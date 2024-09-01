Эндоскопическое исследование и биопсия

Лучевая диагностика для определения стадии процесса

При подозрении на рак носоглотки рекомендовано проведение диагностической эндоскопии носоглотки, взятие биопсии подозрительного участка ткани. Не следует назначать открытую биопсию шейных лимфоузлов в качестве начальной процедуры (см. Обследование при опухолях шеи), хотя в ряде случаев приемлема пункционная биопсия и часто рекомендована.

Выполняют МРТ головы с гадолинием (с подавлением жира) с осмотром носоглотки и основания черепа. КТ исследование также необходимо для более детального описания костей основания черепа. ПЭТ КТ применяют для диагностики степени распространенности процесса. (Cм. таблицу Стадии рака носоглотки [Staging of Nasopharyngeal Cancer].)