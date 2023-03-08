Выполнение зеркальной ларингоскопии

Зеркальная (непрямая) ларингоскопия представляет собой осмотр глотки и гортани с помощью небольшого изогнутого зеркала.
Зеркальная ларингоскопия обычно проводится для оценки симптомов в глотке и гортани.
(См. также Оценка пациента с назальными и фарингеальными симптомами и Обзор ларингеальных заболеваний).
Показания к зеркальной ларингоскопии
Ларингоскопия может быть показана для оценки
Хронический кашель
Дисфагия
Одинофагия
Осиплость или изменение голоса
Дисфония
Хроническая боль в горле
Ощущение кома или инородного тела в горле
Симптомы аспирации
Иногда возможно кровохарканье
В частности, пациентам с высоким риском развития рака головы и шеи (например, заядлые курильщики или лица употребляющие алкоголь) может быть полезна ларингоскопия, особенно если у них была охриплость голоса, боль в горле или боль в ухе в течение > 2 недель.
Ларингоскопия также может быть полезна для оценки проходимости дыхательных путей перед оротрахеальной интубацией.
Противопоказания к зеркальной ларингоскопии
Абсолютные противопоказания
Подозревается эпиглоттит
В таких случаях стимуляция гортани может вызвать дальнейшее нарушение проходимости дыхательных путей. Если ларингоскопия необходима, ее следует проводить в контролируемых условиях операционной, где должна присутствовать особа, которая специализируется на лечении нарушений проходимости дыхательных путей (включая хирургические техники).
Относительные противопоказания
Стридор
Выраженный рвотный рефлекс
Осложнения зеркальной ларингоскопии
Повреждение слизистой оболочки, которое может вызвать кровотечение
Ларингоспазм и нарушение проходимости дыхательных путей
Процедура может вызвать рвоту, кашель и/или рвоту.
Оборудование для зеркальной ларингоскопии
Изогнутое стоматологическое зеркало
Противотуманный раствор, теплая вода (примерно температуры тела) или тампон, пропитанный спиртом
Налобный осветитель или другой внешний источник света, который по возможности можно применять без использования рук
Перчатки
Защитные очки
Маска
Марлевые прокладки 10 × 10 см (4 × 4 дюйма)
Языкодержатель
Местные анестетики в виде спрея (например, лидокаин, бензокаин)
Дополнительные рекомендации для зеркальной ларингоскопии
Большинство пациентов переносят зеркальную ларингоскопию без обезболивания слизистой оболочки ротоглотки; однако может потребоваться поверхностная анестезия.
Если пациент не переносит эту процедуру, следует провести гибкую ларингоскопию.
Зеркальная ларингоскопия позволяет получить лишь ограниченный обзор подскладочной части гортани и проксимальной части трахеи. При подозрении на патологию в этих участках используют другую процедуру, бронхоскопию.
Релевантная анатомия для зеркальной ларингоскопии
Глотка включает носоглотку, ротоглотку и подглоточник.
Гортань соединяет глотку с трахеей и отделена от подъязычной кости. Состоит из 3 непарных и 3 парных хрящевых структур: непарные (надгортанник, щитовидный и перстневидный хрящи) и парные (черпаловидный, клиновидный и рожковидный хрящи). Гортань содержит голосовые складки и начинается от верхушки надгортанника и заканчивается нижним краем перстневидного хряща.
Положение пациента при проведении зеркальной ларингоскопии
Пациент должен сидеть вертикально, с головой напротив подголовника, и слегка наклониться вперед, лицом к врачу. Правильное положение иногда называют «положение человека, нюхающего утренний воздух», потому что при нем пациент наклоняется вперед, как будто нюхает цветок.
Ноги не следует скрещивать.
Пошаговое описание зеркальной ларингоскопии
Отрегулируйте внешний источник света.
Согрейте зеркало теплой водой (примерно до температуры тела), чтобы предотвратить запотевание (убедитесь, что зеркало не слишком горячее). Как вариант, можно покрыть зеркало противотуманным раствором или спиртом.
Оберните язык пациента марлей и обхватите его недоминирующей рукой. Марля предотвращает соскальзывание языка и защищает его от повреждения нижними резцами.
Осторожно потяните за язык.
Попросите пациента глубоко дышать через рот, чтобы предотвратить рвотные позывы.
Продвигайте зеркало в ротоглотку, не касаясь языка или слизистой оболочки.
Поместите заднюю часть зеркала напротив язычка и осторожно продвигайте его, пока гортань не будет хорошо видна.
При появлении рвотного рефлекса следует убрать зеркало и опрыскать заднюю часть ротоглотки местным анестетиком.
Продвигайте зеркало осторожно и минимально, для того чтобы осмотреть основание языка, валекулы, надгортанник, грушевидные пазухи, черпаловидные хрящи, а также ложные и истинные голосовые связки и, по возможности, гортань ниже голосовых связок.
Вращайте зеркало из стороны в сторону большим и указательным пальцами, чтобы увидеть боковые структуры.
Тщательно осмотрите голосовые связки. Попросите пациента сказать «э-э-э-э-э», что приведет к сокращению голосовых связок и позволит оценить их функцию.
Уход за пациентом после зеркальной ларингоскопии
Попросите пациента не есть и не пить в течение по крайней мере 20 минут, чтобы предотвратить аспирацию вследствие остаточной ларингофарингеальной анестезии.
Предостережения и распространенные ошибки при проведении зеркальной ларингоскопии
Неспособность поместить источник света как можно ближе к линии обзора
Отсутствие нагревания зеркала, потому что холодное зеркало запотевает
Невозможность удерживать язык пациента для предотвращения его западения
Откидывание пациента назад, что ограничивает полный обзор
Расположение зеркала под неправильным углом при осмотре гортани
Советы и рекомендации по проведению зеркальной ларингоскопии
Чтобы избежать напряжения шеи, поднимите пациента так, чтобы зеркало можно было расположить на уровне глаз исследователя.
Одним пальцем руки, держащей зеркало, приподнимите верхнюю губу.
Прикосновение к язычку не должно вызывать рвотных позывов, но следует избегать прикосновения к задней или боковым стенкам глотки.