®)–Health Professional Version. updated July 2024.
Прогноз при раке придаточных пазух носа
Чем раньше начнется лечение рака околоносовых пазух, тем лучше прогноз. Прогноз также зависит от результатов гистологического исследования. Показатели выживаемости улучшаются, но в целом остаются очень низкими. В общей сложности, приблизительно у 40% пациентов возникают рецидивы заболевания, а 5-летняя выживаемость составляет около 60% (1).
Справочные материалы по прогнозу
1. American Cancer Society medical and editorial content team: Nasal Cavity and Paranasal Sinus Cancer: Survival rates for Nasal Cavity and Paranasal sinus Cancers. Updated March 1, 2023. Accessed July 30, 2024.