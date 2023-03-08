Проведение ларингоскопия гибким эндоскопом

Фиброларингоскопия - это осмотр глотки и гортани с помощью гибкого ларингоскопа (также называемого назофаринголарингоскопом).
Фиброларингоскопия обычно проводится для оценки симптомов заболеваний глотки и гортани.
(См. также Оценка пациента с назальными и фарингеальными симптомами и Обзор ларингеальных заболеваний).
Показания к проведению гибкой ларингоскопии
Ларингоскопия показана для обследования пациентов с такими состояниями:
Хронический кашель
Хроническая боль в горле
Дисфагия
Дисфония
Инородное тело в горле
Осиплость или изменение голоса
Одинофагия
Ощущение кома в горле
Симптомы аспирации
Иногда возможно кровохарканье
В частности, пациентам с высоким риском развития рака головы и шеи (например, заядлые курильщики или лица употребляющие алкоголь) может быть полезна ларингоскопия, особенно если у них была охриплость голоса, боль в горле или боль в ухе в течение > 2 недель.
Ларингоскопия также может быть полезна для оценки проходимости дыхательных путей перед оротрахеальной интубацией.
Срочная ларингоскопия может быть показана пациентам с ангионевротическим отеком, стридором, носовым кровотечением и/или черепно-лицевой травмой.
Гибкая ларингоскопия может использоваться у пациентов, которые не переносят прямую ларингоскопию.
Противопоказания к проведению гибкой ларингоскопии
Абсолютные противопоказания
Подозревается эпиглоттит
Относительные противопоказания
Стридор
Ангионевротический отек
Активное носовое кровотечение или неконтролируемое кровотечение
Стимуляция гортаноглотки может дополнительно нарушать проходимость дыхательных путей у пациентов со стридором или ангионевротическим отеком. Если ларингоскопия необходима, ее следует проводить в контролируемых условиях операционной, где должна присутствовать особа, которая специализируется на лечении нарушений проходимости дыхательных путей (включая хирургические техники).
Осложнения гибкой ларингоскопии
Повреждение слизистой оболочки, которое может вызвать кровотечение
Ларингоспазм и нарушение проходимости дыхательных путей
Процедура может вызвать рвоту, кашель и/или рвоту. Иногда у пациентов наблюдается вазовагальная реакция.
Оборудование для гибкой ларингоскопии
Гибкий ларингоскоп (назофаринголарингоскоп) с источником света
Перчатки
Защитные очки
Маска
Риноскоп
Лубрикант
Настенный отсос, соединенный с катетером Frazier
Местные вазоконстрикторы/анестетики (например, 4% кокаин, 0,05% оксиметазолин плюс 1% тетракаин или 4% лидокаин)
Ватные палочки или тампоны для нанесения наружных противозастойных средств и/или анестетиков
Дополнительные рекомендации по проведению гибкой ларингоскопии
Гибкая ларингоскопия позволяет получить лишь ограниченный обзор подглоточных отделов гортани и проксимальной трахеи. Для оценки этих отделов дополнительно выполняют другую процедуру, такую как бронхоскопия.
Соответствующая анатомия для гибкой ларингоскопии
Глотка включает носоглотку, ротоглотку и подглоточник.
Гортань соединяет глотку с трахеей и отделена от подъязычной кости. Состоит из 3 непарных и 3 парных хрящевых структур: непарные (надгортанник, щитовидный и перстневидный хрящи) и парные (черпаловидный, клиновидный и рожковидный хрящи). Гортань содержит голосовые складки и начинается от верхушки надгортанника и заканчивается нижним краем перстневидного хряща.
Положение пациента при проведении ларингоскопии с помощью гибкого ларингоскопа
Пациент должен сидеть прямо, расположить голову на подголовнике и слегка наклониться вперед.
Ноги не следует скрещивать.
Пошаговое описание гибкой ларингоскопии
Подготовка
Убедитесь, что ларингоскоп, а также источник света и всасывание работают должным образом.
Отрегулируйте фокусировку окуляра (читая буквы, например, на упаковке препарата или оборудования).
Проверьте обе ноздри и используйте ту, которая, скорее всего, позволяет больший доступ.
Держите ноздри открытыми с помощью назального зеркала. Вставьте зеркало ручкой параллельно полу и откройте его вертикально; стабилизируйте свою руку, положив один или два пальца на нос пациента.
Применяют местный вазоконстриктор/анестетик.
Методика
Выполните следующее через 5–15 минут после применения вазоконстриктора/анестетика:
Увлажните кончик ларингоскопа.
Вставьте кончик ларингоскопа в нос и медленно продвигайте его вблизи от нижних носовых раковин (либо выше, либо ниже) параллельно дну носовой полости.
Продвигайте его в носоглотку, осматривая отверстие евстахиевой трубы в латеральной части носоглотки и аденоидную ткань на задней стенке.
Попросите пациента дышать через нос (это вызывает опущение мягкого неба). Большим пальцем на ларингоскопе направляйте кончик вниз, чтобы он прошел вдоль неба, а затем выпрямился, чтобы избежать скручивания вперед к язычку.
Осматрите корень языка, валлекулы, надгортанник, грушевидные синусы, черпаловидный хрящ, ложные и истинные голосовые связки, а также ту часть гортани, которая находится ниже голосовых связок.
Не проводите ларингоскоп через голосовые связки, потому что контакт с ними может вызвать ларингоспазм.
Тщательно осмотрите голосовые связки. Попросите пациента сказать «э-э-э-э-э», это приведет к сокращению голосовых связок и позволит провести более тщательный осмотр.
Избегайте прикосновения к слизистой оболочке или надгортаннику, потому что это может вызвать рвотный рефлекс.
Осторожно извлеките ларингоскоп.
Послеоперационный уход за гибкой ларингоскопией
Попросите пациента не есть и не пить в течение по крайней мере 20 минут, чтобы предотвратить аспирацию вследствие остаточной ларингофарингеальной анестезии.
Предостережения и распространенные ошибки при ларингоскопии с помощью гибкого ларингоскопа
Слишком интенсивное введение эндоскопа, вызывающее кровотечение и/или дискомфорт
Потеря осведомленности о направлении наконечника клинка в данный момент
Использование недостаточной дозы препарата для анестезии или вазоконстриктора
Советы и рекомендации по проведению гибкой ларингоскопии
Перед процедурой дайте пациенту тканевую салфетку, так как может возникнуть слезотечение.
Напоминайте пациенту дышать во время процедуры, потому что некоторые пациенты рефлекторно задерживают дыхание.
Перед введением эндоскопа ознакомьтесь с информацией по управлению ним.
Попросите пациента не глотать во время процедуры, за исключением тех случаев, когда нужна помощь в очищении ларингоскопа.