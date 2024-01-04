При травматической перфорации барабанной перепонки могут быть боль, кровотечение, утрата слуха, тиннитус и головокружение. Диагноз ставится на основании отоскопического исследования. Лечение часто не требуется. Антибиотики могут быть необходимы для профилактики или лечения инфекции. Хирургическое вмешательство может потребоваться для лечения перфораций, сохраняющихся в течение > 2 месяцев, разрыва цепи слуховых косточек или травм внутреннего уха.
Травматические причины перфорации барабанной перепонки включают:
Введение объектов в ушной канал намеренно (например, ватные тампоны) или случайно
Сотрясение, вызванное взрывом или пощечиной наотмашь по уху
Травму головы (с или без перелома основания черепа)
Резко возникшее отрицательное давление (например, сильное аспирирующее воздействие на ухо)
Баротравму (воздушный полет, погружение на глубину)
Ятрогенные перфорации из-за инструментария во время ирригации или при удалении инородного тела или серной пробки
Проникающие травмы барабанной перепонки могут сопровождаться повреждением слуховых косточек, их смещением, кровотечением, формированием перилимфатической фистулы из круглого или овального окон, приводя к вытеканию перилимфы в полость среднего уха, травме лицевого нерва.
Симптомы и признаки травматической перфорации БП
Травматическая перфорация барабанной перепонки вызывает внезапную сильную боль, иногда сопровождающуюся кровотечением из уха, кондуктивной тугоухостью и/или шумом в ушах. Снижение слуха более выражено при повреждении слуховых косточек или травматизации внутреннего уха. Наличие головокружения свидетельствует о травме внутреннего уха. Присоединение инфекции может наступить через 24–48 часов, особенно при попадании воды в поврежденное ухо, и сопровождаться обильным гноетечением.
Диагностика перфорации брабанной перепонки
Отоскопия
Аудиотметрия
Перфорация обычно видна во время отоскопии. Кровь, закрывающую слуховой проход, необходимо тщательно удалить отсосом при низком давлении. Следует избегать промывания и пневматической отоскопии. Для постановки окончательного диагноза при очень маленьких перфорациях (например, если перфорация не закрывается) может потребоваться проведение отомикроскопии или импедансометрии среднего уха. Желательно проводить аудиологическое исследование до и после лечения с целью разграничения потери слуха из-за травмы и потери слуха на фоне лечения.
Изображение предоставлено Piet van Hasselt, MD.
Пациенты с выраженной потерей слуха или значительно выраженным головокружением должны быть осмотрены отоларингологом как можно скорее. С целью диагностики для оценки и коррекции повреждения может потребоваться диагностическая операция. При обширной перфорации барабанной перепонки пациентов также необходимо обследовать, чтобы оценить необходимость коррекции смещенных частей барабанной перепонки.
Лечение травматической перфорации барабанной перепонки
Меры, направленные на поддержание уха сухим
Местные антибиотики при контаминированных травмах
Иногда хирургическое вмешательство
Часто не требуется никакого специфического лечения, кроме соблюдения мер, направленных на поддержание уха сухим. Меры предосторожности, чтобы не намочить ухо, включают закрытие наружного слухового канала (например, использование ватного тампона с вазелином) во время купания и принятия душа, а также отказ от плавания. Рутинное назначение антибиотиков в каплях не целесообразно. Однако профилактика с помощью ушных капель с антибиотиком необходима, если загрязняющие вещества могли проникнуть через перфорацию, как это происходит при грязных травмах.
Как правило, перфорации закрываются самостоятельно; однако при персистенции перфорации в течение > 2 месяцев рекомендовано хирургическое лечение. Персистирующая кондуктивная тугоухость может быть следствием поражения цепи слуховых косточек, требующего хирургического обследования и коррекции.
Если ухо инфицируется, можно назначать амоксициллин по 500 мг перорально каждые 8 часов в течение 7 дней, однако обычно достаточно местного применения ушных фторхинолоновых капель (ципрофлоксацин или офлоксацин). Пациентам с перфорированной барабанной перепонкой или тимпаностомической трубкой не следует назначать ушные капли, содержащие аминогликозиды (например, неомицин, тобрамицин) или полимиксин из-за потенциальной ототоксичности.
Основные положения
Многие перфорации достаточно малы и заживляются спонтанно.
Попросите пациентов держать уши сухими во время заживления; применение местных или системных антибиотиков не требуется, за исключением случаев значительного заражения или развития инфекции.
Повреждения косточек и перфорации, сохраняющиеся > 2 месяца следует лечить хирургически.