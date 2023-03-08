Проведение ларингоскопия гибким эндоскопом

Ларингоскопия показана для обследования пациентов с такими состояниями:

Хронический кашель

Хроническая боль в горле

Дисфагия

Дисфония

Инородное тело в горле

Осиплость или изменение голоса

Одинофагия

Ощущение кома в горле

Симптомы аспирации

Иногда возможно кровохарканье

В частности, пациентам с высоким риском развития рака головы и шеи (например, заядлые курильщики или лица употребляющие алкоголь) может быть полезна ларингоскопия, особенно если у них была охриплость голоса, боль в горле или боль в ухе в течение > 2 недель.

Ларингоскопия также может быть полезна для оценки проходимости дыхательных путей перед оротрахеальной интубацией.

Срочная ларингоскопия может быть показана пациентам с ангионевротическим отеком, стридором, носовым кровотечением и/или черепно-лицевой травмой.

Гибкая ларингоскопия может использоваться у пациентов, которые не переносят прямую ларингоскопию.