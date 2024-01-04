Травматическая перфорация барабанной перепонки

Меры, направленные на поддержание уха сухим

Местные антибиотики при контаминированных травмах

Иногда хирургическое вмешательство

Часто не требуется никакого специфического лечения, кроме соблюдения мер, направленных на поддержание уха сухим. Меры предосторожности, чтобы не намочить ухо, включают закрытие наружного слухового канала (например, использование ватного тампона с вазелином) во время купания и принятия душа, а также отказ от плавания. Рутинное назначение антибиотиков в каплях не целесообразно. Однако профилактика с помощью ушных капель с антибиотиком необходима, если загрязняющие вещества могли проникнуть через перфорацию, как это происходит при грязных травмах.

Как правило, перфорации закрываются самостоятельно; однако при персистенции перфорации в течение > 2 месяцев рекомендовано хирургическое лечение. Персистирующая кондуктивная тугоухость может быть следствием поражения цепи слуховых косточек, требующего хирургического обследования и коррекции.

Если ухо инфицируется, можно назначать амоксициллин по 500 мг перорально каждые 8 часов в течение 7 дней, однако обычно достаточно местного применения ушных фторхинолоновых капель (ципрофлоксацин или офлоксацин). Пациентам с перфорированной барабанной перепонкой или тимпаностомической трубкой не следует назначать ушные капли, содержащие аминогликозиды (например, неомицин, тобрамицин) или полимиксин из-за потенциальной ототоксичности.