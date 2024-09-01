Плоскоклеточный рак ротовой полости

Рак ротовой полости относится к раковым опухолям, появляющимся в пространстве между красной каймой губ и стыком твердого и мягкого неба, или на задней трети языка. Более 95% людей с плоскоклеточной карциномой полости рта курят табак, употребляют алкоголь, или и то, и другое. Ранние, отверждаемые повреждения являются ранними симптомами; поэтому, для того, чтобы предотвратить летальный исход заболевания, необходимо провести раннее скрининговое исследование. Лечение проводят при помощи хирургии, радиационного облучения или используются оба метода, хотя операция играет большую роль в лечении большинства вида рака ротовой полости.

(См. также Обзор опухолей головы и шеи).

В США плоскоклеточная карцинома полости рта ежегодно поражает около 35 000 человек (1). В США на долю плоскоклеточной карциномы ротовой полости приходится 3% из всех раковых заболеваний у мужчин и 2% – у женщин. Средний возраст приходится на 50 лет и старше. Как и для большинства мест локализации на голове и шее, плоскоклеточная карцинома является наиболее распространенным раком ротовой полости.

Самыми главными факторами риска развития плоскоклеточной карциномы полости рта являются:

Курение (особенно > 2 пачек в день)

Употребление алкоголя

Риск значительно возрастает при употреблении 177 мл (6 унций) крепкого спиртного напитка, 148 мл (5 унций) вина или 1065 мл (36 унций) пива в день. По оценкам, сочетание интенсивного курения и чрезмерного употребления алкоголя увеличивает риск в 100 раз у женщин и в 38 раз у мужчин.

Плоскоклеточная карцинома рта может быть следствием хронического воспалительного процесса во рту, например кариеса, постоянной травматизации слизистой при чистке зубов, жевании табака. Вирус папилломы человека (ВПЧ) полости рта обычно приобретаемый при орально-генитальном контакте, может играть определенную роль в этиологии некоторых видов рака ротовой полости; однако при раке ротовой полости ВПЧ выявляется гораздо реже, чем при раке ротоглотки, а его присутствие в резецированной ткани не обязательно подразумевает причинно-следственную связь.

Рак ротовой полости относится к раковым опухолям, появляющимся в пространстве между красной каймой губ и стыком твердого и мягкого неба, или на задней трети языка. Интраоральные плоскоклеточные карциномы могут начинаться на дне ротовой полости или на боковых и вентральных поверхностях языка. Плоскоклеточный рак полости рта, возникающий на нижней губе, обычно является раком внешней поверхности, связанным с воздействием солнца.

Общие справочные материалы 1. Siegel RL, Giaquinto AN, Jemal A. Cancer statistics, 2024 [published correction appears in CA Cancer J Clin. 2024 Mar-Apr;74(2):203. doi: 10.3322/caac.21830]. CA Cancer J Clin 2024;74(1):12-49. doi:10.3322/caac.21820

Симптомы и признаки плоскоклеточной карциномы полости рта На ранних этапах заболеваний характеризуется бессимптомным течением, что делает крайне важным своевременное проведение скринингового исследования. Подозрительные участки могут выглядеть как очаги лейкоплакии или эритроплакии, новообразования могут иметь экзофитный характер роста или изъязвляться. Опухоль, как правило, имеет вид плотного с округлыми краями образования. При увеличении поражений в размере могут возникать боли, дизартрия и дисфагия. Проявления плоскоклеточной карциномы полости рта Плоскоклеточный рак ротовой полости На данной фотографии крупным планом показана полость рта (слизистая щеки) пациента с плоскоклеточным раком слизистой оболочки полости рта. ... Прочитайте дополнительные сведения CLINICA CLAROS/SCIENCE PHOTO LIBRARY Эритроплакия и плоскоклеточная карцинома Лейкоплакия является общим термином, которым можно описать белые гиперкератозные бляшки, развивающиеся в ротовой полости. На этом изображении экзофитный плоскоклеточный рак языка окружен областью эритроплакии. ... Прочитайте дополнительные сведения Image provided by Jonathan A. Ship, DMD. Лейкоплакия и плоскоклеточная карцинома Лейкоплакия является общим термином, которым можно описать белые гиперкератозные бляшки, развивающиеся в ротовой полости. Большинство из них оказываются доброкачественными. Однако на этой фотографии плоскоклеточная карцинома присутствует в одном из лейкоплакических поражений на вентральной поверхности языка (стрелка). ... Прочитайте дополнительные сведения Image provided by Jonathan A. Ship, DMD. Плоскоклеточный рак ротовой полости На данной фотографии крупным планом показана полость рта (слизистая щеки) пациента с плоскоклеточным раком слизистой оболочки полости рта. ... Прочитайте дополнительные сведения CLINICA CLAROS/SCIENCE PHOTO LIBRARY Эритроплакия и плоскоклеточная карцинома Лейкоплакия является общим термином, которым можно описать белые гиперкератозные бляшки, развивающиеся в ротовой полости. На этом изображении экзофитный плоскоклеточный рак языка окружен областью эритроплакии. ... Прочитайте дополнительные сведения Image provided by Jonathan A. Ship, DMD. Лейкоплакия и плоскоклеточная карцинома Лейкоплакия является общим термином, которым можно описать белые гиперкератозные бляшки, развивающиеся в ротовой полости. Большинство из них оказываются доброкачественными. Однако на этой фотографии плоскоклеточная карцинома присутствует в одном из лейкоплакических поражений на вентральной поверхности языка (стрелка). ... Прочитайте дополнительные сведения Image provided by Jonathan A. Ship, DMD.

