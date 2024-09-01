Опухоли слухового аппарата

Базальноклеточная и плоскоклеточная карцинома может возникнуть в слуховом проходе (1). Наличие хронического отита может быть предрасполагающим фактором развития карциномы. В таких случаях показано обширное хирургическое вмешательство с последующей лучевой терапией. Полная резекция наружного слухового прохода без затрагивания лицевого нерва показана в случае, если в процесс не вовлечено среднее ухо. Более глубокое распространение опухоли подразумевает резекцию височной кости. Подобные резекции обычно выполняют хирурги, специализирующиеся на нейротологии или хирургии основания черепа.

Изредка плоскоклеточная карцинома происходит из среднего уха. Предрасполагающим фактором может быть постоянное гноетечение при хроническом отите. В этом случае необходима резекция височной кости с последующим проведением лучевой терапии.

Нехромафинная параганглиома возникает из артериовенозных анастамозов (гломус) яремной луковицы в височной кости или на медиальной стенке барабанной полости. Опухоль представляет пульсирующее сосудистое образование среднего уха. Первым симптомом является тиннитус, совпадающий с пульсом. Затем появляется тугоухость и головокружение. Может сопровождаться параличем 9, 10 и 11 пар черепных нервов вследствие распространения гломусной опухоли через яремное отверстие. Методом выбора является иссечение. Лучевая терапия применяется для пациентов, которым не показано оперативное вмешательство.