Опухоли слюнных желез

Большинство опухолей слюнных желез являются доброкачественными и возникают в околоушной железе. Основным симптомом является болезненное образование в области слюнной железы, для подтверждения диагноза требуется пункционная биопсия. Дополнительно можно использовать КТ и МРТ. При злокачественном процессе требуется хирургическое лечение и лучевая терапия. Отдаленные результаты зависят от степени рака.
(См. также Обзор опухолей головы и шеи).
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В целом, риск злокачественности выше при меньших слюнных железах, чем при слюнных железах большего размера (например, околоушная железа имеет меньший риск злокачественности, чем малые слюнные железы) (1). Около 85% опухолей слюнных желез поражает околоушные железы, реже подчелюстные и мелкие слюнные железы, и около 1% опухолей возникает в подъязычных железах. Около 75–80% опухолей являются доброкачественными, с медленным ростом, подвижные, безболезненные, обычно под кожей или слизистой определяются плотные узлы. При кистозном строении узлы могут быть мягкими, но чаще всего имеют твердую консистенцию.
Доброкачественные опухоли
Существует много типов доброкачественных опухолей слюнных желез. Плеоморфные аденомы (также известные как опухоли смешанного типа) являются наиболее распространенными доброкачественными опухолями слюнных желез. К другим доброкачественным опухолям относятся папиллярная лимфоматозная цистаденома (также известная как опухоль Вартина), онкоцитомы и аденомы.
Доброкачественные опухоли со злокачественным потенциалом
Плеоморфные аденомы (опухоли смешанного типа) могут подвергаться злокачественной трансформации, однако такая трансформация обычно происходит только после того, как доброкачественная опухоль существует в течение 15–20 лет. Сразу после малигнизации плеоморфной аденомы, она называется карцинома из плеоморфной аденомы. Карциноматозные элементы в опухоли метастазируют, что делает карциному вне плеоморфной аденомы высокоагрессивной опухолью с очень низкой, независимо от лечения, скоростью излечения.
Доброкачественные цилиндромы (опухоли придатков кожи) могут медленно подвергаться злокачественной трансформации в аденоидно-кистозные карциномы — наиболее распространенную злокачественную опухоль малых слюнных желез (и трахеи). Пик встречаемости таких злокачественных опухолей приходится на возраст 40–60 лет и проявляется в виде выраженной боли, часто парезом лицевого нерва. Эта опухоль имеет предрасположенность к периневральной инвазии с распространением патологического процесса на много сантиметров от первичного очага. Распространение по лимфатическим путям встречается нечасто. Часто образуются метастазы в легких, но пациенты могут жить с ними довольно продолжительное время.
Злокачественные опухоли слюнных желез
Другие злокачественные опухоли встречаются реже и могут характеризоваться быстрым ростом или «вспышкой» роста. Они имеют твердую консистенцию, узловое строение и могут прикрепляться к подлежащим тканям. Со временем покрывающая кожа или слизистая могут изъязвляться, а опухоль может прорастать в подлежащие мягкие ткани.
Самым распространенным раком слюнных желез является мукоэпидермоидная карцинома (2), которая чаще поражает лиц в возрасте от 20 до 50 лет. Она может проявляться в любой слюнной железе, чаще всего в околоушной железе, но также встречается и в подчелюстной железе или малых небных слюнных железах. Средне- и высокодифференцированные мукоэпидермоидные карциномы могут давать метастазы в регионарные лимфатические узлы.
Ацинозная карцинома является одним из распространенных видов опухолей околоушной железы, часто встречается в возрасте 40–50 лет. Данная карцинома имеет более медленный рост, а также наличие множественных очагов.
Общие справочные материалы
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Симптомы и признаки опухолей слюнных желез
Большинство доброкачественных и злокачественных опухолей слюнных желез манифестирует в виде безболезненного образования. Однако злокачественные опухоли могут прорастать в нервы, вызывая локальную боль, онемение, парестезию, каузалгию или потерю двигательной функции.
Диагностика опухолей слюнных желез
Аспирационная биопсия тонкой иглой
КТ и МРТ при распространенном процессе
КТ и МРТ позволяют установить локализацию и распространенность опухолевого процесса. Тип клеток может быть подтвержден с помощью тонкоигольной аспирационной биопсии объемного образования. Часто перед выбором метода лечения показано проведение скрининга организма на наличие отдаленных метастазов в легких, печени, костях и головном мозге.
Лечение опухолей слюнных желез
Хирургическое, иногда в дополнение лучевая терапия
Основной метод лечения доброкачественных опухолей – это хирургическое удаление. При неполном удалении возможны рецидивы.
При злокачественных опухолях слюнных желез методом выбора лечения операбельных опухолей является хирургическое удаление, после которого иногда назначают лучевую терапию (1). Несмотря на отсутствие данных о пользе химиотерапии (при отсутствии некоторых идентифицированных генетических мутаций), она иногда используется вместе с облучением при опухолях высокой степени злокачественности.
Лечение мукоэпидермоидной карциномы заключается в широком ее иссечении и послеоперационной лучевой терапии низкодифференцированной опухоли. 5-летняя выживаемость составляет более 90% при низкодифференцированном типе, преимущественно поражающем клетки слизистой, и менее 50% при высокодифференцированном типе, преимущественно поражающем эпидермоидные клетки (2). Метастазы в регионарные лимфатические узлы необходимо удалять хирургическим путем с назначением послеоперационной лучевой терапии.
Лечение железисто-кистозной карциномы заключается в широком иссечении опухоли вместе с окружающими тканями, но часто наблюдаются местные рецидивы из-за склонности к периневральному распространению. Менее вероятно, что потребуется плановое удаление лимфатических узлов, поскольку распространения по лимфатической системе отмечается реже. Несмотря на благоприятные показатели 5- и 10-летней выживаемости (3), обусловленная основным заболеванием выживаемость продолжает снижаться вплоть до 30 лет после постановки диагноза из-за высокой частоты позднего отдаленного метастазирования, в первую очередь в легкие (4).
Прогноз ацинозной карциномы благоприятный после качественного хирургического лечения.
Первичным лечением карциномы или плеоморфной аденомы является паротидэктомия с целью полной резекции всей опухоли. Иссечение шеи проводится при наличии заболеваний узлов и назначается некоторым пациентам, не имеющим признаков распространения заболевания на лимфатические узлы.
Все операции выполняются таким образом, чтобы не повредить лицевой нерв, который приносится в жертву только в случае непосредственного поражения нерва опухолью.
Справочные материалы по лечению
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Основные положения
Только 20–25% опухолей слюнной железы являются злокачественными; околоушная слюнная железа поражается наиболее часто.
Раковые опухоли являются плотными, узелковыми и могут быть связаны с прилегающей тканью; распространенным является болевой синдром и вовлечение нерва (обуславливающие онемение и/или слабость).
Следует выполнить биопсию, КТ и МРТ, если рак подтвержден.
Лечение с использованием хирургического вмешательства, в некоторых случаях плюс лучевая терапия для лечения определенных видов рака.