Диагностика плоскоклеточной карциномы полости рта Биопсия

Эндоскопическое исследование на предмет поиска вторично образовавшейся раковой опухоли

КТ органов грудной клетки или рентгенография, а также КТ головы и шеи Большинство патологий выявляется при обычном осмотре. Стоматологов осматривают полость рта во время стандартного осмотра и при необходимости могут взять соскоб для проведения биопсии. Из любых подозрительных областей следует взять биопсию. На усмотрение хирурга можно провести инцизионную или браш-биопсию (щеточную биопсию). Прямую ларингосокпию и эзофагоскопию выполняют у всех пациентов с раком ротовой полости для исключения одновременного дополнительного очага первичной раковой опухоли. Обычно проводится КТ головы и шеи, а также КТ грудной клетки или рентгенография; однако, как и в случае с большинством участков головы и шеи, ПЭТ/КТ играет более важную роль в оценке состояния пациентов с раком полости рта. (См. таблицу Стадирование рака губ и полости рта [Staging of Lip and Oral Cancer]). Таблица Стадирование рака ротовой полости и губ Таблица

Лечение плоскоклеточной карциномы полости рта Хирургическое вмешательство с послеоперационной лучевой или химиолучевой терапией по мере необходимости В большинстве случаев при раке полости рта в начале лечения предпочтительным методом является хирургическое вмешательство. Лучевая или химиолучевая терапия добавляется после операции, если болезнь более запущена или имеет гистологические особенности высокого риска (1). Частичная резекция в области шеи показана при риске метастазирования свыше 15–20%. Хотя стойкий консенсус отсутствует, обычно иссечение участков шеи делают для любых поражений с глубиной проникновения > примерно 3,5 мм. Плановая хирургическая операция реконструкции является основным методом, направленным на снижение выраженности нарушений функций ротовой полости после операции; выполняют хирургические вмешательства в диапазоне от пересадки местного лоскута до свободной пересадки тканей. При значительных объемах хирургического вмешательства показана постоперационная реабилитация речи и процесса глотания. Альтернативным методом лечения является лучевая терапия. Химиотерапия обычно не используется в качестве основной терапии, но рекомендуется как вспомогательная терапия наряду с облучением у пациентов с распространенной болезнью лимфоузлов. При плоскоклеточном раке губ показано хирургическое удаление с последующей пластикой губ для постоперативного улучшения функционирования. Когда на больших участках губы видны предраковые изменения, губа может быть хирургическим путем побрита, или при помощи лазера можно удалить всю пораженную слизистую. Может быть выполнена операция по Моху. После этого рекомендуется применить соответствующий солнцезащитный крем. Справочные материалы по лечению 1. National Cancer Institute: Lip and Oral Cancer Treatment (PDQ)---Health Professional Version. updated June 4, 2024. Accessed July 30, 2024.

Прогноз при плоскоклеточной карциноме полости рта При локализованной саркоме языка без поражения лимфоузлов 5-летняя выживаемость составляет >80% (1). При локализованной карциноме дна полости рта 5-летняя выживаемость составляет около 75% (1). Метастазирование в лимфоузлы снижает выживаемость. Как правило, метастазирование происходит в регионарные лимфоузлы, затем в легкие. При локализованной карциноме губы 5-летняя выживаемость составляет > 90% (1). При поражении нижней губы метастазы встречаются редко. Карцинома верхней губы более агрессивна и склонна к метастазированию. Справочные материалы по прогнозу 1. American Cancer Society medical and editorial content team: Oral Cavity (Mouth) and Oropharyngeal (Throat) Cancer: Survival rates for oral cavity and oropharyngeal cancer. Updated March 1, 2023. Accessed July 30, 2024.