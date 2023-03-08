Как дренировать перитонзиллярный абсцесс

При игольчатой аспирации можно пропустить полость абсцесса, что приведет к ошибочному диагнозу перитонзиллярной флегмоны. Таким образом, если подозрения на абсцесс все еще остаются (например, на основании клинических данных или результатов визуализации), некоторые врачи лечат пациентов с помощью внутривенного введения антибиотиков, кортикостероидов и тщательного наблюдения, иногда в больнице, даже если при пункции гной отсутствует.