Опухоли слюнных желез

Плеоморфные аденомы (опухоли смешанного типа) могут подвергаться злокачественной трансформации, однако такая трансформация обычно происходит только после того, как доброкачественная опухоль существует в течение 15–20 лет. Сразу после малигнизации плеоморфной аденомы, она называется карцинома из плеоморфной аденомы. Карциноматозные элементы в опухоли метастазируют, что делает карциному вне плеоморфной аденомы высокоагрессивной опухолью с очень низкой, независимо от лечения, скоростью излечения.

Доброкачественные цилиндромы (опухоли придатков кожи) могут медленно подвергаться злокачественной трансформации в аденоидно-кистозные карциномы — наиболее распространенную злокачественную опухоль малых слюнных желез (и трахеи). Пик встречаемости таких злокачественных опухолей приходится на возраст 40–60 лет и проявляется в виде выраженной боли, часто парезом лицевого нерва. Эта опухоль имеет предрасположенность к периневральной инвазии с распространением патологического процесса на много сантиметров от первичного очага. Распространение по лимфатическим путям встречается нечасто. Часто образуются метастазы в легких, но пациенты могут жить с ними довольно продолжительное время.