skip to main content
MSDСправочник MsdПрофессиональная версия
Search icon

Проведение ларингоскопия гибким эндоскопом

Авторы:Vikas Mehta, MD, MPH, Montefiore Medical Center
Проверено/пересмотрено мар. 2023

Фиброларингоскопия - это осмотр глотки и гортани с помощью гибкого ларингоскопа (также называемого назофаринголарингоскопом).

Фиброларингоскопия обычно проводится для оценки симптомов заболеваний глотки и гортани.

(См. также Оценка пациента с назальными и фарингеальными симптомами и Обзор ларингеальных заболеваний).

Показания к проведению гибкой ларингоскопии

Ларингоскопия показана для обследования пациентов с такими состояниями:

  • Хронический кашель

  • Хроническая боль в горле

  • Дисфагия

  • Дисфония

  • Инородное тело в горле

  • Осиплость или изменение голоса

  • Одинофагия

  • Ощущение кома в горле

  • Симптомы аспирации

  • Иногда возможно кровохарканье

В частности, пациентам с высоким риском развития рака головы и шеи (например, заядлые курильщики или лица употребляющие алкоголь) может быть полезна ларингоскопия, особенно если у них была охриплость голоса, боль в горле или боль в ухе в течение > 2 недель.

Ларингоскопия также может быть полезна для оценки проходимости дыхательных путей перед оротрахеальной интубацией.

Срочная ларингоскопия может быть показана пациентам с ангионевротическим отеком, стридором, носовым кровотечением и/или черепно-лицевой травмой.

Гибкая ларингоскопия может использоваться у пациентов, которые не переносят прямую ларингоскопию.

Противопоказания к проведению гибкой ларингоскопии

Абсолютные противопоказания

Относительные противопоказания

  • Стридор

  • Ангионевротический отек

  • Активное носовое кровотечение или неконтролируемое кровотечение

Стимуляция гортаноглотки может дополнительно нарушать проходимость дыхательных путей у пациентов со стридором или ангионевротическим отеком. Если ларингоскопия необходима, ее следует проводить в контролируемых условиях операционной, где должна присутствовать особа, которая специализируется на лечении нарушений проходимости дыхательных путей (включая хирургические техники).

Осложнения гибкой ларингоскопии

  • Повреждение слизистой оболочки, которое может вызвать кровотечение

  • Ларингоспазм и нарушение проходимости дыхательных путей

Процедура может вызвать рвоту, кашель и/или рвоту. Иногда у пациентов наблюдается вазовагальная реакция.

Оборудование для гибкой ларингоскопии

  • Гибкий ларингоскоп (назофаринголарингоскоп) с источником света

  • Перчатки

  • Защитные очки

  • Маска

  • Риноскоп

  • Лубрикант

  • Настенный отсос, соединенный с катетером Frazier

  • Местные вазоконстрикторы/анестетики (например, 4% кокаин, 0,05% оксиметазолин плюс 1% тетракаин или 4% лидокаин)

  • Ватные палочки или тампоны для нанесения наружных противозастойных средств и/или анестетиков

Дополнительные рекомендации по проведению гибкой ларингоскопии

  • Гибкая ларингоскопия позволяет получить лишь ограниченный обзор подглоточных отделов гортани и проксимальной трахеи. Для оценки этих отделов дополнительно выполняют другую процедуру, такую как бронхоскопия.

Соответствующая анатомия для гибкой ларингоскопии

  • Глотка включает носоглотку, ротоглотку и подглоточник.

  • Гортань соединяет глотку с трахеей и отделена от подъязычной кости. Состоит из 3 непарных и 3 парных хрящевых структур: непарные (надгортанник, щитовидный и перстневидный хрящи) и парные (черпаловидный, клиновидный и рожковидный хрящи). Гортань содержит голосовые складки и начинается от верхушки надгортанника и заканчивается нижним краем перстневидного хряща.

Положение пациента при проведении ларингоскопии с помощью гибкого ларингоскопа

  • Пациент должен сидеть прямо, расположить голову на подголовнике и слегка наклониться вперед.

  • Ноги не следует скрещивать.

Пошаговое описание гибкой ларингоскопии

Подготовка

  • Убедитесь, что ларингоскоп, а также источник света и всасывание работают должным образом.

  • Отрегулируйте фокусировку окуляра (читая буквы, например, на упаковке препарата или оборудования).

  • Проверьте обе ноздри и используйте ту, которая, скорее всего, позволяет больший доступ.

  • Держите ноздри открытыми с помощью назального зеркала. Вставьте зеркало ручкой параллельно полу и откройте его вертикально; стабилизируйте свою руку, положив один или два пальца на нос пациента.

  • Применяют местный вазоконстриктор/анестетик.

Методика

Выполните следующее через 5–15 минут после применения вазоконстриктора/анестетика:

  • Увлажните кончик ларингоскопа.

  • Вставьте кончик ларингоскопа в нос и медленно продвигайте его вблизи от нижних носовых раковин (либо выше, либо ниже) параллельно дну носовой полости.

  • Продвигайте его в носоглотку, осматривая отверстие евстахиевой трубы в латеральной части носоглотки и аденоидную ткань на задней стенке.

  • Попросите пациента дышать через нос (это вызывает опущение мягкого неба). Большим пальцем на ларингоскопе направляйте кончик вниз, чтобы он прошел вдоль неба, а затем выпрямился, чтобы избежать скручивания вперед к язычку.

  • Осматрите корень языка, валлекулы, надгортанник, грушевидные синусы, черпаловидный хрящ, ложные и истинные голосовые связки, а также ту часть гортани, которая находится ниже голосовых связок.

  • Не проводите ларингоскоп через голосовые связки, потому что контакт с ними может вызвать ларингоспазм.

  • Тщательно осмотрите голосовые связки. Попросите пациента сказать «э-э-э-э-э», это приведет к сокращению голосовых связок и позволит провести более тщательный осмотр.

  • Избегайте прикосновения к слизистой оболочке или надгортаннику, потому что это может вызвать рвотный рефлекс.

  • Осторожно извлеките ларингоскоп.

Послеоперационный уход за гибкой ларингоскопией

  • Попросите пациента не есть и не пить в течение по крайней мере 20 минут, чтобы предотвратить аспирацию вследствие остаточной ларингофарингеальной анестезии.

Предостережения и распространенные ошибки при ларингоскопии с помощью гибкого ларингоскопа

  • Слишком интенсивное введение эндоскопа, вызывающее кровотечение и/или дискомфорт

  • Потеря осведомленности о направлении наконечника клинка в данный момент

  • Использование недостаточной дозы препарата для анестезии или вазоконстриктора

Советы и рекомендации по проведению гибкой ларингоскопии

  • Перед процедурой дайте пациенту тканевую салфетку, так как может возникнуть слезотечение.

  • Напоминайте пациенту дышать во время процедуры, потому что некоторые пациенты рефлекторно задерживают дыхание.

  • Перед введением эндоскопа ознакомьтесь с информацией по управлению ним.

  • Попросите пациента не глотать во время процедуры, за исключением тех случаев, когда нужна помощь в очищении ларингоскопа.

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
Загрузите приложение "Справочник MSD"! ANDROID iOS
Загрузите приложение "Справочник MSD"! ANDROID iOS
Загрузите приложение "Справочник MSD"! ANDROID iOS

Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

This icon serves as a link to download the eSSENTIAL Accessibility assistive technology app for individuals with physical disabilities. It is featured as part of our commitment to diversity and inclusion.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.