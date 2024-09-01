Плоскоклеточная карцинома является самым частым видом рака носоглотки. Симптомы развиваются поздно и включают односторонние кровянистые выделения из носа, носовую обструкцию, потерю слуха, ушную боль, отечность лица и онемение лица. Диагноз ставится на основании результатов биопсии, КТ исследования, МРТ исследования, ПЭТ КТ. Лечение проводят лучевой терапией, химиотерапией, в редких случаях – хирургическое лечение.
(См. также Обзор опухолей головы и шеи).
Рак носоглотки может возникать в любой возрастной группе, включая подростков, и распространен в регионе Южно-Китайского моря. Хотя рак носоглотки довольно редко встречается в США и Западной Европе, он является обычным в Азии и одним из наиболее распространенных видов рака среди китайских иммигрантов в США, особенно среди имеющих южнокитайское и юго-восточноазиатское происхождение. В течение нескольких поколений распространенность среди китайских американцев постепенно уменьшается, приближаясь к уровню заболеваемости среди американцев некитайского происхождения, что предполагает связь этиологии с экологической составляющей (1). Считается, что присутствие нитритов в пище и соленой рыбы повышают риск развития этого заболевания. К факторам риска также относится вирус Эпштейна – Барр.
Среди других злокачественных новообразований носоглотки встречаются: мукоэпидермоидная карцинома, аденокарцинома, лимфомы, фибросаркома, остеосаркома, хонросаркома и меланома.
Общие справочные материалы
1. Buell P. The effect of migration on the risk of nasopharyngeal cancer among Chinese. Cancer Res 1974;34(5):1189-1191.
Симптомы и признаки рака носоглотки
Рак носоглотки часто проявляется появлением на шее пальпируемых лимфатических узлов, пораженных метастазами. Еще одним симптомом, которым часто проявляется это заболевание, является снижение слуха, как правило, вызванное закупоркой евстахиевой трубы, в результате чего появляется выпот в полости среднего уха. Прочие симптомы включают ушную боль, гнойную кровавую ринорею, явные носовые кровотечения, и парез черепного нерва. Как правило поражаются 4, 6 и 3 пары черепных нервов вследствие их близкого расположения к кавернозному синусу. Лимфоузлы одной половины шеи тесно взаимосвязаны с лимфоузлами противоположной стороны, вследствие чего характерно двустороннее метастазирование.
Стадирование рака носоглотки
Эндоскопическое исследование и биопсия
Лучевая диагностика для определения стадии процесса
При подозрении на рак носоглотки рекомендовано проведение диагностической эндоскопии носоглотки, взятие биопсии подозрительного участка ткани. Не следует назначать открытую биопсию шейных лимфоузлов в качестве начальной процедуры (см. Обследование при опухолях шеи), хотя в ряде случаев приемлема пункционная биопсия и часто рекомендована.
Выполняют МРТ головы с гадолинием (с подавлением жира) с осмотром носоглотки и основания черепа. КТ исследование также необходимо для более детального описания костей основания черепа. ПЭТ КТ применяют для диагностики степени распространенности процесса. (Cм. таблицу Стадии рака носоглотки [Staging of Nasopharyngeal Cancer].)
Стадирование назофарингеального рака
Стадия
Опухоль (максимальное распространение)*
Метастазы в регионарные лимфатические узлы†
Отдаленные метастазы‡
I
T1
N0
M0
II
T1
N1
M0
T2
N0, N1
M0
III
T1, T2
N2
M0
T3
N0-2
M0
IVA
T4
N0-2
M0
Любое значение T
N3
M0
IVB
Любое значение T
Любое значение N
M1
Стадии рака головы и шеи определяются согласно расположению и размеру первичной опухоли (Т), количеству и размеру метастазов в шейные лимфоузлы (N), наличию отдаленных метастазов (М).
* T1 = опухоль ограничена носоглоткой или распространяется на ротоглотку и/или носовую полость без вовлечения окологлоточного пространства; Т2 опухоль распространяется на окологлоточное пространство и/или прилегающие мягкие ткани; T3 = опухоль инфильтрирует костные структуры основания черепа, шейных позвонков, крыловидной кости и/или околоносовых пазух; Т4 = опухоль с внутричерепным распространением или с вовлечением черепных нервов, гортаноглотки, орбиты, околоушной железы и/или обширной инфильтрации мягких тканей
† N0 = отсутствуют; N1 = односторонние шейные или двусторонние метастазы в заглоточных узлах ≤ 6 см; N2 = двусторонние метастазы в шейные узлы ≤ 6 см; N3 = односторонние или двусторонние метастазы в лимфатических узлах > 6 см и/или распространение ниже перстневидного хряща
‡ M0 = отсутствуют; M1 = имеются
Data from Amin MB, Edge S, Greene F, Byrd DR, et al: American Joint Committee on Cancer (AJCC) Cancer Staging Manual, 8th edition. New York, Springer, 2017; AJCC Cancer Staging Form Supplement, 2018.
Стадирование рака носоглотки
Химио- и лучевая терапия
Иногда хирургическое вмешательство
Учитывая локализацию и степень распространенности процесса, злокачественные новообразования носоглотки не всегда доступны хирургической резекции. Чаще всего проводят химио и лучевую терапию после курса адъювантной химиотерапии (1).
При рецидивировании опухоли возможен повторный курс лучевой терапии, обычно брахитерапии (размещение радиоактивного импланта), при этом существует риск некроза основания черепа, вызванного облучением. В качестве альтернативы для отдельных пациентов возможно проведение резекции основания черепа. Для создания хирургического доступа при проведении резекции обычно удаляют часть верхнечелюстной кости, но в отдельных случаях резекция может быть выполнена с помощью эндоскопии.
Справочные материалы по лечению
1. National Cancer Institute: Nasopharyngeal Carcinoma Treatment (PDQ®)–Health Professional Version. Updated July 2024.
Прогноз при раке носоглотки
Пациенты с локализованным раком носоглотки обычно имеют хороший прогноз (5-летняя выживаемость составляет около 80%), тогда как пациенты с метастатическим заболеванием имеют плохой прогноз (5-летняя выживаемость составляет < 50%) (1).
Справочные материалы по прогнозу
1. American Cancer Society medical and editorial content team: Nasopharyngeal cancer: Survival rates for nasopharyngeal cancer. Updated March 1, 2023. Accessed July 30, 2024.
Основные положения
Пальпируемые лимфатические узлы на шее являются наиболее частыми находками при раке носоглотки; другие симптомы включают заложенность носа с носовым кровотечением, появление крови в слюне и потерю слуха.
Диагностируется рак носоглотки с помощью назальной эндоскопии, игольчатой биопсии, а также применение КТ, МРТ и ПЭТ-сканирования для определения стадии.
Назофарингеальный рак лечат при помощи химиотерапии в комбинации с лучевой терапией и, иногда хирургическим вмешательством.