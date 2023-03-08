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Выполнение зеркальной ларингоскопии

Авторы:Vikas Mehta, MD, MPH, Montefiore Medical Center
Проверено/пересмотрено мар. 2023

Зеркальная (непрямая) ларингоскопия представляет собой осмотр глотки и гортани с помощью небольшого изогнутого зеркала.

Зеркальная ларингоскопия обычно проводится для оценки симптомов в глотке и гортани.

(См. также Оценка пациента с назальными и фарингеальными симптомами и Обзор ларингеальных заболеваний).

Показания к зеркальной ларингоскопии

Ларингоскопия может быть показана для оценки

  • Хронический кашель

  • Дисфагия

  • Одинофагия

  • Осиплость или изменение голоса

  • Дисфония

  • Хроническая боль в горле

  • Ощущение кома или инородного тела в горле

  • Симптомы аспирации

  • Иногда возможно кровохарканье

В частности, пациентам с высоким риском развития рака головы и шеи (например, заядлые курильщики или лица употребляющие алкоголь) может быть полезна ларингоскопия, особенно если у них была охриплость голоса, боль в горле или боль в ухе в течение > 2 недель.

Ларингоскопия также может быть полезна для оценки проходимости дыхательных путей перед оротрахеальной интубацией.

Противопоказания к зеркальной ларингоскопии

Абсолютные противопоказания

В таких случаях стимуляция гортани может вызвать дальнейшее нарушение проходимости дыхательных путей. Если ларингоскопия необходима, ее следует проводить в контролируемых условиях операционной, где должна присутствовать особа, которая специализируется на лечении нарушений проходимости дыхательных путей (включая хирургические техники).

Относительные противопоказания

  • Стридор

  • Тризм

  • Выраженный рвотный рефлекс

Осложнения зеркальной ларингоскопии

  • Повреждение слизистой оболочки, которое может вызвать кровотечение

  • Ларингоспазм и нарушение проходимости дыхательных путей

Процедура может вызвать рвоту, кашель и/или рвоту.

Оборудование для зеркальной ларингоскопии

  • Изогнутое стоматологическое зеркало

  • Противотуманный раствор, теплая вода (примерно температуры тела) или тампон, пропитанный спиртом

  • Налобный осветитель или другой внешний источник света, который по возможности можно применять без использования рук

  • Перчатки

  • Защитные очки

  • Маска

  • Марлевые прокладки 10 × 10 см (4 × 4 дюйма)

  • Языкодержатель

  • Местные анестетики в виде спрея (например, лидокаин, бензокаин)

Дополнительные рекомендации для зеркальной ларингоскопии

  • Большинство пациентов переносят зеркальную ларингоскопию без обезболивания слизистой оболочки ротоглотки; однако может потребоваться поверхностная анестезия.

  • Если пациент не переносит эту процедуру, следует провести гибкую ларингоскопию.

  • Зеркальная ларингоскопия позволяет получить лишь ограниченный обзор подскладочной части гортани и проксимальной части трахеи. При подозрении на патологию в этих участках используют другую процедуру, бронхоскопию.

Релевантная анатомия для зеркальной ларингоскопии

  • Глотка включает носоглотку, ротоглотку и подглоточник.

  • Гортань соединяет глотку с трахеей и отделена от подъязычной кости. Состоит из 3 непарных и 3 парных хрящевых структур: непарные (надгортанник, щитовидный и перстневидный хрящи) и парные (черпаловидный, клиновидный и рожковидный хрящи). Гортань содержит голосовые складки и начинается от верхушки надгортанника и заканчивается нижним краем перстневидного хряща.

Положение пациента при проведении зеркальной ларингоскопии

  • Пациент должен сидеть вертикально, с головой напротив подголовника, и слегка наклониться вперед, лицом к врачу. Правильное положение иногда называют «положение человека, нюхающего утренний воздух», потому что при нем пациент наклоняется вперед, как будто нюхает цветок.

  • Ноги не следует скрещивать.

Пошаговое описание зеркальной ларингоскопии

  • Отрегулируйте внешний источник света.

  • Согрейте зеркало теплой водой (примерно до температуры тела), чтобы предотвратить запотевание (убедитесь, что зеркало не слишком горячее). Как вариант, можно покрыть зеркало противотуманным раствором или спиртом.

  • Оберните язык пациента марлей и обхватите его недоминирующей рукой. Марля предотвращает соскальзывание языка и защищает его от повреждения нижними резцами.

  • Осторожно потяните за язык.

  • Попросите пациента глубоко дышать через рот, чтобы предотвратить рвотные позывы.

  • Продвигайте зеркало в ротоглотку, не касаясь языка или слизистой оболочки.

  • Поместите заднюю часть зеркала напротив язычка и осторожно продвигайте его, пока гортань не будет хорошо видна.

  • При появлении рвотного рефлекса следует убрать зеркало и опрыскать заднюю часть ротоглотки местным анестетиком.

  • Продвигайте зеркало осторожно и минимально, для того чтобы осмотреть основание языка, валекулы, надгортанник, грушевидные пазухи, черпаловидные хрящи, а также ложные и истинные голосовые связки и, по возможности, гортань ниже голосовых связок.

  • Вращайте зеркало из стороны в сторону большим и указательным пальцами, чтобы увидеть боковые структуры.

  • Тщательно осмотрите голосовые связки. Попросите пациента сказать «э-э-э-э-э», что приведет к сокращению голосовых связок и позволит оценить их функцию.

Уход за пациентом после зеркальной ларингоскопии

  • Попросите пациента не есть и не пить в течение по крайней мере 20 минут, чтобы предотвратить аспирацию вследствие остаточной ларингофарингеальной анестезии.

Предостережения и распространенные ошибки при проведении зеркальной ларингоскопии

  • Неспособность поместить источник света как можно ближе к линии обзора

  • Отсутствие нагревания зеркала, потому что холодное зеркало запотевает

  • Невозможность удерживать язык пациента для предотвращения его западения

  • Откидывание пациента назад, что ограничивает полный обзор

  • Расположение зеркала под неправильным углом при осмотре гортани

Советы и рекомендации по проведению зеркальной ларингоскопии

  • Чтобы избежать напряжения шеи, поднимите пациента так, чтобы зеркало можно было расположить на уровне глаз исследователя.

  • Одним пальцем руки, держащей зеркало, приподнимите верхнюю губу.

  • Прикосновение к язычку не должно вызывать рвотных позывов, но следует избегать прикосновения к задней или боковым стенкам глотки.

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